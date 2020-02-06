É o bicho: Pets posam em pontos turísticos do ES

#seupetnoES

Marque essa hashtag no seu Instagram e faça parte da nossa campanha! A coluna lançou a hashtag #seupetnoES. A ideia é a seguinte: divulgar nosso Estado através de nossos “filhos de quatro patas”. Para participar, é só tirar uma foto sua com seu pet ou só de seu pet em algum lugar do Espírito Santo, postar no seu Instagram e marcar a hashtag. Não se esqueça de informar qual é o local. As imagens serão publicadas aqui. Confira algumas:

Praia de Camburi, em Vitória

Os @irmaosviralatas enviaram essa foto linda ao lado do grande violonista brasileiro Maurício de Oliveira. O visual lá atrás também está nota 1000, com esse dia ensolarado de céu azul. Nós, é claro, adoramos.

Os irmãos viralatas aproveitam a capital. Crédito: Divulgação

Pedra Azul, em Domingos Martins

Impossível visitar as montanhas capixabas e não parar para fazer uma foto nos tradicionais letreiros de amor ao local! E não amar Pedra Azul é impossível, até para @oliver_e_vida, blogueirinhos pets famosos no instagram!

Oliver e vida posaram nas montanhas capixabas. Crédito: Divulgação

Praia da Guarderia, em Vitória

Impossível não amar a carinha fofa do Sebastião nesta foto! Todos os dias ele mostra suas aventuras no @blogdosebah. É cada pose mais fofa que a outra!

Olha o Sebastião todo fotog^rnico. Crédito: Divulgação

Praia do Canto, em Vitória

A @fendi_e_aliadny foram curtir uma praia deliciosa e pediram para a “mamãe” tirar essa foto e marcar a hashtag #seupetnoES. Que tal você também fazer uma foto bem legal em um cenário bonito do Estado, postar no insta e entrar nesta campanha do É o bicho?

Fendi e Aliadny belíssimos. Crédito: Divulgação

Itaparica, em Vila Velha

Olha a pose da @mika_eladog com esse marzão azul ao fundo! Ela está divando com esta bandana e este laço! É uma verdadeira top pet model! Muito linda!