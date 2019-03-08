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O britânico Financial Times

'Xixigate': Jornal indaga se episódio de Bolsonaro prejudicará reformas

Texto ressalta que episódio ocorrido durante o carnaval aumenta os temores de que o presidente esteja excessivamente concentrado em disputas desnecessárias

Publicado em 

08 mar 2019 às 19:24

Publicado em 08 de Março de 2019 às 19:24

Financial Times cita 'Xixigate' e pergunta se agenda de costumes de Bolsonaro prejudicará reformas Crédito: Reprodução/Instagram
O jornal britânico de economia Financial Times publicou nesta sexta-feira, 8, uma reportagem sobre o Brasil em sua versão online que traz uma pergunta sobre a recente atuação do presidente: as "Guerras de cultura" de Jair Bolsonaro vão prejudicar as reformas econômicas do Brasil?". O texto salienta que o "xixigate" aumenta os temores de que o presidente esteja excessivamente concentrado em disputas digitais desnecessárias.
Certas frases, conforme o diário, podem definir presidências. O presidente dos EUA, John F. Kennedy, disse: "Não pergunte o que seu país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelo seu país." Nesta semana, Jair Bolsonaro, o novo presidente do Brasil, cunhou algumas frases reveladoras, segundo a publicação.
"Não me sinto confortável em mostrar, mas temos que expor a verdade", escreveu em um tuíte ligado a um vídeo obsceno. "É isto que tem virado muitos blocos de rua no carnaval brasileiro", acrescentou o presidente.
O site salientou que críticos pediram ao Twitter que banisse o presidente da rede social ou que o Congresso abrisse processo de impeachment por causa do "xixigate". Também que defensores elogiaram sua "razoabilidade". Um conselheiro leal defendeu o tuíte como uma demonstração corajosa de degeneração pública - validando assim o apelo de Bolsonaro às armas por valores familiares e pela moralidade cristã tradicional.
Se o objetivo de Bolsonaro era desviar a atenção do público de outros problemas, ou revidar as sátiras carnavalescas feitas em relação a sua presidência e pessoa, de acordo com o texto ele conseguiu em parte. Dois trending topics brasileiros desta semana foram #BolsonaroEstaCerto e #PresidenteGoldenShower. Havia ainda #ImpeachmentBolsonaro e #VergonhaDoPresidente.
O FT lembrou que mais de 58 milhões de brasileiros votaram em Bolsonaro nas eleições do ano passado, apesar de seu histórico de comentários incendiários e provocativos. De fato, para muitos, a abordagem das guerras culturais de Bolsonaro foi central em seu apelo. Uma preocupação agora, no entanto, é que seu estilo de governo esteja excessivamente focado em guerras culturais e disputas digitais desnecessárias, e que isso poderia prejudicar as principais reformas econômicas e o papel do Brasil como a maior democracia da América Latina. "Podemos voltar a discutir Venezuela e a reforma da Previdência agora?", perguntou o analista político Oliver Stuenkel.
Bolsonaro, cujo índice de aprovação pública caiu de 65% para 39%, deve se reunir com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington, dentro de dez dias.

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