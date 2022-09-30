Supermercado no Norte do ES incentiva a reciclagem

01

Passeio de Escuna

O Oriundi promove passeio de escuna pelo rio Piraquê-Açu, no distrito de Santa Cruz (Aracruz-ES). Uma oportunidade de curtir a beleza natural de um dos maiores manguezais do Brasil.

02

Trilha do Mar

O Oriundi também realiza caminhadas com o objetivo de incentivar a atividade física, desfrutando das belezas da região. Os participantes saem do Shopping Oriundi (Aracruz-ES), com destino à praia de Barra do Sahy (litoral do município). O trajeto tem 24 quilômetros.

03

Oriundi Rural (o encontro de produtor com consumidor)

A maior parte do hortifruti que você encontra no Oriundi vem de produtores capixabas. Para valorizar essa parceria, periodicamente, uma família de agricultor é convidada para fazer uma integração com consumidores da empresa.

04

Passeio à Reserva da Vale

Uma vez ao ano, o Oriundi proporciona uma visita ecológica para clientes à Reserva Natural da Vale, uma das maiores áreas protegidas de Mata Atlântica do Brasil. Localizada em Linhares, Norte do Espírito Santo, ela é mantida pela Vale desde a década de 1950.

05

Passeio ao Instituto Terra

O Oriundi leva clientes para conhecer o Instituto Terra, onde há uma importante área de recuperação florestal, com natureza revitalizada. Isso promove uma consciência ambiental e incentiva cada um a fazer sua parte no dia a dia

06

Passeio ao Projeto Cereias

O passeio ecológico apresenta o Cereais, em Barra do Riacho (Aracruz-ES), um centro com a finalidade de reintroduzir em seu habitat natural animais apreendidos pelo Ibama, Polícia Ambiental e outros órgãos de fiscalização ou entregues por particulares.

07

Passeio ao Parque do Aricanga

O Oriundi promove um passeio ecológico ao Parque do Aricanga para incentivar a população a ter um contato maior com a natureza e a valorizar as áreas de preservação do município. Uma ação que contribui para o fortalecimento da consciência ambiental.

08

Agroturismo

O Oriundi realiza um passeio com os consumidores para conhecer a procedência de alguns produtos que o supermercado oferta. Para isso, realiza um passeio por propriedades rurais da região. A partir desse trabalho, os agricultores começaram a desenvolver o agroturismo em suas propriedades.

09

Passeio Ciclístico - Dia dos Pais

O estabelecimento também promove ações voltadas para a família. Tanto que, no Dia dos Pais, o Oriundi promove um passeio ciclístico com o objetivo de, além de reunir a família, incentivar o uso de bicicleta como um meio econômico e sustentável. Diversão garantida para todas as idades. É realizado em Aracruz e Linhares.

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Domingo no Trem

Quem curte passear de trem se diverte no passeio realizado na Estrada de Ferro Vitória-Minas, de João Neiva (ES) até Governador Valadares (MG). Um convite a um domingo diferente, além de ser um incentivo ao uso das ferrovias.

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Exposição de Orquídeas

Os fãs de orquídeas também têm seu lugar no Oriundi Supermercados. O estabelecimento promove uma exposição, com plantas de produtores profissionais e de quem aprecia as flores como hobby. Um incentivo ao cultivo e à reprodução das plantas em estufas para preservação dos exemplares da natureza.

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Pedal Oriundi

O Pedal Oriundi é uma ação para incentivar uso da bicicleta como opção de atividade física e de transporte. Trata-se de uma prática para quem gosta de estar junto à natureza e de descobrir novos lugares e apreciar belas paisagens. A renda integral das inscrições é revertida para entidades sociais da região de Aracruz e Linhares.

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Produtos Orgânicos

O Oriundi Supermercados oferece uma linha completa de produtos orgânicos certificados. Ponto para uma vida com mais qualidade e uma alternativa sustentável para o meio ambiente.

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Sacolas Retornáveis

O Oriundi incentiva os clientes a serem um Consumidor Ecológico. Para isso, realizada todo mês sorteio para os clientes que levarem sacolas retornáveis para fazer suas compras. Ponto para o meio ambiente!

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Consumidor Ecológico - Recicláveis