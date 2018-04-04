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  • Deputado federal Evair de Melo deixa o PV e vai para o PP
Leonel Ximenes

Deputado federal Evair de Melo deixa o PV e vai para o PP

Publicado em 04 de Abril de 2018 às 14:39

Públicado em 

04 abr 2018 às 14:39
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Evair de Melo, ligado à agricultura, deixou o Partido Verde, por onde foi eleito. Crédito: Câmara dos Deputados/Divulgação
Enquanto o Supremo decide o destino de Lula, os políticos capixabas definem o seu. O deputado federal Evair de Melo, candidato à reeleição, escolheu o PP como seu novo partido. "Pragmatismo", justificou sua escolha.
O subsecretário estadual da Pesca, Zezito Maio, vai pescar em outras águas partidárias também: deixou o PMDB para se filiar ao Podemos, comandado no  Estado pelo prefeito de Viana, Gilson Daniel, e pelo deputado deputado estadual Hudson Leal. Zezito, ex-vereador de Vitória, vai tentar uma vaga na Assembleia Legislativa.
A direita também se mexe. Raquel Gerde, líder do Movimento Brasil Livre (MBL) no Espírito Santo, vai se filiar ao PTB por onde pretender concorrer ao Senado. A filiação deve ocorrer em Brasília.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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