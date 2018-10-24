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Leonel Ximenes

Definido calendário do ensaio técnico das escolas de samba

Publicado em 24 de Outubro de 2018 às 19:55

Públicado em 

24 out 2018 às 19:55
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Ensaio das escolas de samba: em 2019, sonorização e iluminação iguais às do dia do desfile oficial. Crédito: Divulgação
De 11 a 15 de fevereiro, a partir das 20h, uma semana antes do Carnaval de Vitória, serão realizados os ensaios técnicos das escolas de samba no Sambão do Povo. Segundo o presidente da Liesge, Edvaldo Teixeira, o ensaio de 2019 terá sonorização e iluminação completas, diferentemente dos anos anteriores.
A ordem dos ensaios:
Segunda (11/2) – Império de Fátima, Andaraí e Imperatriz do Forte;
Terça 12 – Chegou o Que Faltava, Rosas de Ouro e Boa Vista;
Quarta 13 – Chega Mais, Tradição Serrana e Jucutuquara;
Quinta 14 – Barreiros, Pega no Samba e Novo Império;
Sexta 15 – São Torquato, Piedade e MUG.
Serra
Representantes da Liga das Escolas de Samba (Liesge e Lieses) se reuniram nesta quarta-feira com o secretário de Turismo e Cultura da Serra, Alessandre Motta. Foram solicitar apoio oficial às quatro agremiações do município para o Carnaval 2019: Império de Fátima, Tradição Serrana, Rosas de Ouro e Mocidade Serrana. A decisão final será do prefeito Audifax Barcelos. 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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