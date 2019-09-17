"Crime organizado" inviabiliza reunião de Comissão da Assembleia

O convite que gerou a polêmica. Crédito: Divulgação

Um pedido da vereadora Patrícia Crizanto (PMB) levou a Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Assembleia a cancelar a audiência pública prevista para hoje, em São Torquato, Vila Velha. A parlamentar solicitou à Comissão que no convite da reunião não constasse o nome “Combate ao Crime Organizado”.

Segundo ela, o convite, com uma foto parcial do Morro da Boa Vista, supostamente estaria estigmatizando o bairro de São Torquato, onde Patrícia mora há 36 anos e também é líder comunitário há sete.

REUNIÃO MARCADA

O presidente do colegiado, Delegado Danilo Bahiense (PSL), criticou o pedido da parlamentar e remarcou a audiência pública para 11 de novembro, provavelmente na Câmara de Vila Velha.

“É lamentável a postura da vereadora, uma vez que a Comissão não somente trata de assuntos relativos à segurança pública, mas também de combate ao crime organizado.”

As reuniões