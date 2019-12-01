Cordel do Rei Moço da Assembleia – Parte II: A Expansão do Reinado

Na Grécia Antiga, Péricles

Foi um grande estrategista

No nosso Estado, Erick

Busca trilhar essa pista

O Rei Moço da Assembleia

Nesta semana, à plateia

Exibiu grandes conquistas



O Rei Moço, qual cometa,

Fez barba, cabelo e bigode

Só não fez as costeletas

(São sua marca, ele não pode)

E, num estalar de dedos,

Mostrou que a ninguém tem medo

E deu no governo um sacode



Em uma ação fulminante

O rei expandiu seu reinado

Provou que não é diletante

Deixou o governo minado

Até dois mil e vinte e três

Na Casa, Musso será rei

Seis anos ao menos no cargo



Em benefício próprio

Antecipou sua eleição

Ardil eficaz, mas inglório:

Mudou a Constituição

Dois dias depois, de surpresa

Chamou a eleição da Mesa

Selando sua perpetuação



Mostrando esperteza de sobra

Ajeitou a bola com a mão

Contando, para tal manobra,

Com o sim de muitos cortesãos

(Ali só tem criadas cobras)

E, ao levantar sua obra,

Deixou o Palácio no chão



De modo altivo (ou furtivo)

Estendeu o seu mandato

Deixando o Executivo

Perdido e em sobressalto!

O Rei Moço falou mais alto

Tomando a muitos de assalto

Surpreendeu até o Renato!



O rei já não é infante

Deixou o Palácio prostrado

A mão do governo é gigante

Mas teve seus planos frustrados

Limite? Só o céu de Dante

E, nessa escalada, distante

Inda vai o ponto mais alto



Aqui, na semana passada,

Tudo foi vaticinado

Enquanto Musso dá risada

O governo está vacinado

Pra aliados, altivez

Mas, pro governo, só fez

Rasgar o que tinha assinado



Pros amigos: independência

Pros críticos: jogada torpe

Pro Palácio, a antecedência

Da eleição foi duro golpe

Vamos ver se, doravante,

Do governo Casagrande

Virá a vingança a galope

