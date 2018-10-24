Definido calendário do ensaio técnico das escolas de samba

Ensaio das escolas de samba: em 2019, sonorização e iluminação iguais às do dia do desfile oficial. Crédito: Divulgação

De 11 a 15 de fevereiro, a partir das 20h, uma semana antes do Carnaval de Vitória, serão realizados os ensaios técnicos das escolas de samba no Sambão do Povo. Segundo o presidente da Liesge, Edvaldo Teixeira, o ensaio de 2019 terá sonorização e iluminação completas, diferentemente dos anos anteriores.

A ordem dos ensaios:

Segunda (11/2) – Império de Fátima, Andaraí e Imperatriz do Forte;

Terça 12 – Chegou o Que Faltava, Rosas de Ouro e Boa Vista;

Quarta 13 – Chega Mais, Tradição Serrana e Jucutuquara;

Quinta 14 – Barreiros, Pega no Samba e Novo Império;

Sexta 15 – São Torquato, Piedade e MUG.

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