Uma instituição de ensino que busca qualidade e pesquisa

São Camilo é primeiro lugar no Prêmio Gazeta 2021 Crédito: São Camilo / Divulgação

O Centro Universitário São Camilo já é um nome recorrente na cabeça dos cachoeirenses quando se fala em ensino superior. Prova disso é que a Instituição continua como a mais lembrada no Prêmio Gazeta Empresarial no ano em que comemora a marca de 20 anos de existência mostrando as marcas que não saem da cabeça dos moradores de Cachoeiro de Itapemirim. O Centro Universitário está em primeiro lugar desde a primeira edição do prêmio.

“É o reconhecimento de um trabalho realizado com sucesso e uma excelente equipe administrativa e acadêmica. Sempre é uma oportunidade para expressar o nosso muito obrigado a toda comunidade capixaba, ao time da São Camilo e principalmente aos nossos alunos”, avalia o reitor da Instituição, o padre Francisco de Lélis Maciel, que também é diretor de ensino da Rede São Camilo Educação.

O Centro Universitário São Camilo é uma das Instituições mais tradicionais de Cachoeiro de Itapemirim com atuação no setor educacional no Sul capixaba, região com 28 municípios e aproximadamente 680 mil habitantes. Em Cachoeiro de Itapemirim, a São Camilo - Espírito Santo está instalada em área com 43 mil metros quadrados atuando nos segmentos da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Superior e Pós-Graduação.

“Um dos nossos diferenciais é a nossa infraestrutura. Contamos com um excelente campus universitário, onde temos mais de 45 laboratórios modernos e de altíssima qualidade, além de várias clínicas que atendem gratuitamente a comunidade local. Estamos sempre em busca da qualidade e pesquisas voltadas para a comunidade capixaba”, complementa o reitor.

Entre as atividades voltadas para os alunos estão o Programa de Monitoria para os cursos de graduação; Relações Internacionais visando o intercâmbio de alunos da Instituição e de fora do país; visitas técnicas à empresas; e um calendário de eventos durante o ano inteiro voltado principalmente para seus alunos.

“Percebemos que nossos alunos e profissionais formados na São Camilo, vêm se destacando no mercado de trabalho. Nossos egressos carregam consigo não só um diploma, mas todos os ideais camilianos reconhecidos no mundo todo pela dignidade, honestidade e qualidade do serviço prestado”, afirma.

Entre os eventos anuais, destacam-se o Simpósio Científico e Tecnológico Sul Capixaba, que teve sua primeira edição realizada no ano passado, cujo objetivo foi discutir a ciência e a tecnologia da Região Sul e sua importância no contexto da formação universitária. Outro evento, já em sua 12ª edição, foi o Expociência Sul Capixaba, contando sempre com uma programação de palestras, mini cursos, concursos, além da já tradicional Mostra Técnico-Científica.

A Instituição possui, atualmente, 18 cursos de bacharelado, quatro de licenciatura e um tecnólogo. “Estamos sempre olhando o mercado para oferecer novas oportunidades de cursos de graduação e pós-graduação, além de cursos de extensão. Contamos ainda com um excelente colégio, desde a Educação Infantil ao Ensino Médio, que usufrui de toda a infraestrutura do Centro Universitário”, observa Maciel.

SERVIÇOS PARA A COMUNIDADE

A instituição também realiza oficinas esportivas e culturais abertas tanto ao público interno quanto ao externo. O projeto Bem-Estar de atividade física é oferecido aos colaboradores (funcionários e estagiários), que podem realizar atividades esportivas de segunda a sábado de forma gratuita.

Também há os cursos de extensão, voltados para o público em geral, com participação de egressos do ensino superior e de profissionais do mercado em busca de aperfeiçoamento. Os temas dos cursos tratam de questões atuais ou de técnicas específicas de várias áreas do conhecimento. As aulas são ministradas por professores especializados nos assuntos abordados pelos cursos.

Recentemente, foi inaugurado o Centro de Promoção Social e Saúde São João de Deus com várias especialidades oferecidas gratuitamente para a população e atendimentos realizados por alunos da graduação com a supervisão de professores. O centro possui recepção, oito consultórios e se prepara para incluir mais um atendimento, o da Farmácia Escola, com atendimento dos alunos do curso de Farmácia supervisionados por um profissional.

Entre as especialidades atualmente realizadas estão o Núcleo de Práticas Jurídicas; o Escritório Modelo voltado para orientações a empresas e à pessoas físicas com relação à Contabilidade em geral; Clínica de Nutrição; Clínica de Psicologia; atendimento à terceira idade com hidroginástica em piscina aquecida e o Centro de Reabilitação.

A Instituição também realiza diversos projetos que buscam promover a qualidade de vida dos colaboradores. Um dos destaques fica por conta do Dia de São Camilo, comemorado em 14 de julho e o Dia do Camiliano em 15 de setembro, que este ano será a abertura do centenário da chegada da Ordem Camiliana no Brasil, que ocorreu em 15 de setembro de 1922.