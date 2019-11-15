Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Desafio de combater as fake news nas campanhas eleitorais será maior
Desinformação

Desafio de combater as fake news nas campanhas eleitorais será maior

Haverá maiores dificuldades de se conseguir um monitoramento eficaz do conteúdo veiculado porque as informações serão postadas em locais espalhados por todo o país

Publicado em 15 de Novembro de 2019 às 04:00

Públicado em 

15 nov 2019 às 04:00
José Carlos Corrêa

Colunista

José Carlos Corrêa

Eleições e o combate às fake news Crédito: Divulgação
A Justiça Eleitoral está preocupada, e tem todas as razões para isso, com a proliferação de fake news que certamente ocorrerá durante as campanhas eleitorais do próximo ano. Se nas eleições ao ano passado a multiplicação de notícias falsas nas redes sociais foi grande – pesquisa da Agência Lupa, que se dedica a checar a veracidade das informações que são disseminadas nos meios de comunicação, inclusive os digitais, constatou que 27% do eleitorado, ou seja, 65 milhões de pessoas, receberam pelo menos uma fake news durante a campanha eleitoral – no ano que vem o problema tende a aumentar.
Nas eleições municipais, a quantidade de candidatos é muito maior e deve aumentar ainda mais por causa do fim das coligações partidárias nas eleições para vereador. Se em 2016 foram 17 mil candidatos a prefeito e quase 500 mil candidatos a vereador, no ano que vem a quantidade será ainda maior. Controlar as mensagens que esta multidão colocará nas redes sociais será uma tarefa quase impossível.

Veja Também

E o Brasil continua a ser o paraíso da impunidade para corruptos?

Governo recorre à força nacional para resolver a insegurança pública

O mal da desinformação deve ser combatido no momento em que surge

Haverá também maiores dificuldades de se conseguir um monitoramento eficaz do conteúdo veiculado porque as informações serão postadas em locais espalhados por todo o país, já que em cada município poderá ocorrer a difusão de mensagens destinadas a confundir o eleitorado. Acrescente-se que, uma vez postada a mensagem com informações falsas, é uma minoria que tomará conhecimento do desmentido, caso este seja feito.
> Para analistas, combate a fake news vai além da eleição
Os especialistas reunidos no seminário Democracia Digital-Eleições 2020, realizado pela Escola Judiciária e TRE-ES, destacaram a importância de a fake news ser identificada no momento em que é postada para evitar que a desinformação se alastre. Para isso, é indispensável parcerias com as plataformas que operam as redes sociais, especialmente o WhatsApp cujas mensagens são criptografadas.
> Afinal, o que são fake news? Veja exemplos e saiba identificar
Outra providência essencial se refere às campanhas educativas que o TRE poderá empreender alertando o eleitorado. A identificação dos conteúdos mais repetidos poderá ser aproveitada em uma campanha especial a ser veiculada no dia das eleições para combate os efeitos da “boca de urna virtual”.
> Notícias falsas devem ficar mais sofisticadas, dizem especialistas
Um papel relevante está reservado à imprensa, cujo conteúdo responsável será essencial para fragilizar as fake news. É recomendável que os maiores jornais brasileiros reeditem o projeto Comprova – destinado a descobrir e investigar informações enganosas, inventadas e deliberadamente falsas –, realizado pela Abraji, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que tão bons resultados deu nas suas duas edições já realizadas.

José Carlos Corrêa

E jornalista. Atualidades de economia e politica, bem como pautas comportamentais e sociais, ganham analises neste espaco.

Tópicos Relacionados

Eleições Fake news Redes Sociais
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Stênio Garcia após harmonização facial
Em meio a briga com as filhas, Stênio Garcia passa mal e é hospitalizado após aniversário
Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília
Estúdio da rádio CBN Vitória
CBN Vitória completa 30 anos com abraços sonoros no capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados