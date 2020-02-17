Curtas Políticas: "Não serei vice de Max Filho", afirma Ted Conti

Deputado federal Ted Conti (PSB) Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

O deputado federal Ted Conti (PSB) afirma à coluna: não existe a menor possibilidade de ele se candidatar a vice-prefeito de Vila Velha em eventual chapa encabeçada pelo prefeito Max Filho (PSDB). Conforme publicamos no último sábado (15), essa especulação começou a circular em Vila Velha nos últimos tempos. Mas Ted nega categoricamente qualquer chance de aceitar uma composição como essa.

"Nunca falei para ninguém nem nunca fui consultado sobre uma possibilidade de ser vice do Max em Vila Velha. Isso não existe. Tenho muito respeito pela função de vice-prefeito, mas jamais trocaria um cargo de deputado federal para ser candidato a vice em Vila Velha. A disparidade é muito grande. Não faz sentido."

Ted está na Câmara Federal desde fevereiro de 2019, como suplente de Paulo Foletto (PSB), licenciado para chefiar a Secretaria de Estado de Agricultura. O jornalista foi apresentado, em janeiro, como pré-candidato do PSB a prefeito de Vila Velha. O lançamento foi reforçado em encontro estadual do partido, na Serra, no último sábado (15). O segundo suplente da coligação é o atual vice-prefeito de Vila Velha, Jorge Carreta (PP).

MAJESKI X SÁ: O BOLÃO DA PRÉVIA DO PSB

É grande a expectativa geral em relação à prévia que o PSB de Vitória realiza nesta segunda-feira à noite para escolher o pré-candidato do partido, entre o deputado estadual Sergio Majeski e o vice-prefeito Sergio Sá. No mercado político, a bolsa de apostas dá favoritismo a Sá nessa votação interna. Poderão votar todos os filiados ao PSB de Vitória em dia com suas obrigações – de 300 a 1 mil pessoas.

Diferentemente de Majeski – filiado ao PSB há menos de dois anos e sem vida orgância no partido –, Sá está filiado desde 2006, já presidiu o partido em Vitória, faz política partidária há muito tempo e mantém relação estreita com a maioria dos correligionários, da base à cúpula municipal do PSB. Gozaria, inclusive, da preferência dos pré-candidatos a vereador pela sigla na Capital e da preferência não declarada da atual direção municipal. Muitos dirigentes do PSB estariam em campanha por ele nos últimos dias.

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MAZINHO DOS ANJOS ESCLARECE

Pré-candidato a prefeito de Vitória, o vereador Mazinho dos Anjos (PSD) entra em contato para contrapor uma informação publicada na manhã desta segunda-feira (17) pela coluna: a de que ele, entre outros motivos, teria decidido não concorrer mais ao cargo de vereador porque, na Câmara, "perde dinheiro": poderia faturar muito mais dedicando-se full time a suas atividades como advogado. "Não procede. O que eu sempre disse é que não dependo do salário de vereador. O salário de vereador eu invisto para estruturar o mandato. Mas minha decisão de ser candidato a prefeito não tem nada a ver com isso."

"CANDIDATURA É IRREVERSÍVEL"

Segundo Mazinho, sua pré-candidatura a prefeito de Vitória "é irreversível". "Não abro mão. Já me comprometi com chapa de vereadores que não serei candidato à reeleição. Na eleição à prefeitura, identifiquei que há caminho muito grande para uma terceira via." As duas primeiras vias são identificadas por ele como a da situação (Gandini, candidato de Luciano Rezende, possivelmente com o apoio do PSB) e o que ele chama de "outsiders", como Amaro Neto e Capitão Assumção. "Estou me colocando no meio disso como uma terceira opção."

Ainda segundo Mazinho, se ele não passar ao segundo turno, não apoiará, "em hipótese alguma, o candidato da atual gestão [Gandini]". O sobrinho de Enivaldo dos Anjos faz oposição ao governo de Luciano na Câmara. "A cidade está mal cuidada, sem criatividade e sem capacidade de realização."

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SECRETÁRIA DE AUDIFAX PODE SER SUA CANDIDATA

Além do coordenador de Governo do prefeito Audifax Barcelos (Rede), Jolhiomar Massariol (que não quer a vaga), e do secretário de Serviços da Serra, Igor Elson (que pode até vingar), a secretária municipal de Assistência Social, Elcimara Rangel, entrou no short list de nomes de aliados de Audifax que o prefeito pode lançar à sua sucessão. Audifax ainda busca alternativas e, nos últimos dias, o nome de Elcimara ganhou força. Ela também é filiada à Rede Sustentabilidade.

HUDSON E SÉRGIO SÁ COM CHAPA DE MARCELINO

Na “convenção estadual” (não reconhecida pelo grupo de Lelo Coimbra) do MDB realizada pela chapa do ex-deputado federal Marcelino Fraga, na Praça Getúlio Vargas (Centro de Vitória), neste domingo (16), duas presenças chamaram atenção, por não serem emedebistas: o vice-prefeito de Vitória, Sérgio Sá (PSB), filho do deputado estadual José Esmeraldo, aliado de Marcelino; e o deputado estadual Hudson Leal, filiado ao Republicanos. Os dois estavam lá, dando aquela força.

A AGENDA DE JAQUELINE

Acerca de nota publicada aqui na manhã desta segunda-feira , a assessoria da vice-governadora, Jaqueline Moraes (PSB), informa que, na última quinta-feira (13), ela e o secretário estadual de Agricultura, Paulo Foletto (PSB), participaram de uma extensa agenda de compromissos no município de Conceição da Barra, incluindo palestra no CRAS Quilombola, visitas a duas escolas e inauguração de outro CRAS. Segundo a assessoria, o evento de filiação do prefeito Chicão ao PSB só ocorreu às 19h, fora do horário de expediente.