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Economia (BR)

4 dicas para evitar o viés da proximidade no trabalho

Profissionais remotos podem acabar sendo esquecidos para promoções e projetos importantes por não estarem presentes fisicamente

Publicado em 17 de Março de 2025 às 20:07

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

17 mar 2025 às 20:07
O viés da proximidade pode prejudicar a avaliação justa do trabalho (Imagem: Miljan Zivkovic | Shutterstock)
O viés da proximidade pode prejudicar a avaliação justa do trabalho Crédito: Imagem: Miljan Zivkovic | Shutterstock
Com o home office e o trabalho híbrido, o viés da proximidade no ambiente de trabalho se tornou um desafio nas dinâmicas corporativas. Profissionais remotos podem acabar sendo esquecidos para promoções e projetos importantes por não estarem presentes fisicamente.
Um estudo conduzido por economistas das universidades britânicas de Nottingham, Sheffield e King’s College aponta que trabalhadores remotos têm menos chances de receber promoções e aumentos salariais, mesmo quando apresentam melhor desempenho do que seus colegas presenciais. O motivo? A tendência inconsciente de líderes valorizarem mais aqueles fisicamente próximos no dia a dia.
“O viés da proximidade faz com que gestões ineficazes acabem promovendo quem está visível no escritório, e não quem gera melhores resultados . Isso prejudica a valorização justa do trabalho e diminui a retenção de talentos”, afirma Virgilio Marques dos Santos, sócio-fundador da FM2S Educação e Consultoria, gestor de carreiras e PhD pela Unicamp.

Foco na entrega e na qualidade do trabalho

O problema se intensificou após a pandemia, quando muitas lideranças, acostumadas ao modelo presencial, passaram a associar produtividade à presença física. No entanto, empresas inovadoras já entenderam que o mais importante é medir resultados, não o tempo de permanência no escritório. Gigantes da tecnologia, como Google e Microsoft, têm adotado modelos mais flexíveis, focando na entrega e na qualidade do trabalho, independentemente da localização do colaborador.
As empresas devem adotar métricas claras de avaliação de desempenho (Imagem: Alexandr Shatilov | Shutterstock)
As empresas devem adotar métricas claras de avaliação de desempenho Crédito: Imagem: Alexandr Shatilov | Shutterstock

Evitando o viés da proximidade

Para garantir uma avaliação justa, Virgilio Marques dos Santos recomenda algumas práticas:
  • Avaliação por desempenho: em vez de focar na presença física, empresas devem estabelecer métricas claras de desempenho para avaliar seus funcionários;
  • Reuniões regulares com todos do time: funcionários remotos podem ser esquecidos nas interações diárias. Reuniões estruturadas garantem equilíbrio na comunicação;
  • Uso de ferramentas de produtividade: softwares de gestão permitem monitorar a performance de maneira objetiva, reduzindo a dependência da observação presencial;
  • Cultura organizacional inclusiva: líderes devem ser treinados para reconhecer e evitar o viés da proximidade, garantindo que as decisões sejam baseadas em mérito real.
Para o especialista, o futuro do trabalho não está na supervisão constante, mas na relação de confiança e na valorização dos resultados. “Empresas que entenderem isso sairão na frente, atraindo e retendo os melhores profissionais, independentemente de onde estejam”, conclui.
Por Adriana Arruda

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