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Supermercado no Norte do ES incentiva a reciclagem

Além de convidar o cliente a separar o material reciclável, o Oriundi Supermercados conta com pontos de coleta e reverte a renda obtida com material para instituições de Aracruz e Linhares
ORIUNDI SUPERMERCADOS LTDA

ORIUNDI SUPERMERCADOS LTDA

Publicado em 

30 set 2022 às 16:44

Publicado em 30 de Setembro de 2022 às 16:44

Com foco na sustentabilidade, alguns estabelecimentos comerciais do Espírito Santo apostam em ações para, cada vez mais, preservar o meio ambiente. É o caso do Oriundi Supermercados, no Norte do Estado, que, além de ser um ponto de coleta do reciclável, orienta os clientes a serem um Consumidor Ecológico, separando vidro, papel, plástico e metal.
Além de colaborar com a natureza, o Oriundi está antenado ao seu papel social, já que reverte a renda obtida com o material recolhido aos asilos Lar da Fraternidade e Lar Abrigo de Luz, de Linhares, e à instituição Recanto Feliz, em Aracruz. Ponto para a solidariedade!
O Oriundi Supermerados orienta os clientes a serem um Consumidor Ecológico, separando vidro, papel, plástico e metal.
O Oriundi Supermercados orienta os clientes a serem um Consumidor Ecológico, separando vidro, papel, plástico e metal. Crédito: Oriundi Supermercados/Divulgação
"O objetivo é criar um círculo virtuoso em que cada um faz sua parte e contribuir para o fortalecimento da consciência ambiental, buscando o bem-estar e a qualidade de vida dos participantes, além de ajudar o próximo."
Aderbauer Pedroni - Diretor do Oriundi
A empresa também promove, mensalmente, sorteios de brindes para os consumidores que fazem compras com sacolas retornáveis e recolhe todo o óleo utilizado na padaria e leva, em bombonas, para Vitória, para que sejam produzidos outros materiais, como detergente, sabão, entre outros. Além disso, investe em equipamentos modernos e sustentáveis para, cada vez mais, preservar o meio ambiente. “Somos uma empresa engajada em causas do meio ambiente, social e alimentação saudável”, enfatiza Pedroni.
A renda obtida com o material recolhido é revertida para instituições do Norte do ES.
A renda obtida com o material recolhido é revertida para instituições do Norte do ES. Crédito: Oriundi Supermercados/Divulgação

TRAJETÓRIA

Há mais de 40 anos no mercado, o Oriundi se preocupa com o consumidor desde o momento da escolha dos produtos que irão à mesa dos clientes.
"Buscamos frutas, legumes e verduras mais fresquinhos, as carnes mais tenras e saborosas, tudo de mais nutritivo e gostoso, das marcas conhecidas e desejadas, dos melhores produtores e procedências. Queremos oferecer ao cliente o que há de melhor em variedade e qualidade"
Lucas Guerra Pedroni - Diretor do Oriundi
O Oriundi Supermercados é uma empresa familiar, que valoriza a vida, as famílias, as pessoas e o meio ambiente. A empresa, desde o início, incentiva e participa de projetos e ações que impulsionam o bem-estar das pessoas, das comunidades e de proteção à natureza. “O Oriundi interage com as pessoas e com o meio ambiente, de forma equilibrada, e estimula e promove ações de sustentabilidade”, diz Aderbauer.
O Oriundi Supermercados conta com pontos de coleta nas unidades de Linhares e Aracruz, no Norte do ES.
O Oriundi Supermercados conta com pontos de coleta nas unidades de Linhares e Aracruz, no Norte do ES. Crédito: Oriundi Supermercados/Divulgação

ORIGEM

Oriundi, que em italiano significa “Oriundo”, surgiu em Aracruz, em 1977. Com o passar do tempo, o pequeno estabelecimento cresceu e atualmente está presente também em Linhares.
Para melhor atender aos clientes, o supermercado também conta com estacionamento e faz entregas em domicílio. Além disso, também promove ações de consciência ambiental, que buscam o bem-estar e a qualidade de vida dos consumidores. Conheça algumas atividades promovidas pelo Oriundi Supermercados.

01

Passeio de Escuna

O Oriundi promove passeio de escuna pelo rio Piraquê-Açu, no distrito de Santa Cruz (Aracruz-ES). Uma oportunidade de curtir a beleza natural de um dos maiores manguezais do Brasil.

02

Trilha do Mar

O Oriundi também realiza caminhadas com o objetivo de incentivar a atividade física, desfrutando das belezas da região. Os participantes saem do Shopping Oriundi (Aracruz-ES), com destino à praia de Barra do Sahy (litoral do município). O trajeto tem 24 quilômetros.

03

Oriundi Rural (o encontro de produtor com consumidor)

A maior parte do hortifruti que você encontra no Oriundi vem de produtores capixabas. Para valorizar essa parceria, periodicamente, uma família de agricultor é convidada para fazer uma integração com consumidores da empresa.

04

Passeio à Reserva da Vale

Uma vez ao ano, o Oriundi proporciona uma visita ecológica para clientes à Reserva Natural da Vale, uma das maiores áreas protegidas de Mata Atlântica do Brasil. Localizada em Linhares, Norte do Espírito Santo, ela é mantida pela Vale desde a década de 1950.

05

Passeio ao Instituto Terra

O Oriundi leva clientes para conhecer o Instituto Terra, onde há uma importante área de recuperação florestal, com natureza revitalizada. Isso promove uma consciência ambiental e incentiva cada um a fazer sua parte  no dia a dia

06

Passeio ao Projeto Cereias

O passeio ecológico apresenta o Cereais, em Barra do Riacho (Aracruz-ES), um centro com a finalidade de reintroduzir em seu habitat natural animais apreendidos pelo Ibama, Polícia Ambiental e outros órgãos de fiscalização ou entregues por particulares.

07

Passeio ao Parque do Aricanga

O Oriundi promove um passeio ecológico ao Parque do Aricanga para incentivar a população a ter um contato maior com a natureza e a valorizar as áreas de preservação do município. Uma ação que contribui para o fortalecimento da consciência ambiental.

08

Agroturismo

O Oriundi realiza um passeio com os consumidores para conhecer a procedência de alguns produtos que o supermercado oferta. Para isso, realiza um passeio por propriedades rurais da região. A partir desse trabalho, os agricultores começaram a desenvolver o agroturismo em suas propriedades.

09

Passeio Ciclístico - Dia dos Pais

O estabelecimento também promove ações voltadas para a família. Tanto que, no Dia dos Pais, o Oriundi promove um passeio ciclístico com o objetivo de, além de reunir a família, incentivar o uso de bicicleta como um meio econômico e sustentável. Diversão garantida para todas as idades. É realizado em Aracruz e Linhares.

10

Domingo no Trem

Quem curte passear de trem se diverte no passeio realizado na Estrada de Ferro Vitória-Minas, de João Neiva (ES) até Governador Valadares (MG). Um convite a um domingo diferente, além de ser um incentivo ao uso das ferrovias.

11

Exposição de Orquídeas

Os fãs de orquídeas também têm seu lugar no Oriundi Supermercados. O estabelecimento promove uma exposição, com plantas de produtores profissionais e de quem aprecia as flores como hobby. Um incentivo ao cultivo e à reprodução das plantas em estufas para preservação dos exemplares da natureza.

12

Pedal Oriundi

O Pedal Oriundi é uma ação para incentivar uso da bicicleta como opção de atividade física e de transporte. Trata-se de uma prática para quem gosta de estar junto à natureza e de descobrir novos lugares e apreciar belas paisagens. A renda integral das inscrições é revertida para entidades sociais da região de Aracruz e Linhares.

13

Produtos Orgânicos

O Oriundi Supermercados oferece uma linha completa de produtos orgânicos certificados. Ponto para uma vida com mais qualidade e uma alternativa sustentável para o meio ambiente.

14

Sacolas Retornáveis

O Oriundi incentiva os clientes a serem um Consumidor Ecológico. Para isso, realizada todo mês sorteio para os clientes que levarem sacolas retornáveis para fazer suas compras. Ponto para o meio ambiente!

15

Consumidor Ecológico - Recicláveis

Além de incentivar o uso de sacolas retornáveis, o Oriundi Supermercados também convida seus clientes a separarem o material reciclável - vidro, papel, plástico, papelão e metal - e entregar no estabelecimento, que é um ponto de coleta. Além de cumprir com seu papel sustentável, o cliente também ajuda o próximo. A renda obtida com o material é destinada ao Lar da Fraternidade e Abrigo de Luz, em Linhares, e ao abrigo Recanto Feliz, em Aracruz. “Seja você também um multiplicador de práticas sustentáveis”, é um dos lemas da empresa.

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