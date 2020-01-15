Delegacia de Polícia de Santa Maria de Jetibá é arrombada de madrugada

Material de investigação da polícia foi encontrado espalhado no chão Crédito: Foto do leitor

A Delegacia de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Estado , amanheceu nesta quarta-feira (15) arrombada. Ao chegar para o expediente, logo no início da manhã, policiais civis depararam com o local violado. Um servidor estranhou que a grade da báscula do banheiro do gabinete havia sido arrancada.

Logo foi iniciada uma vistoria no local, a fim de verificar se algum bandido poderia estar na unidade policial. Foi confirmado, então, que a porta do gabinete da delegacia e a porta de um dos cartórios haviam sido arrombadas. Também foi constatado que a sala de investigação fora invadida ilegalmente.

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Numa primeira verificação dos ambientes revirados, policiais constataram que os cofres da sala do cartório estavam intactos. No entanto, um armário pequeno, com tranca, havia sido arrombado e diversas sacolas lacradas com material entorpecente, já periciado, estavam espalhadas pelo chão.

Grade da Delegacia de Santa Maria de Jetibá arrombada Crédito: Foto do leitor

Outros ambientes foram completamente remexidos, mas não foi informado que tipo de material poderia ter sido levado. Também não foi informado, de imediato, se alguma arma poderia ter sido levada. Os fatos foram comunicados ao delegado responsável e a perícia da Polícia Civil foi acionada.

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