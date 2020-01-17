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Verão

"Depois querem proibir os animais", diz leitor sobre sujeira em praias

Leitores se manifestaram sobre a sujeira deixada por frequentadores nas praias badaladas de Peracanga e Bacutia, em Guarapari

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 12:02

Públicado em 

17 jan 2020 às 12:02

Colunista

Placa de sinalização arrancada da via pública e abandonada na vegetação de restinga da Praia de Peracanga Crédito: Marcelo Moryan
Após a coluna de Leonel Ximenes noticiar, na segunda-feira (13), a sujeira nas badaladas praias da Bacutia e Peracanga, em Guarapari, o psicanalista e poeta Ítalo Campos escreveu um artigo inspirado no episódio. Os locais são frequentados por pessoas de alto poder aquisitivo, potencialmente educadas em boas escolas, e mesmo assim persiste a falta de educação.
"Quem ocupa este lugar público de forma tão marcada e que deixa como rastro observado no dia seguinte uma montanha de lixo espalhado invadindo o mar, a areia e o que resta da restinga?", indagou-se o autor no texto. No perfil de A Gazeta no Facebook, os leitores se manifestaram, defendendo principalmente que educação não depende nem de escolas caras, nem de poder aquisitivo.
A educação vem de casa com os ensinamentos dos pais, a escola é apenas um complemento e conhecimento, quando os pais não passam aos seus filhos o que é certo,  pode se esperar qualquer coisa ruim ou não do futuro cidadão, pode virar até suíno, como estamos vendo nas praias. (Carlos Novais da Silva)
São pessoas que foram educadas pelos pais que a "pessoa da limpeza faz isso", são pessoas que foram educadas para serem folgadas e sem noção, acho interessante pois são justamente na sua maioria que vai para internet falar para preservar a Amazônia, mas não tem cérebro suficiente para entender que o lugar que habita também precisa ser preservado pois a Amazônia não faz tudo sozinha. Quanta mais dinheiro tem mais mal educados são na sua grande maioria. (Vanessa Silva)
Acho que não foram devidamente educados, não é! Estava com a família na praia esses dias e sempre ando com minha sacolinha... Tinha uma família em uma bela tenda ao lado que estava jogando lixo no chão e enterrando na areia ??‍♀️ gente totalmente sem noção (Suzani Marcos De Martin)
E a maioria que frequenta essas praias são famílias com alto poder aquisitivo! Mas não usam da boa educação que cabe em qualquer classe social! Falta bom senso, valores e princípios! (Maria Porto)
Cruzes!!! ? Depois querem proibir os animais de irem às praias. Mas nem os animais são capazes de tanta falta de respeito. Se ensinar a um cachorro onde ele pode fazer suas necessidades, é garantido que ele nunca irá errar. Agora não podemos dizer o mesmo de seres pensantes. Que horror ?? (Josimara Pereira)
A moda é só falar em rede social para não desmatar e não fazer queimadas na Amazônia, etc, cuidar de onde vive que é bom, nada! (Hércules Do Nascimento Capelli)
Fico impressionada com uma situação dessas, é muita covardia com a nossa. NATUREZA!?? (Beti Layber)
Educação e bons princípios são ensinados em casa, os pais são responsáveis por esta tarefa, não é a escola. A falta de educação e bom senso estão por toda parte, independente de classe social.?? (Rosane Silvano Minguta)
Que falta de bom senso e educação! (Angelina Busato Cerutti)
O que te faz educado não é ser rico. E nem frequentar boas escolas. O que te faz um ser melhor é a educação que recebe dentro de casa. E a consciência que carrega consigo. (Raissa Rodriguez)
Educação social não tem nada a ver com escolaridade ou classe social e sim com caráter! (Rosiane Loretti)
Praia dos porquinhos. (Thereza Rachel Ferrari Ritter)
Não há dinheiro que esconda a pobreza de espírito. (Associação De Moradores Meaípe)
Educação vem de berço, mas também pode ser adquirida com pessoas que a gente tentar fazer igual pra não ficar com fama de mal educado. Vamos carregar sacolinha de casa, deixar o lixo na lixeira mais próxima, minha gente. E custará nada, vamos manter onde a gente gosta de ficar limpo pra onda não levar. (Aparecida Medeiros)

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