Deputado federal Evair de Melo deixa o PV e vai para o PP

Enquanto o Supremo decide o destino de Lula, os políticos capixabas definem o seu. O deputado federal Evair de Melo, candidato à reeleição, escolheu o PP como seu novo partido. "Pragmatismo", justificou sua escolha.
O subsecretário estadual da Pesca, Zezito Maio, vai pescar em outras águas partidárias também: deixou o PMDB para se filiar ao Podemos, comandado no Estado pelo prefeito de Viana, Gilson Daniel, e pelo deputado deputado estadual Hudson Leal. Zezito, ex-vereador de Vitória, vai tentar uma vaga na Assembleia Legislativa.
A direita também se mexe. Raquel Gerde, líder do Movimento Brasil Livre (MBL) no Espírito Santo, vai se filiar ao PTB por onde pretender concorrer ao Senado. A filiação deve ocorrer em Brasília.