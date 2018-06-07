Crise dos combustíveis: choque de mercado é preciso

Está dado o recado: “Não há intervenção e não haverá”. O diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP) decidiu dissipar a névoa da suspeição em torno de uma possível interferência sobre a política de preços dos derivados de petróleo. A questão é nevrálgica para a segurança energética do país. Até que esteja nítido o rumo que o país vai adotar, se o do populismo intervencionista ou o da regulação racional, o mercado fica em ponto morto. Com sua declaração, Décio Oddone pode ter engatado a primeira.





ANP Crédito: Reprodução

A ANP foi alçada aos holofotes do debate após anunciar que fará consulta pública sobre o tema, com o objetivo de tornar os reajustes dos combustíveis mais previsíveis, sem interferir na política de formação de preços. A ideia é estabelecer diretrizes claras, em vez de mudar as regras no meio do jogo, ao sabor de casuísmos.

refino, em que a estatal controla cerca de 95% da movimentação. Sem a garantia de que o governo não vai controlar os preços da petrolífera, esmagando a concorrência, não haverá novas companhias operando o refino no Brasil. Sem isso, estaremos sempre na iminência de uma nova crise. Um ambiente seguro para investimentos é indispensável para o Brasil quebrar o monopólio da Petrobras em áreas como o, em que a estatal controla cerca de 95% da movimentação. Sem a garantia de que o governo não vai controlar os preços da petrolífera, esmagando a concorrência, não haverá novas companhias operando o refino no Brasil. Sem isso, estaremos sempre na iminência de uma nova crise.

As medidas adotadas por Pedro Parente na Petrobras, que atrelaram o preço do combustível ao mercado internacional, foram a tábua de salvação da estatal, fustigada por anos de interferência do governo – que congelou preços para segurar a inflação – e pela corrupção. Mas sem regras claras de reajuste, essas mesmas ações também calçaram o caminho para a greve dos caminhoneiros, insatisfeitos com os aumentos quase diários.