Documentos de homem desaparecido na BA são encontrados no ES

A família ressalta que o homem está passando por alguns problemas psicológicos e sofre de depressão, fazendo uso de medicamentos para tratamento, mas não tem a prática de sair sem avisar. Tato saiu de casa levando apenas uma quantia de R$ 400 e documentos (que foram encontrados no setor de achados e perdidos). O sumiço inexplicado tem causado desespero nos familiares e amigos.