Definido calendário do ensaio técnico das escolas de samba

De 11 a 15 de fevereiro, a partir das 20h, uma semana antes do Carnaval de Vitória, serão realizados os ensaios técnicos das escolas de samba no Sambão do Povo. Segundo o presidente da Liesge, Edvaldo Teixeira, o ensaio de 2019 terá sonorização e iluminação completas, diferentemente dos anos anteriores.
Segunda (11/2) – Império de Fátima, Andaraí e Imperatriz do Forte;
Terça 12 – Chegou o Que Faltava, Rosas de Ouro e Boa Vista;
Quarta 13 – Chega Mais, Tradição Serrana e Jucutuquara;
Quinta 14 – Barreiros, Pega no Samba e Novo Império;
Sexta 15 – São Torquato, Piedade e MUG.
Representantes da Liga das Escolas de Samba (Liesge e Lieses) se reuniram nesta quarta-feira com o secretário de Turismo e Cultura da Serra, Alessandre Motta. Foram solicitar apoio oficial às quatro agremiações do município para o Carnaval 2019: Império de Fátima, Tradição Serrana, Rosas de Ouro e Mocidade Serrana. A decisão final será do prefeito Audifax Barcelos.