Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Editorial

Desempenho necessário

Pulverização partidária só será de fato combatida quando siglas deixarem de ser um negócio lucrativo

Publicado em 30 de Janeiro de 2018 às 20:54

Públicado em 

30 jan 2018 às 20:54

Colunista

Já nas eleições deste ano, os partidos nanicos precisarão de algum impulso para superar o obstáculo que passará a separá-los de um dinheiro que entrava sem nenhum esforço em seus caixas. Para continuar recebendo a parte que cabe a eles do Fundo Partidário, bem como o tempo de propaganda gratuita, a legenda terá que obter pelo menos 1,5% dos votos válidos para a Câmara, distribuídos em pelo menos nove Estados.
Há de se convir que o percentual mínimo exigido ainda é baixo, mas é melhor do que nada. Reportagem do último domingo de Vinícius Valfré mostrou o tamanho do prejuízo que esses partidos estéreis causam aos cofres públicos. No ano passado, foram R$ 27,1 milhões do Fundo Partidário e de multas eleitorais que foram parar no bolso de dez siglas que não têm representantes na Câmara Federal. Não têm ideologia ou comprometimento com uma agenda política capazes de justificar um quadro partidário tão difuso. São, sem meias palavras, completamente inúteis.
A cláusula de barreira, aprovada na minirreforma política (um tanto remendada) do ano passado, pode começar a desestimular a criação e a manutenção dessas siglas de aluguel. A pulverização partidária só será de fato combatida quando eles deixarem de ser um negócio lucrativo. Sem a necessidade de atrelar o pagamento a um desempenho eleitoral mínimo, partidos sem nenhuma representação conseguiram receber até R$ 1 milhão de mãos beijadas. Situação inadmissível.
Esse pluripartidarismo desmedido e sem rédeas só combina mesmo com a mercantilização política, na base da troca de favores para garantir a governabilidade. Uma dependência que deforma o sistema político, criando aberrações que dão a partidos insignificantes uma influência desproporcional nas coalizões.

Tópicos Relacionados

A Gazeta opinião
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Atrações do final de semana
Agenda HZ: Silva, Renato Albani, Thiaguinho e Capital Inicial neste fim de semana no ES
Stênio Garcia após harmonização facial
Em meio a briga com as filhas, Stênio Garcia passa mal e é hospitalizado após aniversário
Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados