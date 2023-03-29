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Arcabouço fiscal: como nova regra impacta nas suas finanças

Entenda como a âncora fiscal que deve ser proposta pelo governo Lula pode afetar os seus investimentos

Publicado em 29 de Março de 2023 às 16:44

Públicado em 

29 mar 2023 às 16:44
Renan Lima

Colunista

Renan Lima

A palavra “arcabouço” significa conjunto dos ossos do corpo humano ou de qualquer animal; esqueleto. E muito tem se ouvido falar de “arcabouço fiscal” no país. Pois bem, no mundo político e econômico, esse é um termo que corresponde a uma série de regras que ditarão as políticas fiscais do governo, ou seja, o esqueleto de normas econômicas que deverá ser seguido pela gestão.
O governo Lula vai apresentar um novo arcabouço fiscal para substituir o teto de gastos que existe desde o governo Temer — regra que limita o crescimento de grande parte das despesas da União à inflação.
A equipe econômica quer criar novos parâmetros fiscais que permitam estabilizar a dívida pública, equilibrar as contas do governo e aumentar investimentos em áreas consideradas prioritárias. 
A expectativa é que, após o aval do presidente Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, torne pública a proposta e encaminhe o projeto de lei ao Congresso Nacional.

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Renan Lima

Planejador financeiro e fundador do Meu Patrimônio

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