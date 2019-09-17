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  • "Crime organizado" inviabiliza reunião de Comissão da Assembleia
Leonel Ximenes

"Crime organizado" inviabiliza reunião de Comissão da Assembleia

Publicado em 17 de Setembro de 2019 às 10:44

Públicado em 

17 set 2019 às 10:44
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O convite que gerou a polêmica. Crédito: Divulgação
Um pedido da vereadora Patrícia Crizanto (PMB) levou a Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Assembleia a cancelar a audiência pública prevista para hoje, em São Torquato, Vila Velha. A parlamentar solicitou à Comissão que no convite da reunião não constasse o nome “Combate ao Crime Organizado”.
Segundo ela, o convite, com uma foto parcial do Morro da Boa Vista, supostamente estaria estigmatizando o bairro de São Torquato, onde Patrícia mora há 36 anos e também é líder comunitário há sete.
REUNIÃO MARCADA
O presidente do colegiado, Delegado Danilo Bahiense (PSL), criticou o pedido da parlamentar e remarcou a audiência pública para 11 de novembro, provavelmente na Câmara de Vila Velha.
“É lamentável a postura da vereadora, uma vez que a Comissão não somente trata de assuntos relativos à segurança pública, mas também de combate ao crime organizado.”
As reuniões
Em tempo: a Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Assembleia já fez oito audiências públicas neste ano. Até então, ninguém tinha reclamado do nome de colegiado.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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