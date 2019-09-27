Drogas, armas e colete à prova de balas são apreendidos em Vitória

Drogas, colete à prova de balas e armas foram apreendidos na tarde desta sexta-feira (27), no bairro São Benedito, em Vitória. Uma pessoa foi detida.

De acordo com a Polícia Militar, um homem de 26 anos, foi preso por volta das 16h30, durante um patrulhamento da Força Tática realizado na região. Ele estava em uma casa onde foram encontradas 286 buchas de uma substância parecida com maconha, sete tabletes grandes da droga, balança de precisão, material para embalar os entorpecentes, touca ninja, colete à prova de balas e duas espingardas, uma delas calibre 12, considerada de uso restrito.

SEGUNDO SUSPEITO

A polícia chegou até a residência depois que a equipe fazia patrulhamento preventivo na região. Neste momento, os militares avistaram um homem correndo com uma arma.

Drogas e armas apreendidas em Vitória Crédito: Divulgação

Os policiais seguiram o criminoso que pulou vários muros de casas do bairro, até chegar na residência onde estavam as drogas. O suspeito fugiu, mas a polícia apreendeu os entorpecentes e deteve o homem que estava no local.

Ainda de acordo com a polícia, o homem detido é suspeito de recolher o dinheiro da venda de maconha da região de São benedito.