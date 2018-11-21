Desastres com carretas não são acidentes, são crimes

Tragédias de grande repercussão nas estradas do Estado ganharam contornos ainda mais dramáticos, com a revelação de que desastres envolvendo carretas não foram meros acidentes.. No mais grave deles, em que a, o saldo da batida na BR 101, em Guarapari, foi de 23 mortos. Na época, a comprovação de que a carreta estava com 11 toneladas de excesso de peso já mostrava que algo de muito errado circula pelas rodovias capixabas, a ponto de serem definidas como uma “roleta-russa” por um inspetor rodoviário.

Só em 2017 e em 2018 foram 201 mortes. O caminho para frear as constantes fatalidades é justamente o adotado agora pela Polícia Rodoviária Federal e pelo Ministério Público do Estado: fiscalização. A operação de ontem desbaratou uma quadrilha acusada de falsificar documentos e adulterar eixos, que contava com ode Minas Gerais e Bahia. No Espírito Santo, foram identificadas quatro oficinas responsáveis pelas fraudes e 151 veículos adulterados., o que é mais que bem-vindo. Investigações, controle e punição são uma reivindicação dos capixabas, que em suas viagens pelas vias do Estado levam o medo na bagagem.

O transporte de rochas é um dos mais perigosos. Os frequentes flagrantes de irregularidade sempre sugeriram a certeza de impunidade, o desdém pela legislação. Vídeo divulgado em março deste ano pelo Gazeta Online mostrou

, alguns com as placas viradas, enquanto um agente tentava, em vão, pará-los para a pesagem. Mas os problemas não são de hoje. Em 2009, por exemplo, uma frentista morreu esmagada por uma rocha em um acidente na BR 101, em Ibiraçu. A carreta que transportava a pedra já havia sido autuada sete vezes por excesso de peso.

Cargas além do permitido, desvios de pesagem, jornadas exaustivas dos motoristas, más condições dos veículos e eixos adulterados não são meras infrações, são condutas criminosas, que danificam estradas, causam prejuízos econômicos e provocam dezenas de mortes. Essa clandestinidade é incondizente com a importância do setor de rochas, que movimenta R$ 1,3 bilhão por ano no país, quase R$ 1 bilhão apenas no Espírito Santo, onde é responsável por mais de 130 mil empregos. Desenvolvimento conquistado a qualquer preço não é desenvolvimento. Empresas, sindicatos e poder público devem coibir qualquer fraude e agir para que o transporte de rochas não seja uma pedra no meio do caminho para a segurança nas estradas.