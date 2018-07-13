Dragagem do porto será homologada em 20 dias

Luísa Torre (interina)

Dragagem do Porto de Vitória será homologada em até 20 dias Crédito: Divulgação/ Codesa

A obra de dragagem do Porto de Vitória foi concluída em outubro passado, mas uma etapa importante do processo, a homologação da batimetria (medição da profundidade) pela Marinha, ainda não aconteceu. Isso muda até o fim do mês, explica o diretor de operações da Codesa, Guilherme Magalhães. A previsão é que a homologação aconteça até o dia 31.

Agora vai

Na quinta-feira (12), a diretoria fechou a contratação da simulação, que precisa ser feita após a homologação. A simulação é feita em tempo real, como se estivesse dentro do navio realizando a manobra. Durante a obra, já foram feitas medições parciais que concluíram que os navios de 12,5 metros de calado vão poder, sim, atracar no Porto de Vitória.

Oito meses depois

Vale lembrar que a promessa de homologação, quando a obra foi entregue, era para novembro de 2017.

Orgulho capixaba

Três MCs capixabas saíram vencedores de uma batalha de rima em São Paulo. Moradores dos bairros Itararé, Morro do Quadro e Caratoíra, Dudu MC, César MC e Noventa venceram a Batalha da Aldeia de Trio. Parabéns!

Ameaça ao país

Por conta da baixa cobertura vacinal, o Brasil está temendo a volta de doenças que estavam extintas. Tem também outra enfermidade grave que voltou ameaçar o Brasil: o desejo por intervenção militar.

Trabalho voluntário

O jornalista William Waack, que deu palestra para equipe do governo do Estado ontem, não recebeu cachê. O governo pagou apenas a passagem, de R$ 1.447,82, entre São Paulo e Vitória.

Só as qualificadas

A Câmara de Vila Velha aprovou um projeto de lei prevê a obrigatoriedade de programas de compliance para empresas que celebrem contratos ou convênios com a administração municipal. Agora segue para sanção.

Sabão sabor manga

Cena curiosa na quinta-feira (12) na Câmara de Vitória. O vereador Dalto Neves pediu, no microfone do plenário, ao presidente da Casa pra fixar identificação nos potes de sabonete líquido. É que alguém deixou um desses ontem em cima de uma mesa e ele tomou, achando que era suco de manga.

O ex-porto do príncipe

A Petrocity, empresa que vai construir um porto em São Mateus, pediu ao Iema a Licença Prévia para o terminal. Em maio, a Odebrecht assinou um memorando para construir o porto.

Vaca leiteira

Lelo Coimbra lançou na quinta-feira (12) a vaquinha virtual para sua campanha a deputado federal.

Meritocracia já!

O Movimento Brasil Livre, conhecido como MBL, anda reclamando que o Facebook tirou o alcance de suas páginas, em uma operação cala-boca. Calma, gente! É só se esforçar bastante que vocês terão sucesso.

Faltou combinar

Um morador do Centro de Vitória comentou em um post do Facebook do secretário de Cultura, Francisco Grijó, que os frequentadores do Viradão Cultural são “maconheiros petistas parasitas da sociedade”. Fica combinado então: quem não é usuário da cannabis, nem petista e é trabalhador está proibido de comparecer ao evento.

De olhos abertos

Max Filho recebeu ontem uma comitiva de chineses de olho em implantar uma fábrica de veículos elétricos em Vila Velha.

Até quando?

A população ficou na quinta-feira (12) horas no trânsito com a ação de rodoviários que fecharam avenidas do Centro de Vitória para protestar por causa de eleição sindical. Mas o que o povo tem a ver com a briga?

Só Jesus na causa

O deputado Cabo Daciolo, do Patriotas do Rio de Janeiro, foi à tribuna da Câmara dos Deputados na terça-feira e profetizou, aos gritos, a cura da deputada Mara Gabrilli, que é tetraplégica.

Transparência perdida

O vereador Roberto Martins diz que pediu vistas a nove processos da Câmara de Vitória que não estavam disponíveis para consulta e ainda não obteve retorno do requerimento.

Rosa do vento

O livro “Rosa Helena Schorling - Além da Folha de Vento”, escrito pelo jornalista Fabrício Fernandes sobre a capixaba Rosa Helena Schorling Albuquerque, primeira mulher paraquedista do Brasil, será lançado hoje no Aeroporto de Vitória, às 17 horas.

Bela homenagem