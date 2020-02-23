Cordel Político: o Posto Ipiranga não se manca

Queria ir com o Huck, não deu certo

Porque o narigudo deu pra trás

Mudou de candidato, foi esperto

“Se ganha o Capitão, eu mando mais!

Não entende nada de Economia

Farei tudo aquilo que eu queria

Sem chefe, vou poder agir em paz”



(Enquanto o Jair vende miçanga

Lá no Japão, à base de nióbio

Por aqui fica o Posto Ipiranga

E é, de fato, quem toca o negócio)



Jair sempre foi um grande estatista

Em nome das forças policiais

Das tropas, quase um sindicalista

Mais grana e benefícios, sempre mais!

Mas com Guedes topou se converter

E ninguém pôde bem compreender

Nem mesmo os verdadeiros liberais



O fato é que essa grande (con)fusão

Mistura de elefante com girafa

Na urna foi uma grande sensação

E Guedes conseguiu o que buscava:

“Guiar a economia nacional

Pra dar ao país guinada liberal

Reformas que retirem nossas travas”



O abre-alas foi a Previdência

Reforma bem no topo da sua agenda

Mas logo a gente tomou consciência

Que ele enfrenta um grave problema:

Assim como o Jair, na Presidência,

Sofre de uma verbal incontinência

Fala a bobagem e, tarde, se emenda



E é assim que o Chicago Boy

Já coleciona alguns peludos micos

De todos, o mais triste e que mais dói:

A defesa de “um novo AI-5”

Chamou de feia a mulher do Macron

Fala absurda e fora do tom

De quem deve se achar muito bonito...



O gênio incorre em erros primários

Na articulação, traz retrocessos

Mostrando um germezinho autoritário

Já defendeu “uma prensa no Congresso”

E assim, a cada autossabotagem,

Em vez de assistir à decolagem

Vê sua agenda andar a passos lerdos



E a reforma administrativa?

Fazendo do projeto a defesa

Chamou servidores de “parasitas”

Tá aí uma política “proeza”

Algo que desafia especialistas

É: como essa fala facilita

A aprovação do texto com presteza?



Faz poucos dias veio a mais infame:

Achava muito ruim, como patrão,

Ao lado de outros ricos e madames,

Ter que entrar no mesmo avião

Com passageiras que eram empregadas

E que podiam dar uma viajada

Com o dólar lá no chão (mas que vexame!)

