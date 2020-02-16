Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Depois do sucesso de 2020, Camarote Zig Zag repete a dose em 2021
Renata Rasseli

Depois do sucesso de 2020, Camarote Zig Zag repete a dose em 2021

O espaço da Rede Gazeta recebeu nota 10 dos 1.200 convidados e foliões que participaram da festa na sexta (14) e sábado (15)

Publicado em 16 de Fevereiro de 2020 às 12:05

Públicado em 

16 fev 2020 às 12:05
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Cesar Nascimento, Helena Paganini, Renata Rasseli, Luciana Belucio e Marcelo Neri Crédito: Mônica Zorzanelli
Foram duas noites de explosão de felicidade no Camarote Zig Zag, o espaço da Rede Gazeta, o mais bombado e comentado do Sambão do Povo. Autoridades, empresários, clientes, influencers, globais e  foliões que prezam por conforto e glamour curtiram os desfiles de camarote com a Rede Gazeta e com a coluna.  E a folia está garantida para o próximo ano. Confira a galeria de fotos de quem passou por lá neste sábado (15). 

VISITA ILUSTRE

Bruno Chateaubriand e o marido Diogo Bocca Crédito: Mônica Zorzanelli
Depois de desfilarem com a MUG, o herdeiro da família Chateaubriand,  Bruno Chateaubriand e o marido, Diogo Bocca, curtiram a folia capixaba do Camarote Zig Zag. O casal  desfilou com a camiseta da diretoria da escola de Vila Velha.

Veja Também

FOTOS: confira quem curte a folia no Camarote Zig Zag neste sábado

FOTOS: o show de alegria do Camarote Zig Zag no Sambão do Povo

Globais agitam o Camarote Zig Zag no Carnaval de Vitória

VISITA DO GOVERNADOR

 Raimundo Nonato, Renato Casagrande, Marcello Moraes e Renata Rasseli Crédito: Mônica Zorzanelli

GLOBELEZA NO CAMAROTE

 Patricia Castro, Erika Moura e Leo de Castro Crédito: Mônica Zorzanelli

GAROTA DO SAMBA

A Garota do Samba da TV Gazeta 2020,  Nathalia Messias Crédito: Mônica Zorzanelli

FAMÍLIA REAL

Camarote Zig Zag - Sábado (15): a família Real Crédito: Mônica Zorzanelli

FAMÍLIA NO SAMBA

Camarote Zig Zag - Sábado (15): Mariana, Dudu e Letícia LIndenberg Crédito: Mônica Zorzanelli

Camarote Zig Zag

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Carnaval Carnaval de Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: MPF cobra informações sobre qualidade da água no litoral
Enem 2026: período para pedir isenção da taxa termina nesta sexta (24)
Vítima foi encontrada amarrada a um colchão com o uso de um cinto, nua, com ferimentos pelo corpo e coberta por fezes
O que se sabe sobre caso de mulher mantida em cárcere e torturada em Itapuã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados