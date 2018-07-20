Diretoria estadual pede intervenção no PSDB de Vila Velha

Luísa Torre (interina)

A executiva estadual do PSDB decidiu pedir intervenção no partido em Vila Velha. A notificação já chegou ao ninho tucano canela-verde, assinada pelo presidente do PSDB no Estado, César Colnago. A justificativa, segundo o autor do pedido, Ruy Gonçalves, é que embora o partido tenha acolhido Max Filho, o prefeito de Vila Velha não vem seguindo a orientação política dada pelo comando estadual. Ruy diz que Max é “quem de fato coordena o diretório” do partido na cidade.

Ninho partido

Segundo Ruy, Max age na prática como oposição dentro do partido. Além disso, vem declarando apoio a candidatos de seu grupo político, que estão acomodados em outras siglas. Agora, Max tem 8 dias para apresentar sua defesa e, caso não seja acolhida pela executiva estadual, uma nova diretoria pode ser nomeada por lá.

“Gesto inútil”

Para Max Filho, o pedido não se justifica e há exagero. Ele assume que apoia candidatos de fora, como o vice-prefeito Jorge Carreta (Avante) e Vasco Alves (PPL). Mas acredita que tirá-lo do partido é “um gesto inútil”. Ele também diz que não tem pressa em decidir se continua ou não na sigla.

Bagunçou tudo

Um experiente político capixaba contou a colega de redação que a saída de Hartung da corrida eleitoral para o governo do Estado “bagunçou tudo”. E completou: “nem as vacas estão reconhecendo o que é bezerro”.

Direito reconhecido

Trechos de um livro dos advogados capixabas Flávio Cheim Jorge, Ludgero Liberato e Marcelo Abelha Rodrigues foram citados na decisão de Rosa Weber na ação que pedia que Lula tivesse o registro indeferido antes mesmo de apresentá-lo. Chique!

No gosto do turista

Parece que finalmente Vitória caiu no gosto do turista. A taxa de ocupação dos hotéis da Capital no primeiro semestre deste ano, de 57,39%, já supera o mesmo período de dois anos atrás: 2017 (48,71%) e 2016 (54,76%).

Secretaria sem secretário

Depois de uma movimentação do setor da cultura em busca de uma secretaria municipal independente, Vila Velha ganhou, há cerca de dois meses, uma Secretaria de Cultura. Mas não há secretário. Quem responde hoje pela pasta é o titular de Esportes, Luiz Felipe Faria de Azevedo.

Amando ou odiando a Operação Lava Jato, não dá para negar que este lava a jato de Jardim da Penha, em Vitória, foi muito criativo na hora de chamar a atenção dos clientes Crédito: Leitor

Sem crise

Parece que a crise passou mesmo para os entes públicos. A Prefeitura de Ecoporanga vai comprar 25 mil ingressos para um parque de diversões para crianças e jovens de até 17 anos de baixa renda.

Pode isto, Arnaldo?

A Câmara de Linhares decidiu fazer uma licitação para comprar: televisores, frigobar, projetor multimídia, tela de projeção e amplificador de potência, tudo para os gabinetes dos vereadores e para o plenário.

Cidade viva

Feu Rosa, na Serra, recebe de hoje até domingo um festival de graffiti, que vai contar também com batalha de MCs, workshops e apresentações musicais. Virão para a cidade mais de 140 artistas de 15 Estados.

Banho forçado

Leitor da coluna conta que estava em ônibus seletivo de Vitória e o aparelho de ar-condicionado que ficava no meio do veículo estava pingando tanto que todo mundo que ia descer levou um banho. Que é isso, gente?!

Esperando sentado

A cobrança pelas bagagens, aquela, que seria responsável pela queda do preço das passagens de avião no país, está ficando cada vez mais cara. E o povo ainda espera que os valores dos bilhetes reduzam.

Difícil dormir

Moradores dos arredores da Rodovia Norte-Sul, em Jardim Camburi, Vitória, andam sofrendo com barulho alto de motos e de carros disputando racha durante a madrugada. Pedem algum tipo de fiscalização por lá.

Marketing eleitoral 1

No Maranhão, oligarquias políticas estão excluindo os sobrenomes para esconder rejeição. Roseana Sarney, por exemplo, agora é só “Roseana”. Já no Rio, o filho de Sérgio Cabral virou apenas Marco Antônio.

Marketing eleitoral 2

No Estado, parece que tem gente adotando a estratégia de se descolar dos partidos políticos. O material promocional de Givaldo, presidente do PCdoB, não leva logo na capa nem dá destaque para o nome do partido.

Que maldade...