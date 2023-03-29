Arcabouço fiscal: como nova regra impacta nas suas finanças

A palavra “arcabouço” significa conjunto dos ossos do corpo humano ou de qualquer animal; esqueleto. E muito tem se ouvido falar de “arcabouço fiscal” no país. Pois bem, no mundo político e econômico, esse é um termo que corresponde a uma série de regras que ditarão as políticas fiscais do governo, ou seja, o esqueleto de normas econômicas que deverá ser seguido pela gestão.