É Natal: times brasileiros vão ao encontro do seu próprio "Jesus"

Jorge Jesus durante jogo entre Grêmio e Flamengo pelas semifinais Libertadores Crédito: RAUL PEREIRA

Pouco conhecido pela grande maioria dos amantes de futebol do Brasil, o técnico português Jorge Jesus desembarcou no Rio de Janeiro em junho deste ano para ser o novo treinador do Flamengo. Estudioso e hiperativo, o Mister transformou a forma do Rubro-Negro jogar e conduziu sua equipe ao título do Campeonato Brasileiro de forma avassaladora e também à conquista da Libertadores. E como presente de Natal para a torcida, Jesus já falou que permanece no Flamengo para o ano que vem.

Os títulos tornaram-se os carros-chefes de Jorge Jesus, mas o que realmente provocou muita discussão no país foi a forma do Flamengo jogar. Um time envolvente, que sempre atuou em busca do gol, sufocou adversários e passou por cima de vários rivais de forma imponente. O estilo do técnico português confrontou o de vários treinadores brasileiros que insistem em jogar um futebol reativo, às vezes até por uma bola. Algo que em determinados momentos deixa o esporte pobre e pragmático. Já escrevi por aqui uma vez que o técnico português não reinventou a roda, mas possui muitos méritos na forma como comanda sua equipe

O sucesso de Jorge Jesus provocou uma reflexão pelo menos em algumas diretorias de clubes do Brasil, o que faz com que o mercado nacional se abra ainda mais para técnicos estrangeiros, que pensam o futebol de uma forma diferente. Será a solução? Talvez até não seja, mas propor esse intercâmbio de ideias pode ser muito positivo, além de fazer com que técnicos brasileiros possam repensar muita coisa. Vale destacar aqui que técnicos estrangeiros não são uma grande novidade no futebol brasileiro. Vários já passaram por aqui e também não obtiveram grande destaque, mas desta vez a dinâmica é diferente, as equipes não querem mais do mesmo, buscam perfis com novas ideias.

Santos

O português Jesualdo Ferreira vai comandar o Santos no ano que vem Crédito: Santos/Divulgação

O Santos, já aberto a essa filosofia, não conseguiu manter o técnico argentino Jorge Sampaoli por uma série de fatores, entretanto se mostrou satisfeito com a experiência que teve neste ano. Com um elenco limitado, conseguiu ser vice-campeão brasileiro e apresentou um futebol interessante. Para tentar melhorar ainda mais, o Peixe anunciou o português Jesualdo Ferreira como treinador para a temporada 2020. Em seu currículo, Jesualdo acumula um tricampeonato consecutivo do Campeonato Português com o Porto, conquistado entre 2007 e 2009, passagens por Sporting e Benfica, além de um trabalho recente no Al Sadd, do Qatar. Uma aposta em um técnico que promete pensar fora da caixa.

Internacional

O argentino Eduardo Coudet será o técnico do Internacional na temporada 2020 Crédito: Internacional/Divulgação

Na última semana, o Internacional oficializou o argentino Eduardo Coudet como seu novo treinador. Aos 45 anos, ele iniciou sua carreira de técnico em 2015. Após alguns bons trabalhos, Coudet se consolidou no ano passado à frente do Racing-ARG. Sua equipe era técnica e muito veloz. Com essa fórmula ele conquistou dois títulos pelo clube argentino: a Superliga Argentina 2018/2019 e o Torneio dos Campeões. O treinador chega ao Inter cercado de muitas expectativas.

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