"Deviam fazer um pente-fino no Congresso", diz leitor sobre o INSS

realizando um pente-fino, convocando beneficiários de auxílio-doença, auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez para passarem por nova perícia médica. A medida é para evitar fraudes, mas, segundo advogados, muitos cortes de benefícios têm sido injustos. Há um ano, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vem. A medida é para evitar fraudes, mas, segundo advogados, muitos cortes de benefícios têm sido injustos.

Um dos casos citados pelo advogado Rafael Vasconcelos, do Sindicato Nacional dos Aposentados, é de uma senhora que estava afastada para se tratar de um câncer. "Ela foi convocada para passar pela nova perícia, foi até lá e, mesmo estando em tratamento ainda, eles alegaram que ela estava apta a trabalhar e cancelaram o benefício. Falaram que ela tinha capacidade laborativa, mas ela ainda não tem força física para desempenhar as atividades da profissão, que é dura”, conta Vasconcelos, do Sindicato Nacional dos Aposentados, que atende a trabalhadora.

Só na primeira fase de revisões, oito em cada 10 capixabas tiveram seus pagamentos cancelados. No Facebook, os leitores do Gazeta Online comentaram a notícia. A maioria dos internautas concorda que é preciso investigar fraudes, mas lamenta que quem realmente precisa do benefício possa ficar sem auxílio. Confira alguns comentários:

Concordo em passar o pente-fino. Tem muita gente aí recebendo sem necessidade. Mas não sejam hipócritas nem desumanos tirando o benefício das pessoas que realmente necessitam, principalmente os portadores de câncer.

Teia Pirchiner

Deviam fazer um pente-fino no Congresso. Bando de sanguessugas recebendo salários hiperinflados e acima do teto!

Erasmo Bellumat

Cortar o auxílio de quem tem câncer é covardia, mas cortar de quem finge ser doente e mama na teta do INSS é mais que justo! E no Brasil sobram falsos doentes aposentados por suposta invalidez. Parabéns ao INSS pelo pente-fino nacional.

Gs Bianchini

O INSS está falido. Inventando desculpas para não pagar seus contribuintes como qualquer caloteiro. Façam aposentadoria privada, porque em alguns anos isso aí não valerá nada!!!

Juliana Carrilho

Tem que rever muita coisa mesmo, mas tem que fazer Justiça, não generalizar. Não só os políticos são ladrões. O Brasil está cheio.

Edgar Martins

Desgraçadamente, a razão estará sempre com o sistema. Se estão agindo dessa forma, creio que nem com um laudo médico e um histopatológico compatível com o CA, ainda há a possibilidade de ser negado, o que é uma covardia. Mas é ordem do sistema, né? Fazer o quê?

Juliana Dalto

Quer dizer que os doentes, pessoas que realmente necessitam do auxílio, pagam INSS em dia, mas quando precisam não tem como usar devido ao roubo dos cofres públicos?

Angela Maria Rolim

Por que não cortar a aposentadoria de Temer, Fernando Henrique e outras políticos?

Albert Gomes

Meu filho recebe benefício porque ele tem má formação cerebral. No início do ano passado, por erro deles, iriam bloquear. Achei isso um absurdo, porque meu filho não mastiga, não fala, não pega nada nas mãos. Por esse motivo tive que abrir mãos de tudo pra me dedicar a ele, nem trabalhar fora eu posso... Mas eu fico indignada com coisas que vejo. Tem gente que recebe auxílio-doença e trabalha. Tem gente que finge ser doente só pra adquirir algum benefício. Tem que investigar, sim. Se preciso, fazer perícia novamente.

Tereza Klippel

Diminuir o salário dos políticos que é bom, nada, né? Revoltante isso!

Pedro Victor Arthur Alice

A culpa disso tudo é do próprio instituto. Não dá para entender o critério deles para liberar benefícios. Se tem pessoas recebendo sem ter necessidade, alguém lá liberou, né? E mais ainda confuso está sendo o critério para cortar esse tal benefício.

Lenilson de Souza

De que adianta pagar o INSS? Palhaçada fazer isso com quem realmente precisa! Uma vergonha nacional!

Nilza Lopes

Esse desgoverno Temer. Eu vou te falar, hein. Por que os milhares de benefícios desnecessários que essa corja política recebe nunca são cortados, mas o benefício do pobre doente é? Brasil, um país para poucos. #vergonha #revolta

Erika Lima

E os auxílios-moradias dos juízes? É povo, políticos você troca, mas juízes não! Então estes riem-se da cara do povo pobre, porque nada lhes atinge.