Cordel Político: o Posto Ipiranga não se manca

Faz poucos dias veio a mais infame:
/ Achava muito ruim, como patrão,
/ Ao lado de outros ricos e madames
/ Ter que entrar no mesmo avião
/ Com passageiras que eram empregadas
/ E que podiam dar uma viajada
/ Com o dólar lá no chão (mas que vexame!)
O ministro da Economia, Paulo Guedes, é quem de fato está tocando a quitanda no governo Bolsonaro. Pode entender muito de Economia, mas tem se mostrado quase um campeão de declarações desastradas e de tiros no pé na articulação politicia. Nesse quesito, só perde para o próprio presidente, atrapalhando assim o andamento da própria agenda. Confira a nossa análise sobre o Posto Ipiranga, no retorno do Cordel Político:
Queria ir com o Huck, não deu certo Porque o narigudo deu pra trás Mudou de candidato, foi esperto “Se ganha o Capitão, eu mando mais! Não entende nada de Economia Farei tudo aquilo que eu queria Sem chefe, vou poder agir em paz”
(Enquanto o Jair vende miçanga Lá no Japão, à base de nióbio Por aqui fica o Posto Ipiranga E é, de fato, quem toca o negócio)
Jair sempre foi um grande estatista Em nome das forças policiais Das tropas, quase um sindicalista Mais grana e benefícios, sempre mais! Mas com Guedes topou se converter E ninguém pôde bem compreender Nem mesmo os verdadeiros liberais
O fato é que essa grande (con)fusão Mistura de elefante com girafa Na urna foi uma grande sensação E Guedes conseguiu o que buscava: “Guiar a economia nacional Pra dar ao país guinada liberal Reformas que retirem nossas travas”
O abre-alas foi a Previdência Reforma bem no topo da sua agenda Mas logo a gente tomou consciência Que ele enfrenta um grave problema: Assim como o Jair, na Presidência, Sofre de uma verbal incontinência Fala a bobagem e, tarde, se emenda
E é assim que o Chicago Boy Já coleciona alguns peludos micos De todos, o mais triste e que mais dói: A defesa de “um novo AI-5” Chamou de feia a mulher do Macron Fala absurda e fora do tom De quem deve se achar muito bonito...
O gênio incorre em erros primários Na articulação, traz retrocessos Mostrando um germezinho autoritário Já defendeu “uma prensa no Congresso” E assim, a cada autossabotagem, Em vez de assistir à decolagem Vê sua agenda andar a passos lerdos
E a reforma administrativa? Fazendo do projeto a defesa Chamou servidores de “parasitas” Tá aí uma política “proeza” Algo que desafia especialistas É: como essa fala facilita A aprovação do texto com presteza?
Faz poucos dias veio a mais infame: Achava muito ruim, como patrão, Ao lado de outros ricos e madames, Ter que entrar no mesmo avião Com passageiras que eram empregadas E que podiam dar uma viajada Com o dólar lá no chão (mas que vexame!)
Abaixo, você pode conhecer outros Cordéis Políticos: