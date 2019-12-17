Desligado no início e impecável no final, Flamengo agora espera o Liverpool

Flamengo vence o Al-HIlal por 3 a 1 e vai à final do Mundial de Clubes Crédito: Fifa/Divulgação

O Flamengo está na final do Mundial de Clubes. A vaga na grande decisão veio após a vitória sobre o Al-Hilal por 3 a 1, na tarde desta terça-feira (17), em um jogo que poderia ter sido mais tranquilo. Apesar do placar, que dá a impressão que o triunfo veio sem uma certa dose de sofrimento, o Rubro-Negro não conseguiu se impor desde o início, mas foi soberano na segunda etapa. Desta vez bastou.

O início da partida lembrou o confronto contra o River Plate pela final da Libertadores. O Flamengo mais uma vez pareceu entrar desligado em campo. Foi dominado pelo Al-HIlal nos primeiros 20 minutos de jogo. Tempo em que o time árabe perdeu uma chance de gol incrível, em que Diego Alves fez grande defesa no primeiro momento e Gomiz chutou o rebote pra fora já sem goleiro, e depois marcou com Al-Dawsari. Nesse mesmo tempo, o Fla teve apenas uma oportunidade de gol, com Gerson após rebote em escanteio.

Entretanto, a boa atuação do Al-Hilal parou por aí. Cometeu um erro imperdoável contra o Flamengo. Recuou após abrir o placar e chamou o Rubro-Negro para o seu campo. Na reta final do primeiro tempo, o time árabe ainda conseguiu conter os avanços do Fla, mas no segundo tempo pagou muito caro pela postura.

O Flamengo voltou com jeito de Flamengo para a segunda etapa. Empatou logo aos cinco minutos. Uma jogada típica do DNA ofensivo do clube. Trama entre Gabigol e Bruno Henrique que culminou na finalização de Arrascaeta que teve apenas o trabalho de empurrar para as redes. A partir dali ficou bem claro quem era o senhor do jogo. Uma certa dose de equilíbrio até o ataque voltar a brilhar. Bruno Henrique aproveitou cruzamento de Rafinha e cabeceou para virar o jogo. Logo na sequência, o atacante cruzou pelo lado esquerdo da área e viu a bola bater no rival Al-Bulayhi e balançar as redes.

Arrascaeta marcou o gol que recolocou o Flamengo no jogo Crédito: Fifa/Divulgação

As boas atuações de Arrascaeta e Bruno Henrique, além da entrada decisiva de Diego, mascararam as péssimas atuações de Gerson e Filipe Luís. O setor defensivo também se mostrou desorganizado. Rodrigo Caio e Pablo Marí sofreram mais do que deveriam.