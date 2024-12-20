Tecnologia ajuda a monitorar qualidade do ar na Grande Vitória

O Índice de Qualidade do Ar manteve a classificação como sendo “Bom” em mais de 97% das medições realizadas na Grande Vitória Crédito: Shutterstock

A qualidade do ar é um aspecto importante para que se viva com mais saúde e conforto. Por isso, o monitoramento dos níveis de qualidade e da concentração de poluentes na atmosfera é essencial para informar a população e gerar melhorias – principalmente em cidades grandes, com a presença de indústrias.

Na Grande Vitória, por exemplo, essa medição é feita pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), que verifica a qualidade do ar na região por meio da Rede Automática de Monitoramento da Qualidade do Ar (RAMQAR RGV), responsável pela análise de gases, material particulado e meteorologia.

Isso é feito a partir de uma avaliação, por parte de especialistas, de um conjunto de fatores naturais e as eventuais fontes de emissão de partículas que podem ocasionar mudanças nas concentrações de poluentes presentes na atmosfera.

“Equipadas com analisadores para cada poluente, as estações realizam as medições de hora em hora, o que possibilita avaliar a qualidade do ar e o atendimento aos padrões estabelecidos pela legislação federal e estadual em vigor”, explica o coordenador de Qualidade do Ar do Iema, Vinicius Rocha.

Mas além de monitorar, também é importante divulgar os resultados obtidos para a população de forma acessível, como afirma o diretor-presidente do Iema, Mário Louzada.

“A qualidade do ar tem um impacto direto na saúde das pessoas, e, como sociedade, precisamos entender como o monitoramento e os dados gerados contribuem para nossa conscientização sobre os efeitos ambientais, especialmente em áreas urbanizadas. Nesse contexto, acredito que a transparência das informações e o diálogo constante com a população são ferramentas essenciais para uma gestão eficaz da qualidade do ar”, ressalta.

O diretor comenta ainda que essas informações não só ajudam o poder público a criar políticas mais eficazes para melhorar a qualidade do ar, mas também permitem que as empresas adotem práticas para reduzir as emissões atmosféricas.

Além disso, esses dados também tornam possível a realização de ações mais ágeis de fiscalização e controle, que contribuem para garantir um ambiente mais saudável e sustentável para todos.

Como a qualidade do ar em Vitória é monitorada

As estações automáticas de monitoramento são capazes de estimar as médias horárias de qualidade do ar. A partir disso, é realizado um processo de validação, e posteriormente é calculado o Índice de Qualidade do Ar (IQAr) para cada ponto monitorado. No site do Iema , é possível acompanhar as atualizações hora a hora do IQAr e as concentrações medidas nas últimas 24 horas.

Com os resultados obtidos por meio das estações, o Iema elabora anualmente o Relatório de Qualidade do Ar da Região da Grande Vitória, também disponibilizado no site do Instituto. Segundo Vinícius Rocha, essa e outras publicações ajudam a manter os moradores informados sobre a qualidade do ar na região metropolitana.

“O Iema tem trabalhado para melhorar a comunicação da qualidade do ar com a população capixaba. Estão sendo desenvolvidas melhorias no site, material informativo, além de um site específico só com as informações de qualidade do ar, para trazer mais clareza, transparência e acessibilidade”, reforça.

Para facilitar o entendimento da população, a legislação estabelece o Índice de Qualidade do Ar (IQAr), que classifica a qualidade do ar em boa, moderada, ruim, muito ruim e péssima. O IQAr é calculado a partir das medições horárias realizadas pelas estações.

Vinícius destaca que, no relatório mais recente, de 2023, o Índice de Qualidade do Ar manteve a classificação como sendo “Bom” em mais de 97% das medições realizadas, levando em consideração todas as estações, incluindo as da Capital.

O Instituto realiza ainda o monitoramento de poeira sedimentável, utilizando a Rede Manual de Monitoramento de Poeira Sedimentável (RMPS RGV), que está localizada em 12 pontos da Grande Vitória. A medição é feita com jarros de coleta que ficam expostos por 30 dias e, após isso, são levados a um laboratório para quantificação do material acumulado. Em virtude disso, os dados são divulgados mensalmente e disponibilizados neste link

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