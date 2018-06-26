Correios: assaltos e sucateamento expõem vulnerabilidade

Em pleno sol do meio-dia, uma agência dos Correios na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande,, com direito a refém, troca de tiros e bandido baleado no roteiro. Não bastasse a crise financeira e de credibilidade que a estatal tem atravessado nos últimos anos, os Correios passam por mais esse tormento. Tornaram-se um alvo fácil (e preferencial) da criminalidade. Foram registrados em 2018, só no Estado, 24 assaltos e três tentativas a agências, oito arrombamentos e 11 roubos de cargas. Os dados são da Polícia Federal e foram divulgados no início do mês em reportagem deste jornal. Não é uma exclusividade do Espírito Santo; por todo o país a situação se repete.