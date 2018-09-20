Dentro da prefeitura, Max Filho aparece em vídeo apoiando candidato

O prefeito de Vila Velha, Max Filho (PSDB), aparece em um vídeo, gravado numa sala da PMVV com retratos dos ex-prefeitos da cidade, com um candidato a deputado estadual pela sua legenda. “Estou aqui com o meu amigo Max Filho, pedindo apoio aqui para o 45.200, Edson Caldas...” Em seguida, o candidato passa a palavra ao prefeito.
“Estamos recebendo com muita alegria o Edson Caldas. Certamente, estando na Assembleia Legislativa, ele vai ajudar muito Vila Velha, vai estar somando com a cidade, com a gente, com a nossa administração”, diz Max.
No encerramento da gravação, de 34 segundos, o candidato arremata: "Mudar para consertar, 45.200". O empresário José Caldas, que fará 57 anos no próximo dia 28, informou à Justiça Eleitoral que ainda não arrecadou recursos para a sua campanha.