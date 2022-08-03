Terapia capilar: 10 tratamentos para renovar seus cabelos

O tricologista é o especialista que vai definir o tratamento mais adequado para o cabelo de cada cliente Crédito: Cristal Bastos

O cabelo estava caindo demais, e os fios não tinham brilho. Problemas que a médica Ana Paula Calazans não conseguia reverter. Foi quando aderiu à terapia capilar que ela viu uma mudança real acontecer.

"As terapeutas identificaram quais eram as necessidades específicas do meu cabelo em cada sessão e, assim, tive um tratamento personalizado que devolveu vitalidade e viço aos fios", conta a médica ginecologista de 32 anos.

Os benefícios, segundo Ana Paula, foram além dos cabelos. "Isso trouxe minha autoestima de volta", afirma.

Há óleos, argilas, luz de led, microagulhamento e uma série de outros recursos que melhoram a saúde dos cabelos Crédito: Caio Fernandes

Queda de cabelo, enfraquecimento, afinamento, couro cabeludo inflamado ou excessivamente oleoso e fios ressecados e quebradiços. Para cada queixa, existe uma solução. O importante é passar pelas mãos de um especialista, o tricologista, que vai definir o tratamento mais adequado para o cliente.

Listamos 10 tratamentos para quem espera realmente um resultado visível nos cabelos. Há óleos, argilas, luz de led, microagulhamento e uma série de outros recursos que vão melhorar a saúde dos cabelos e dar aquele up no visual (confira no fim do texto).

A farmacêutica e tricologista Cristal Bastos recomenda uma visita ao especialista para que ele faça o diagnóstico e determine qual a melhor terapia.

A terapia capilar oferece um arsenal enorme de tratamentos para as mais variadas queixas Crédito: Caio Fernandes

“Ter um cabelo bonito vai muito além da aparência. Não existe cabelo bonito se o couro cabeludo não estiver saudável. Para isso, é preciso que haja um equilíbrio de diversos fatores, como: oleosidade, ressecamento, no nascimento e crescimento dos fios. E as pessoas estão cada vez mais adquirindo essa consciência”, observa Cristal, que está à frente da Cristal Clínica Capilar, em Vitória.

Para ela, a terapia capilar é uma importante ferramenta de autocuidado e autoestima e uma das grandes conquistas é quando as pacientes se sentem tão bem com seus cabelos depois de tratados que resolvem abandonar de vez as químicas para alisar os fios.

“Por muito tempo foi imposto que beleza era ter cabelos super lisos. Mas hoje vivemos uma libertação desses padrões e, cada vez mais, as mulheres, principalmente, se sentem encorajadas a assumir os cabelos ondulados, cacheados ou crespos, pois o tratamento devolve o brilho, a maleabilidade e a definição dos fios, e elas se sentem felizes e confiantes”, comemora.

De acordo com a Cristal Bastos, a terapia capilar é uma importante ferramenta de autocuidado e autoestima Crédito: Caio Fernandes

O médico e diretor da International Association of Trichologists, Ademir Leite, afirma que a crescente preocupação das pessoas com a saúde dos cabelos tem levado a uma valorização da área da tricologia e da terapia capilar. O médico explica que o cabelo é um marcador de saúde.

"Em algum momento da vida, todo mundo deve perceber uma mudança nos cabelos em função da saúde ou das emoções. Um exemplo é o que acontece na pandemia de Covid-19, em que muitas pessoas infectadas pelo vírus tiveram queda de cabelo. Além do próprio vírus, teve o estresse, ansiedade, o medo, que também podem induzir a esse problema", cita ele.

DIAGNÓSTICO

A terapia capilar oferece um arsenal enorme de tratamentos para as mais variadas queixas, do couro cabeludo às pontas dos cabelos. A escolha do procedimento, no entanto, não é feita no uni-duni-tê, a partir de uma consulta na internet ou da opinião de uma amiga.

"Não há uma predefinição do que será feito, nem é o cliente que escolhe. É preciso avaliar o cabelo individualmente, fazer um diagnóstico e definir uma terapia personalizada, de acordo com a necessidade dos fios, do objetivo. Pode começar com um tratamento e depois evoluir para outro, dependendo da resposta dos cabelos", explica Cristal.

AS ESTRATÉGIAS

Óleos essenciais e vegetais são grandes aliados no tratamento de problemas do couro cabeludo e dos cabelos Crédito: Caio Fernandes

Para quem sofre com oleosidade ou dermatite seborreica, conhecida popularmente como caspa, uma opção é o detox capilar. Nele, são usados produtos específicos para limpeza profunda do couro cabeludo, que higienizam, esfoliam e regeneram essa região, sem danificar os fios.

Óleos essenciais e vegetais podem ser a estratégia para outros problemas do couro cabeludo e dos cabelos, melhorando a circulação sanguínea e combatendo a queda, por exemplo. "Cada ritual com os óleos é único, tudo customizado de acordo com a necessidade do cliente. Os resultados são incríveis, com restabelecimento do equilíbrio natural, do brilho e o fortalecimento desde os folículos", observa Cristal.

Até o corte dos cabelos pode ser diferenciado. O corte terapêutico faz sucesso. "É um corte artesanal, minucioso, para a retirada de pontas secas, duplas e danificadas, sem tirar o comprimento e volume dos cabelos", descreve a especialista.

A aplicação da luz vermelha nos cabelos é comprovadamente eficaz para tratar a queda capilar Crédito: Caio Fernandes

Em geral, para as terapias são indicadas de 6 a 12 sessões, numa frequência que pode ser semanal ou quinzenal.

EXPERIÊNCIA

Cristal tem entre seus clientes mais fiéis e aplicados, o pai, o renomado hair stylist Nahor Bastos. Aos 66 anos de idade e dono de uma cabeleira longa e admirável, ele brinca: "Tenho uma genética boa. E meu lema é 'cabelos compridos…no mínimo cheirosos'''.

Nahor explica que os cabelos, assim como todo o corpo, vão sofrendo mudanças no decorrer da vida. "Eu, por exemplo, adquiri cuidados específicos. Faço terapia capilar toda segunda-feira. Não abro mão! Cada sessão é visível! Vejo os benefícios para a qualidade da fibra capilar", revela.

O ideal é que as pessoas busquem a terapia capilar, sobretudo antes de procedimentos mais agressivos Crédito: Caio Fernandes

O ideal, diz o cabeleireiro, é que as pessoas busquem a terapia capilar, sobretudo antes de procedimentos mais agressivos. "O tratamento pré químico é o que reforça a fibra antes de receber um produto químico", avisa.

Na Cristal Clínica Capilar, basta passar da porta da entrada para perceber que se trata de algo diferenciado. A equipe altamente capacitada e atenciosa, além de um ambiente tranquilo, acolhedor e aromatizado com óleos essenciais tornam essa experiência ainda mais especial.

Na Cristal Clínica Capilar, basta passar da porta da entrada para perceber que se trata de algo diferenciado Crédito: Anderson Nielsen

Para conhecer mais sobre os tratamentos e agendar uma sessão de terapia capilar, acesse o perfil da clínica, no Instagram ( @cristal.clinicacapilar ), ou o site . Outras informações pelos telefones (27) 3376-5871 e (27) 99797-5871.

CONFIRA ABAIXO O TOP 10 TRATAMENTOS

01 Terapia capilar Após avaliação da especialista, é definida a terapia personalizada, que contempla sempre o couro cabeludo e a fibra capilar, com produtos específicos para as necessidades de cada cliente. O serviço é finalizado com secagem e escova, se a pessoa desejar. 02 Detox capilar Consiste na aplicação de produtos específicos para a higienização profunda do couro cabeludo, sem agredir os fios. É feita uma esfoliação na região, ajudando na limpeza e na ativação da circulação sanguínea, equilibrando o excesso de sebo e reduzindo, assim, a oleosidade e a descamação. 03 Argiloterapia A argila é usada para desintoxicar e reequilibrar o pH do couro cabeludo, além de repor os minerais e oligoelementos que são importantes para a saúde da região. A terapia é indicada para quem sofre com excesso de oleosidade e também para o fortalecimento capilar. 04 Ritual de óleos Uma experiência sensorial que alia o cuidado do couro cabeludo e dos fios aos benefícios da massagem capilar e da aromaterapia. Os óleos vegetais e essenciais utilizados são selecionados segundo a necessidade individual, restabelecendo o equilíbrio natural, brilho e fortalecimento desde os folículos. 05 Corte Terapêutico Consiste na remoção de pontas duplas e ressecadas, reduzindo o embaraço, que atrapalha o toque sensorial e o visual dos cabelos. É um corte delicado e minucioso que não reduz o comprimento ou volume, deixando-os macios e sedosos. 06 Massagem capilar É um método complementar com o objetivo de melhorar a ativação da circulação sanguínea, ajudando no transporte dos nutrientes até os fios. A técnica melhora o crescimento dos fios e pode reduzir a queda capilar. De quebra, é bastante relaxante, ajudando a reduzir o estresse e as tensões do dia a dia. 07 SPA dos fios Consiste em um cronograma de tratamento exclusivo para cuidados e reposições necessárias para a recuperação da haste capilar: hidratação, nutrição, reconstrução e nanocristalização. 08 Vapor de ozônio É uma técnica com uso de um aparelho que libera o vapor do gás ozônio sobre os cabelos. O objetivo é aumentar a permeação dos ativos utilizados na terapia, potencializando seus efeitos, além de ser bactericida e fungicida, melhorando a saúde do couro cabeludo. 09 Fototerapia a Laser A aplicação da luz vermelha nos cabelos é comprovadamente eficaz para tratar a queda capilar, melhorando a saúde dos fios, proporcionando brilho, maciez e força. 10 Microinfusão de ativos Um aparelho é usado para fazer microperfurações no couro cabeludo, facilitando a penetração de ativos medicamentosos. Indicado para fortalecimento, estímulo do crescimento, casos de calvície moderada a severa e como manutenção de tratamentos capilares em geral.

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