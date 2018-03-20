Descrença generalizada poda iniciativas empreendedoras

A crise de confiança brasileira é evidente e vai muito além da péssima relação do cidadão com as instituições ou com o governo, impulsionada principalmente pela corrupção. Está cada vez mais arraigada também às conexões pessoais mais básicas.

A consequência é perversa. Uma nação deficitária em capital cívico não tem fôlego para avanços estruturantes pelo simples fato de não conseguir prover o ambiente com estímulos à cooperação social. A descrença é generalizada e poda iniciativas empreendedoras que poderiam colocar o país num novo rumo de prosperidade.

Mas o que é esse capital cívico? É justamente a confiança social, a sustentação baseada em valores comuns para a manutenção de uma segurança compartilhada por todos que, defendem estudiosos, é capaz de fazer crescer os níveis de riqueza e bem-estar de um povo. Essa ação cooperativa propiciada pelo capital cívico catapulta o comportamento proativo, eliminando até mesmo o peso do Estado. E se há uma doença que ainda se espalha por todos os setores no Brasil é o tamanho descomunal dessa máquina. Uma hipertrofia estatal insustentável e ineficiente, amparada por uma rede burocrática que só consegue produzir mais desconforto e descrédito, num ciclo infinito.