Depois do sucesso de 2020, Camarote Zig Zag repete a dose em 2021

Foram duas noites de explosão de felicidade no Camarote Zig Zag, o espaço da Rede Gazeta, o mais bombado e comentado do Sambão do Povo. Autoridades, empresários, clientes, influencers, globais e foliões que prezam por conforto e glamour curtiram os desfiles de camarote com a Rede Gazeta e com a coluna. E a folia está garantida para o próximo ano. Confira a galeria de fotos de quem passou por lá neste sábado (15).
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Depois de desfilarem com a MUG, o herdeiro da família Chateaubriand, Bruno Chateaubriand e o marido, Diogo Bocca, curtiram a folia capixaba do Camarote Zig Zag. O casal desfilou com a camiseta da diretoria da escola de Vila Velha.