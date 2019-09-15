Corpo carbonizado é encontrado no Caparaó

Um corpo carbonizado foi encontrado por um morador do distrito de Mundo Novo, interior de Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó, dias após ele avistar um foco de incêndio em uma mata. O caso aconteceu na tarde deste sábado (14) e ainda não há identificação da vítima.
A Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 17h30. Um morador contou que, na última quinta-feira (12), percebeu um foco de incêndio na mata e como o fogo não continuou, não se dirigiu até o local.
Porém, neste sábado (14), ao passar novamente pela estrada próxima onde havia ocorrido o incêndio, resolveu ir até o local e encontrou o cadáver. A perícia foi acionada e o corpo encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.