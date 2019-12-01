Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Cordel do Rei Moço da Assembleia – Parte II: A Expansão do Reinado
Cordel Político

Cordel do Rei Moço da Assembleia – Parte II: A Expansão do Reinado

Em uma ação fulminante / O rei expandiu seu reinado / Provou que não é diletante / Deixou o governo minado / Até dois mil e vinte e três / Na Casa, Musso será rei / Seis anos ao menos no cargo

Publicado em 01 de Dezembro de 2019 às 04:00

Públicado em 

01 dez 2019 às 04:00
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Erick Musso contrariou Casagrande com reeleição a jato, logo após a aprovação da sua PEC Crédito: Amarildo
Cordel do Rei Moço da Assembleia – Parte II: A Expansão do Reinado

Na Grécia Antiga, Péricles
Foi um grande estrategista
No nosso Estado, Erick
Busca trilhar essa pista
O Rei Moço da Assembleia
Nesta semana, à plateia
Exibiu grandes conquistas

O Rei Moço, qual cometa,
Fez barba, cabelo e bigode
Só não fez as costeletas
(São sua marca, ele não pode)
E, num estalar de dedos,
Mostrou que a ninguém tem medo
E deu no governo um sacode

Em uma ação fulminante
O rei expandiu seu reinado
Provou que não é diletante
Deixou o governo minado
Até dois mil e vinte e três
Na Casa, Musso será rei
Seis anos ao menos no cargo

Em benefício próprio
Antecipou sua eleição
Ardil eficaz, mas inglório:
Mudou a Constituição
Dois dias depois, de surpresa
Chamou a eleição da Mesa
Selando sua perpetuação

Mostrando esperteza de sobra
Ajeitou a bola com a mão
Contando, para tal manobra,
Com o sim de muitos cortesãos
(Ali só tem criadas cobras)
E, ao levantar sua obra,
Deixou o Palácio no chão

De modo altivo (ou furtivo)
Estendeu o seu mandato
Deixando o Executivo
Perdido e em sobressalto!
O Rei Moço falou mais alto
Tomando a muitos de assalto
Surpreendeu até o Renato!

O rei já não é infante
Deixou o Palácio prostrado
A mão do governo é gigante
Mas teve seus planos frustrados
Limite? Só o céu de Dante
E, nessa escalada, distante
Inda vai o ponto mais alto

Aqui, na semana passada,
Tudo foi vaticinado
Enquanto Musso dá risada
O governo está vacinado
Pra aliados, altivez
Mas, pro governo, só fez
Rasgar o que tinha assinado

Pros amigos: independência
Pros críticos: jogada torpe
Pro Palácio, a antecedência
Da eleição foi duro golpe
Vamos ver se, doravante,
Do governo Casagrande
Virá a vingança a galope

Todo domingo, você encontra aqui um novo Cordel Político!

Veja Também

O Cordel do Rei Moço da Assembleia Legislativa

Bolsonaro e o Cordel do Bom Partido

O Cordel de Bolsonaro sobre o Meio Ambiente

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Tópicos Relacionados

Erick Musso Renato Casagrande
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília
Estúdio da rádio CBN Vitória
CBN Vitória completa 30 anos com abraços sonoros no capixaba
Imagem de destaque
Vale prevê investir cerca de R$ 12 bilhões até 2030 no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados