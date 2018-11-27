Deu a lógica no Brasileirão

Na comemoração, os jogadores palmeirense jogaram cerveja em Felipão Crédito: Cesar Grecco/Palmeiras

Já era esperada a conquista do Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras, principalmente pela firme e consistente campanha do time de Luiz Felipe Scolari. O fato de ter em mãos um bom elenco, com praticamente dois jogadores do mesmo nível para cada posição, fez a diferença. O maior exemplo é que o Palmeiras foi campeão fazendo a maior parte das partidas com o time considerado reserva, uma vez que disputava três competições ao mesmo tempo. Felipão foi inteligente e soube agregar ao elenco escalando todos os jogadores do plantel nas competições que estava envolvido fazendo com que os atletas se sentissem prestigiados pelo simples fato de estarem atuando. Não existe nada pior para um atleta quando não é escalado apesar de treinar diariamente. Este, aliás, é o grande segredo do técnico “dominar o vestiário”. Com um campeonato Brasileiro de baixo nível técnico, as equipes que se prepararam e fizeram o melhor investimento em seus elencos chegaram na frente como foi o caso de Palmeiras e Flamengo. Aliás o time do Flamengo deve estar com um gostinho bem amargo pois deixou escapar pontos que seriam a diferença para o Palmeiras em jogos no Maracanã, na derrota para o Ceará e no empate contra o próprio Verdão.

Briga contra o rebaixamento

Pois é amigos, o Brasileiro chega à última rodada com seis clubes brigando contra o rebaixamento. E entre eles os cariocas, Vasco e Fluminense, para tristeza e apreensão de seus torcedores. Não por coincidência os dois clubes vivem ou viveram momentos de turbulência na política interna e jogadores e funcionários convivendo com salários atrasados. O Fluminense nesta reta final do Campeonato simplesmente não faz gols há sete rodadas sendo a pior sequência entre os times, e vamos combinar que jogando desta maneira fica muito difícil acreditar na equipe. E para prejudicar ainda mais a preparação para o jogo de domingo, o Fluminense terá amanhã a partida de volta da Sul-americana contra o Atlético-PR. O técnico Marcelo Oliveira vai precisar neste curto espaço de tempo encontrar criatividade e mobilidade dos jogadores de meio campo para junto com os atacantes chegarem ao gol. O Vasco, além dos problemas citados, está nesta situação de perigo devido aos pontos perdidos em falhas individuais e desatenção cometidas nos últimos jogos. Contra o Internacional em São Januário, deixou escapar dois pontos, pois Martín Silva falhou no gol, assim como na derrota para o Grêmio, em Porto Alegre, quando parecia que a partida se encerraria com empate; sem falar no empate cedido ao Atlético PR já nos acréscimos.

E agora, Conmebol?