Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia capixaba se destaca, mas ainda é refém de fatores externos
Desempenho

Economia capixaba se destaca, mas ainda é refém de fatores externos

O PIB expressa, no agregado, um conjunto de fatores que interferem na sua formação e composição, inclusive certas especificidades que lhes são estruturais

Publicado em 29 de Fevereiro de 2020 às 05:00

Públicado em 

29 fev 2020 às 05:00
Orlando Caliman

Colunista

Orlando Caliman

Pilha de minério de ferro em pátio da Vale Crédito: Vale/Divulgação - GZ
É razoavelmente possível que o Espírito Santo seja o único Estado brasileiro a apresentar queda do PIB em 2019. O IBC-Br, que é calculado pelo Banco Central, o indicador que antecipa a evolução do PIB para o Espírito Santo, fechou o ano com variação negativa de 1,28%. Contrastando com o observado para o país, que embora abaixo das expectativas, apresentou-se positivo em 0,89%. Mas o recomendável é que se tenha cautela na leitura e interpretação desse resultado agregado negativo.
Primeiramente, temos que ter em mente que o PIB expressa, no agregado, um conjunto de fatores que interferem na sua formação e composição, inclusive certas especificidades que lhes são estruturais.

Veja Também

Otimismo para a economia do ES em 2020 depende de nossas commodities

Em 2020, o Brasil deve avançar pouco em termos de empregos sofisticados

ES é exemplo de que prudência e temperança fiscal fazem a diferença na economia

No caso específico capixaba, tomam peso, por exemplo, setores como extrativa mineral, que integram a produção de pelotas de minério e petróleo, produção de celulose e produtos metalúrgicos. Todos eles fortemente vinculados ao mercado internacional, sofreram quedas acentuadas de preços e quantidades no decorrer do ano de 2019.
Não fossem fatores externos internacionais, o desempenho da economia capixaba se mostraria positivo e muito provavelmente acima da média nacional. Mas o que não podemos perder de vista é o fato de que tais setores mexem mais com a superfície da economia do que com o seu dinamismo interno. No caso capixaba, ele é relativamente inelástico em relação às variações desses setores, que podem ser acentuadas.

Veja Também

Efeito colateral do coronavírus pode afetar a economia do ES

Mesmo num cenário de cautela, indústria deve produzir mais no ES em 2020

Se analisarmos com maior cautela os números da economia capixaba relativos a 2019, vamos ver que o núcleo responsável pela queda do PIB está concentrado na extrativa mineral, que apresentou queda de 21%, consequência do episódio de Brumadinho, mas também do baixo desempenho do mercado externo, petróleo e celulose (-35%), numa combinação de fatores externos e outros ligados à estratégia empresarial.

Veja Também

Governo deve rever PIB de 2020 se surto de coronavírus persistir

Prévia do PIB mostra queda da economia do ES e desafio para vencer a crise

Esse lado negativo, no entanto, contrasta com o bom desempenho da economia interna, inclusive com indicadores melhores do que observados em nível nacional. O consumo de gasolina e diesel, por exemplo, superou médias nacionais: diesel, 2,53% (ES), contra 1,03% (BR); gasolina 1,02% (ES), contra 0,99% (BR); receita nominal do varejo ampliado, 7,5% (ES), contra 6,4% (BR), receita nominal do setor de serviços, 4,7% (ES), contra 4,5% (BR). Tivemos também bom desempenho em 2019 na geração de ICMS, com crescimento de 11,3%, e no estoque de emprego formal, que cresceu 2,67%.

Orlando Caliman

É economista. Analisa, aos sábados, o ambiente econômico do Estado e do país, apontando os desafios que precisam ser superados para o desenvolvimento e os exemplos de inovação tecnológica

Tópicos Relacionados

Economia indústria
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados