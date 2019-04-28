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Ministra Tereza Cristina

'Fim de recursos para financiamentos é bom e evita corte no Safra'

As afirmações foram feitas neste sábado (27) em Uberaba, no Triângulo Mineiro, onde esteve para a abertura da Expozebu, maior evento envolvendo gado de raças zebuínas do país

Publicado em 27 de Abril de 2019 às 21:36

Publicado em 

27 abr 2019 às 21:36
A ministra da Agricultura, Tereza Cristina Crédito: Antonio Cruz/ Agência Brasil | Arquivo
O dinheiro para financiamentos agrícolas por meio de programas como o Moderfrota e o Inovagro acabou. Isso é uma boa notícia na avaliação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que também negou corte de recursos no novo Plano Safra, a ser lançado em julho.
> Desmame de subsídios não pode ser radical', diz ministra da Agricultura
As afirmações foram feitas neste sábado (27) em Uberaba, no Triângulo Mineiro, onde esteve para a abertura da Expozebu, maior evento envolvendo gado de raças zebuínas do país.
"Houve o plano Safra, que está em curso e que termina agora. Ele se exauriu, acabaram os recursos. Isso é uma boa notícia e é uma ma notícia. Boa notícia por quê? Porque o setor está investindo. Tanto investiu que o dinheiro acabou antes do que se previa", disse.
Segundo ela, o governo está preparando o novo plano Safra, que vai ser lançado dia 12 de julho. O plano está em fase final de Implementação junto ao Ministério da Economia e ao Tesouro Nacional, conforme a ministra.
"Não tem nenhum programa que será cortado, faremos apenas algumas modificações e trocas, aumentando os programas que têm mais demanda e diminuindo aqueles que têm menos demanda."
No último dia 11, o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) suspendeu novos financiamentos dos dois programas, vistos como essenciais pelos ruralistas. O banco alegou que suspendeu devido ao comprometimento dos recursos disponíveis no ano agrícola 2018/19.
O Moderfrota tinha como condições taxa de juros pré-fixada de 7,5% para quem fatura até R$ 90 milhões por ano.
Apesar da suspensão, bancos projetam aumento de até 20% nas vendas na Agrishow, principal feira de máquinas agrícolas do país, que começa segunda-feira (29) em Ribeirão Preto.
A Expozebu é organizada pela ABCZ (Associação Brasileira dos Criadores de Zebu), que completa 100 anos em 2019. A exposição está em sua 85ª edição e reúne animais de raças como brahman, guzerá, gir, nelore e tabapuã –raças zebuínas representam 80% do gado existente no país, segundo a ABCZ.
Além da abertura, à tarde a ministra participará, na sede da ABCZ, de uma mesa de discussões da comissão de agricultura, pecuária, abastecimento e desenvolvimento rural da Câmara dos Deputados.
BALANÇA COMERCIAL
O segmento de carnes é uma das três cadeias produtivas do agronegócio mineiro que mais exportam e geram divisas, de acordo com a secretária da Agricultura de Minas Gerais, Ana Maria Soares Valentini.
A carne bovina respondeu por 72% das exportações do setor e alcançou US$ 605 milhões em negócios em 2018.
"China, Hong Kong e Egito são os principais destinos da carne bovina mineira. Atender e ampliar esse mercado, com produção de qualidade, é o principal objetivo de todos os envolvidos nessa cadeia produtiva", disse a secretária.
NEGÓCIOS
Nas próximas duas semanas, Uberaba terá 33 leilões de gado e shoppings de animais, 5 a mais do que em 2018.
Nos shoppings, a compra é feita diretamente entre produtor e interessado, enquanto nos leilões leva o animal o maior lance oferecido.
Com as duas modalidades, a organização estima que serão negociados R$ 35 milhões.
A previsão é que o faturamento global da feira pecuária alcance R$ 200 milhões, ante os R$ 176 milhões do ano passado. São aguardadas 280 mil pessoas, 20% a mais que na edição de 2018.
A ExpoZebu 2019 será realizada no Parque Fernando Costa até o dia 5 de maio.
"Precisamos de constante atenção do governo. Não cansamos de ressaltar, com orgulho, que somos o setor base da economia brasileira. Reconhecemos que o novo governo em apenas quatro meses tem se esforçado e adotado medidas importantes e necessárias. Esperamos que este movimento continue", disse na abertura Arnaldo Manuel de Souza Machado Borges, presidente da ABCZ.
SEM PRESIDENTE
A ausência do presidente Jair Bolsonaro (PSL) à abertura da exposição neste sábado frustrou pecuaristas.
Na quinta-feira (25), o Ministério da Agricultura divulgou agenda da ministra informando que Bolsonaro participaria do evento. No dia seguinte, em novo informe, o nome do presidente já não mais constava.
A presença era esperada porque, desde Getúlio Vargas (1882-1954), somente dois presidentes não estiveram na feira durante seus mandatos -não estão incluídos governos interinos.
Só não participaram da feira Eurico Gaspar Dutra e Jânio Quadros. Dutra governou o país entre 1946 e 1951, enquanto Jânio teve mandato relâmpago, entre janeiro e agosto de 1961.
Mesmo Michel Temer (MDB), que governou por pouco mais de dois anos, esteve na cidade -em 2018.
Em seu discurso, a ministra da Agricultura disse que Bolsonaro "fez força" para estar em Uberaba, mas não conseguiu.
O presidente visitou neste sábado a estudante Yasmin Alves, 8, na Cidade Estrutural, periferia de Brasília.
O presidente da ABCZ disse que Bolsonaro foi bem representado pela ministra.

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