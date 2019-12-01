Cordel do Rei Moço da Assembleia – Parte II: A Expansão do Reinado

Na Grécia Antiga, Péricles
Foi um grande estrategista
No nosso Estado, Erick
Busca trilhar essa pista
O Rei Moço da Assembleia
Nesta semana, à plateia
Exibiu grandes conquistas
O Rei Moço, qual cometa,
Fez barba, cabelo e bigode
Só não fez as costeletas
(São sua marca, ele não pode)
E, num estalar de dedos,
Mostrou que a ninguém tem medo
E deu no governo um sacode
Em uma ação fulminante
O rei expandiu seu reinado
Provou que não é diletante
Deixou o governo minado
Até dois mil e vinte e três
Na Casa, Musso será rei
Seis anos ao menos no cargo
Em benefício próprio
Antecipou sua eleição
Ardil eficaz, mas inglório:
Mudou a Constituição
Dois dias depois, de surpresa
Chamou a eleição da Mesa
Selando sua perpetuação
Mostrando esperteza de sobra
Ajeitou a bola com a mão
Contando, para tal manobra,
Com o sim de muitos cortesãos
(Ali só tem criadas cobras)
E, ao levantar sua obra,
Deixou o Palácio no chão
De modo altivo (ou furtivo)
Estendeu o seu mandato
Deixando o Executivo
Perdido e em sobressalto!
O Rei Moço falou mais alto
Tomando a muitos de assalto
Surpreendeu até o Renato!
O rei já não é infante
Deixou o Palácio prostrado
A mão do governo é gigante
Mas teve seus planos frustrados
Limite? Só o céu de Dante
E, nessa escalada, distante
Inda vai o ponto mais alto
Aqui, na semana passada,
Tudo foi vaticinado
Enquanto Musso dá risada
O governo está vacinado
Pra aliados, altivez
Mas, pro governo, só fez
Rasgar o que tinha assinado
Pros amigos: independência
Pros críticos: jogada torpe
Pro Palácio, a antecedência
Da eleição foi duro golpe
Vamos ver se, doravante,
Do governo Casagrande
Virá a vingança a galope