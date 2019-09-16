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Violência

Dois homicídios e uma tentativa em João Neiva no fim de semana

Dois homens foram mortos a tiros e outra vítima foi baleada na perna. Casos são investigados pela Polícia Civil

Publicado em 

16 set 2019 às 08:11

Publicado em 16 de Setembro de 2019 às 08:11

Caso foi registrado na Delegacia de João Neiva Crédito: Divulgação/Sindipol
O fim de semana foi violento em João Neiva, na Região Norte do Estado. Dois homens foram assassinados a tiros e outro sofreu uma tentativa de homicídio. Os crimes foram registrados neste sábado (14) e domingo (15).
O primeiro caso aconteceu na noite de sábado, no Bairro de Fátima. Segundo a Polícia Militar, um homem de 56 anos foi encontrado caído e baleado perto de um bar, sangrando muito. Ele segurava uma faca de cozinha na mão direita. Uma ambulância municipal foi acionada para prestar socorro, mas a equipe médica constatou que a vítima já estava morta. A perícia da Polícia Civil foi chamada.
Os policiais seguiram para um hospital da cidade, pois um indivíduo baleado havia dado entrada no local. Ele contou aos militares que estava nas proximidades do bar quando uma discussão começou entre seu amigo e um desconhecido, que atirou diversas vezes contra a vítima. Um dos disparos acertou a perna direita do homem que estava no hospital.
Buscas foram realizadas, mas o suspeito não foi localizado. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de João Neiva e nenhum acusado foi detido até o momento. O corpo da vítima foi levado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
CRIME NO DOMINGO
Já na noite de domingo, uma viatura da Polícia Militar seguiu para o bairro Crubixá após receber a informação de que um indivíduo havia sido baleado. No caminho, os militares viram um veículo em alta velocidade no Centro e fizeram o acompanhamento, até que o carro chegou no Hospital e Maternidade de João Neiva, pois prestava socorro à vítima, que é um jovem de 18 anos.
Durante o atendimento, os médicos confirmaram a morte do rapaz. Em seguida, a PM foi ao bairro onde aconteceu o crime. Populares informaram que os disparos teriam ocorrido de dentro de um táxi, mas não foram encontradas cápsulas de arma de fogo no local e nem nas proximidades.
Foi indicado o ponto onde ficaria o taxista e os policiais seguiram ao local. O suspeito negou o crime e disse ter deixado dois homens na rua da quadra poliesportiva, onde aconteceu o crime. O acusado foi conduzido à 13ª Delegacia Regional de Aracruz.
De acordo com a Polícia Civil, o taxista foi ouvido e liberado, após a autoridade policial entender que não havia elementos suficientes para o flagrante. No entanto, o veículo foi apreendido.
O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de João Neiva e denúncias podem ser feitas pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. A PC destaca que o anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.
 

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