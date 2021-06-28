Viação Águia Branca: 75 anos de tradição e inovação

A Águia Branca começou com uma pequena empresa de ônibus e tornou-se uma referência do setor de transportes do país Crédito: Divulgação/Águia Branca

Em 2021, a Viação Águia Branca, referência no transporte rodoviário de passageiros no país, completa 75 anos com o propósito de mover o mundo. Inspirados pelo objetivo, a cada ano, novos investimentos são feitos para facilitar o dia a dia das cerca de 10 milhões de pessoas que percorrem os mais de 80 milhões de quilômetros de estradas brasileiras em que a empresa está presente.

Segurança, conforto e tecnologia têm sido os pontos fortes da empresa. Por isso, além de contar com uma moderna frota de ônibus, todos equipados com pelo menos duas câmeras e dispositivos de rastreamento para monitoramento de 100% das viagens pelo Centro de Controle Operacional da Águia Branca, há real preocupação em digitalizar o processo de compra e embarque de cada passageiro, o que tem sido gatilho para ações inovadoras.

TECNOLOGIA DE PONTA A PONTA

A Viação Águia Branca foi a primeira empresa do setor no país a aceitar o Pix e o PicPay como forma de pagamento. As novas possibilidades também surgem na hora da compra que, em breve, poderá ser feita via WhastApp, integrando todas as nossas frentes de venda. Além disso, está sendo preparando um refresh no site, que contará com funcionalidades que deixarão a experiência do cliente ainda mais fluida, proporcionando uma jornada de compra e atendimento ainda mais digital. Entre as novidades, já está no ar a possiblidade de fazer trocas e cancelamentos de passagens através do site oficial da empresa.

"Nosso grande diferencial é foco na experiência do cliente, sempre com a segurança em primeiro lugar. Investimos em tecnologia e no bem-estar do nosso time para melhor cuidar dos nossos passageiros. Contamos com uma frota confortável e que está entre as mais novas do país e, ainda este ano, veremos uma série de novos ônibus de dois andares pelas estradas. Agora, estamos reestruturando nossos canais de atendimento e a interface nas redes sociais, para estarmos mais próximos dos nossos usuários", ressalta o diretor comercial da Viação Águia Branca, Thiago Chieppe Juffo.

Também há projeção, ainda para este ano, de lançamento de um novo programa de relacionamento com os clientes, gerando ainda maior fidelidade com a marca. E quanto às facilidades, a Águia Branca implementará seu próprio cartão de passagens, que será testado inicialmente em algumas localidades do Espírito Santo, com possibilidade de recarga simples, facilitando ainda mais a locomoção de trabalhadores que utilizam diariamente o serviço.

A Águia Branca também acelerou o desenvolvimento de uma nova tecnologia de monitoramento da frota embarcada em smartphones, possível de ser utilizada em qualquer veículo da empresa, o “RSP On” - Road Safety Process On. O sistema coleta mais de 100 dados por segundo, que passam por um algoritmo desenvolvido internamente. Dessa forma, conseguimos antecipar os possíveis riscos de uma viagem e elevar o desempenho operacional do motorista.

Em momentos adversos, todo esse know how na prestação do serviço de transporte de pessoas e o enfoque nas melhorias tecnológicas legitimam nosso pioneirismo em diferentes frentes. Recentemente, em menos de 48 horas, iniciamos um atendimento pontual de fretamento a empresas dos serviços essenciais. Diariamente, foram mais de 100 partidas na região metropolitana do Estado do Espírito Santo, com mais de 3 mil passageiros transportados. Para essa operação, também desenvolvemos em algumas horas uma solução de tecnologia para o cliente acompanhar a localização de seu ônibus, rota a rota e em tempo real.

SURGEM NOVAS OPORTUNIDADES

Com todo o investimento tecnológico e a aceleração do movimento de transformação digital da empresa, a Viação Águia Branca começa a testar novas oportunidades de negócio que possam ser de interesse do público que já é fiel à marca. Uma das iniciativas, ainda em fase de teste, é a Águia Branca Viagens que oferece pacotes turísticos, hospedagens e até passagens aéreas aos clientes interessados.

Outra novidade, também em teste, diz respeito à oferta de novos itens de entretenimento de bordo: em parceria com a Next Marcopolo, adotamos a oferta de máquinas de café Nespresso, snacks e bebidas. Os produtos podem ser adquiridos por aplicativo durante a viagem.

Segurança, conforto e tecnologia têm sido os pontos fortes da empresa Crédito: Pix Fotografia/Divulgação

HISTÓRIA

Fundada em 1946, no município de Colatina, a Viação Águia Branca comemora 75 anos em 2021, tendo a favor uma história de sucesso. O que começou com uma pequena empresa de ônibus comandada pelos irmãos Vallecio, Wander e Aylmer Chieppe tornou-se uma referência do setor de transportes do país.

O primeiro negócio foi batizado de Auto Viação 13. Somente em 1949 passou a ser a Águia Branca, com sede em Colatina. Em 17 de fevereiro de 1961, a Viação Brasil e a Empresa de Ônibus Águia Branca se fundiram, e comandadas pelos irmãos Chieppe adotou-se o atual nome: Viação Águia Branca.

Com o rápido crescimento dos negócios, os sócios decidiram mudar a sede da empresa de Colatina para a Grande Vitória, em 1975, dois anos após a inauguração da garagem de Cariacica, onde é a nossa matriz até hoje.