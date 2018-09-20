Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Dentro da prefeitura, Max Filho aparece em vídeo apoiando candidato
Leonel Ximenes

Dentro da prefeitura, Max Filho aparece em vídeo apoiando candidato

Publicado em 20 de Setembro de 2018 às 19:24

Públicado em 

20 set 2018 às 19:24
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O prefeito de Vila Velha, Max Filho (PSDB), aparece em um vídeo, gravado numa sala da PMVV com retratos dos ex-prefeitos da cidade, com um candidato a deputado estadual pela sua legenda. “Estou aqui com o meu amigo Max Filho, pedindo apoio aqui para o 45.200, Edson Caldas...” Em seguida, o candidato passa a palavra ao prefeito.
“Estamos recebendo com muita alegria o Edson Caldas. Certamente, estando na Assembleia Legislativa, ele vai ajudar muito Vila Velha, vai estar somando com a cidade, com a gente, com a nossa administração”, diz Max.
No encerramento da gravação, de 34 segundos, o candidato arremata: "Mudar para consertar, 45.200". O empresário José Caldas, que fará 57 anos no próximo dia 28, informou à Justiça Eleitoral que ainda não arrecadou recursos para a sua campanha.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Max Filho Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Atrações do final de semana
Agenda HZ: Silva, Renato Albani, Thiaguinho e Capital Inicial neste fim de semana no ES
Stênio Garcia após harmonização facial
Em meio a briga com as filhas, Stênio Garcia passa mal e é hospitalizado após aniversário
Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados