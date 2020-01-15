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Leonel Ximenes

Delegacia de Polícia de Santa Maria de Jetibá é arrombada de madrugada

A grade da unidade policial foi arrancada; um armário pequeno, com tranca, foi violado e diversas sacolas lacradas com material entorpecente, já periciado, foram espalhadas pelo chão. Perícia está investigando a ação criminosa

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 19:58

Públicado em 

15 jan 2020 às 19:58
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Material de investigação da polícia foi encontrado espalhado no chão Crédito: Foto do leitor
A Delegacia de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Estado, amanheceu nesta quarta-feira (15) arrombada. Ao chegar para o expediente, logo no início da manhã, policiais civis depararam com o local violado. Um servidor estranhou que a grade da báscula do banheiro do gabinete havia sido arrancada.
Logo foi iniciada uma vistoria no local, a fim de verificar se algum bandido poderia estar na unidade policial. Foi confirmado, então, que a porta do gabinete da delegacia e a porta de um dos cartórios haviam sido arrombadas. Também foi constatado que a sala de investigação fora invadida ilegalmente.

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Numa primeira verificação dos ambientes revirados, policiais constataram que os cofres da sala do cartório estavam intactos. No entanto, um armário pequeno, com tranca, havia sido arrombado e diversas sacolas lacradas com material entorpecente, já periciado, estavam espalhadas pelo chão.
Grade da Delegacia de Santa Maria de Jetibá arrombada Crédito: Foto do leitor
Outros ambientes foram completamente remexidos, mas não foi informado que tipo de material poderia ter sido levado. Também não foi informado, de imediato, se alguma arma poderia ter sido levada. Os fatos foram comunicados ao delegado responsável e a perícia da Polícia Civil foi acionada.

SESP DIZ QUE DELEGACIA CONTINUA FUNCIONANDO

A Secretaria Estadual da Segurança Pública  informou que uma investigação sobre a ação criminosa da delegacia está em andamento, e imagens de câmeras de segurança da região estão sendo analisadas com o objetivo de identificar o(s) invasor(es). "A Polícia Civil destaca que o atendimento na unidade ocorre normalmente", diz nota da Sesp.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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