"Corrente Sob Pressão": Mais de 200 capixabas poderão ser salvos após campanha da TV Gazeta

Público realizou doação de sangue em estrutura montada na Rede Gazeta Crédito: Wanessa Eustachio

Uma verdadeira corrente de solidariedade. Assim foi a manhã deste sábado (27), quando a Rede Gazeta abriu suas portas ao Hemoes para o “Dia D Sob Pressão”, uma iniciativa de estímulo à doação de sangue para marcar o lançamento da última temporada da série “Sob Pressão”. Com o material coletado, mais de 200 capixabas que necessitam de sangue poderão ser atendidos. Cada bolsa doada é capaz de salvar até quatro vidas.

Para a ocasião, foi montada a estrutura necessária para receber os doadores que passaram pelo processo de cadastro, triagem e coleta. A médica Belisa Sossai, do Hemoes, explicou os desafios que o hemocentro estadual enfrenta para manter o controle dos estoques de sangue.

“A gente precisa de pessoas engajadas na nossa causa, dentre elas empresas, escolas, grupos comunitários ou igrejas. Hoje a gente se encontra com estoque bem delicado, principalmente com os tipos sanguíneos RH negativo, então precisamos muito da ajuda e da vontade da população, para fazer com que os estoques estejam abastecidos para conseguir atender os hospitais e os pacientes que precisam”, detalhou.

A doação de sangue é um ato voluntário simples, rápido e extremamente seguro. Entre a chegada ao local da coleta e o processo em si (considerando cadastro, triagem e a doação), são cerca de 45 minutos.

O marítimo Marcos Pereira, de 47 anos, marcou presença no Dia D. Ele é doador regular há 29 anos, e conta qual a principal motivação que o levou a fazer parte dessa rede de solidariedade.

“Eu sou doador desde os meus 18 anos de idade, fiz minha primeira doação quando me alistei no Exército e desde então não parei mais. Anos mais tarde eu fui motivado por uma causa maior, quando meu filho, com três meses de vida, foi diagnosticado com hemofilia e precisou de doação de sangue, então eu certamente me comprometi ainda mais com a causa e reuni mais 60 pessoas para ajudar. Hoje meu filho está bem, está saudável e está quase se formando. Então, sempre que tenho a oportunidade, eu falo com as pessoas sobre isso, afinal, um pouquinho de sangue que sai de mim, pode ajudar muitas pessoas”, reforçou.

A jornalista Viviann Barcelos, que é repórter do g1 ES, também participou da mobilização e falou sobre a importância da iniciativa: “Eu já doei algumas vezes, e tinha bastante tempo que não fazia a doação, talvez por causa da correria do dia a dia. Mas é muito legal quando o Hemoes faz essas iniciativas e traz até a gente. E principalmente quando as empresas também incentivam isso”.

Doação de medula óssea

Durante o Dia D, o Hemoes também abasteceu o cadastro de doadores de medula óssea. Neste processo, 14 pessoas manifestaram interesse em doar medula caso apareça algum paciente compatível. De acordo com o Hemoes, a chance de uma pessoa encontrar um doador compatível entre irmãos, filhos de mesmo pai e mesma mãe, é estimada em 25% das famílias brasileiras.

Quando dentro da mesma família o paciente não encontra um doador compatível, recorre-se ao cadastro nacional, onde as chances de compatibilidade cai para 1 para 100 mil potenciais doadores.

“Existem muitas doenças, principalmente as oncológicas, como leucemias e linfomas, que a única forma de tratamento é o transplante de medula óssea. Quanto mais pessoas cadastradas, maiores são as chances de um paciente encontrar alguém compatível. Temos uma quantidade significativa de pacientes que estão na fila aguardando. Pessoas com mais de 18 anos, até 35 anos e seis meses podem fazer esse cadastro em qualquer unidade do Hemoes, não precisa de agendamento nem de estar em jejum, é espontâneo”, explica a médica Belisa Sossai.