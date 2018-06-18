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Vitor Vogas

Deputado capixaba apoia CPI da Lava Jato e depois retira assinatura

Proposta de comissão é vista como tentativa de brecar a operação de combate à corrupção

Publicado em 18 de Junho de 2018 às 19:38

Públicado em 

18 jun 2018 às 19:38
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Evair de Melo é deputado pelo PP do Espírito Santo Crédito: Câmara dos Deputados/Divulgação
 Letícia Gonçalves | Interina 
Depois de assinar requerimento para a criação da chamada CPI da Lava Jato, o deputado Evair de Melo (PP) pediu para retirar o apoio. Evair diz que o deputado Paulo Pimenta (PT), que recolhia as assinaturas, utilizou argumentos que não estavam no texto do pedido: "Ele disse que era para fortalecer a Lava Jato, para ver irregularidades, aumentar punição". E Evair assinou, sem ler a íntegra da proposição, que está pegando mal. A CPI é apontada como uma manobra para ferir de morte a operação de combate à corrupção.
"O escopo era muito grande. No outro dia, ou no mesmo dia, à tarde, assim que eu pude, eu fui ler e vi que estava cheio de jabuti (inserções de textos que não têm a ver com a ideia original) e pedi para ele (Pimenta) tirar o meu nome, mas ele não cumpriu com o combinado", conta o parlamentar da bancada capixaba. 
Questionado sobre se não seria melhor ler a íntegra de textos antes de subscrevê-los, Evair diz que as assinaturas, por praxe, ocorrem na base da confiança entre os colegas. "Eu coletei, por exemplo, assinaturas para a CPI das concessionárias de rodovias. Você chega para o parlamentar e explica do que se trata. Tem uma relação de confiança."
Resumidamente, o objetivo da CPI da Lava Jato seria "investigar as denúncias de irregularidades feitas contra Antônio Figueiredo Basto e outros, inclusive envolvendo escritórios de advocacia, ocorridas no âmbito de alguns processos de delação".
Mas o texto trata, também de "investigar a possibilidade de manipulação das colaborações premiadas, o que indica fraude nos procedimentos e a possibilidade do envolvimento de agentes públicos. Esse é o objeto determinado."
"O TEXTO ERA MUITO GRANDE"
"O texto é muito grande e tivemos que interpretá-lo juridicamente", explica Evair de Melo. "Isso não aconteceu só comigo não. Outros 15 deputados já estão pedindo para retirar a assinatura também", complementa. Ele diz que vai oficializar à Mesa Diretora da Câmara não somente a retirada do nome dele do requerimento, mas também pretende fazer uma nota de repúdio ao colega Paulo Pimenta. "O objetivo do PT é acabar com a Lava Jato", diz o parlamentar do Espírito Santo. O partido, no entanto, não é o único enrolado na operação. O PP também.
"Eu sou a favor da Lava Jato. Quando o procurador (Deltan Dallagnol) esteve aqui, eu assinei o manifesto dele", reforça Evair.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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