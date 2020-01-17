"Depois querem proibir os animais", diz leitor sobre sujeira em praias

Após a coluna de Leonel Ximenes noticiar, na segunda-feira (13), a sujeira nas badaladas praias da Bacutia e Peracanga, em Guarapari, o psicanalista e poeta Ítalo Campos escreveu um artigo inspirado no episódio. Os locais são frequentados por pessoas de alto poder aquisitivo, potencialmente educadas em boas escolas, e mesmo assim persiste a falta de educação.
"Quem ocupa este lugar público de forma tão marcada e que deixa como rastro observado no dia seguinte uma montanha de lixo espalhado invadindo o mar, a areia e o que resta da restinga?", indagou-se o autor no texto. No perfil de A Gazeta no Facebook, os leitores se manifestaram, defendendo principalmente que educação não depende nem de escolas caras, nem de poder aquisitivo.
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A educação vem de casa com os ensinamentos dos pais, a escola é apenas um complemento e conhecimento, quando os pais não passam aos seus filhos o que é certo, pode se esperar qualquer coisa ruim ou não do futuro cidadão, pode virar até suíno, como estamos vendo nas praias. (Carlos Novais da Silva)
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São pessoas que foram educadas pelos pais que a "pessoa da limpeza faz isso", são pessoas que foram educadas para serem folgadas e sem noção, acho interessante pois são justamente na sua maioria que vai para internet falar para preservar a Amazônia, mas não tem cérebro suficiente para entender que o lugar que habita também precisa ser preservado pois a Amazônia não faz tudo sozinha. Quanta mais dinheiro tem mais mal educados são na sua grande maioria. (Vanessa Silva)
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Acho que não foram devidamente educados, não é! Estava com a família na praia esses dias e sempre ando com minha sacolinha... Tinha uma família em uma bela tenda ao lado que estava jogando lixo no chão e enterrando na areia ??♀️ gente totalmente sem noção (Suzani Marcos De Martin)
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E a maioria que frequenta essas praias são famílias com alto poder aquisitivo! Mas não usam da boa educação que cabe em qualquer classe social! Falta bom senso, valores e princípios! (Maria Porto)
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Cruzes!!! ? Depois querem proibir os animais de irem às praias. Mas nem os animais são capazes de tanta falta de respeito. Se ensinar a um cachorro onde ele pode fazer suas necessidades, é garantido que ele nunca irá errar. Agora não podemos dizer o mesmo de seres pensantes. Que horror ?? (Josimara Pereira)
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A moda é só falar em rede social para não desmatar e não fazer queimadas na Amazônia, etc, cuidar de onde vive que é bom, nada! (Hércules Do Nascimento Capelli)
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Fico impressionada com uma situação dessas, é muita covardia com a nossa. NATUREZA!?? (Beti Layber)
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Educação e bons princípios são ensinados em casa, os pais são responsáveis por esta tarefa, não é a escola. A falta de educação e bom senso estão por toda parte, independente de classe social.?? (Rosane Silvano Minguta)
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Que falta de bom senso e educação! (Angelina Busato Cerutti)
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O que te faz educado não é ser rico. E nem frequentar boas escolas. O que te faz um ser melhor é a educação que recebe dentro de casa. E a consciência que carrega consigo. (Raissa Rodriguez)
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Educação social não tem nada a ver com escolaridade ou classe social e sim com caráter! (Rosiane Loretti)
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Praia dos porquinhos. (Thereza Rachel Ferrari Ritter)
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Não há dinheiro que esconda a pobreza de espírito. (Associação De Moradores Meaípe)
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Educação vem de berço, mas também pode ser adquirida com pessoas que a gente tentar fazer igual pra não ficar com fama de mal educado. Vamos carregar sacolinha de casa, deixar o lixo na lixeira mais próxima, minha gente. E custará nada, vamos manter onde a gente gosta de ficar limpo pra onda não levar. (Aparecida Medeiros)