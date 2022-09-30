Supermercado no Norte do ES incentiva a reciclagem

Com foco na sustentabilidade, alguns estabelecimentos comerciais do Espírito Santo apostam em ações para, cada vez mais, preservar o meio ambiente. É o caso do Oriundi Supermercados, no Norte do Estado, que, além de ser um ponto de coleta do reciclável, orienta os clientes a serem um Consumidor Ecológico, separando vidro, papel, plástico e metal.
Além de colaborar com a natureza, o Oriundi está antenado ao seu papel social, já que reverte a renda obtida com o material recolhido aos asilos Lar da Fraternidade e Lar Abrigo de Luz, de Linhares, e à instituição Recanto Feliz, em Aracruz. Ponto para a solidariedade!
"O objetivo é criar um círculo virtuoso em que cada um faz sua parte e contribuir para o fortalecimento da consciência ambiental, buscando o bem-estar e a qualidade de vida dos participantes, além de ajudar o próximo."
A empresa também promove, mensalmente, sorteios de brindes para os consumidores que fazem compras com sacolas retornáveis e recolhe todo o óleo utilizado na padaria e leva, em bombonas, para Vitória, para que sejam produzidos outros materiais, como detergente, sabão, entre outros. Além disso, investe em equipamentos modernos e sustentáveis para, cada vez mais, preservar o meio ambiente. “Somos uma empresa engajada em causas do meio ambiente, social e alimentação saudável”, enfatiza Pedroni.
TRAJETÓRIA
Há mais de 40 anos no mercado, o Oriundi se preocupa com o consumidor desde o momento da escolha dos produtos que irão à mesa dos clientes.
"Buscamos frutas, legumes e verduras mais fresquinhos, as carnes mais tenras e saborosas, tudo de mais nutritivo e gostoso, das marcas conhecidas e desejadas, dos melhores produtores e procedências. Queremos oferecer ao cliente o que há de melhor em variedade e qualidade"
O Oriundi Supermercados é uma empresa familiar, que valoriza a vida, as famílias, as pessoas e o meio ambiente. A empresa, desde o início, incentiva e participa de projetos e ações que impulsionam o bem-estar das pessoas, das comunidades e de proteção à natureza. “O Oriundi interage com as pessoas e com o meio ambiente, de forma equilibrada, e estimula e promove ações de sustentabilidade”, diz Aderbauer.
ORIGEM
Oriundi, que em italiano significa “Oriundo”, surgiu em Aracruz, em 1977. Com o passar do tempo, o pequeno estabelecimento cresceu e atualmente está presente também em Linhares.
Para melhor atender aos clientes, o supermercado também conta com estacionamento e faz entregas em domicílio. Além disso, também promove ações de consciência ambiental, que buscam o bem-estar e a qualidade de vida dos consumidores. Conheça algumas atividades promovidas pelo Oriundi Supermercados.
01
Passeio de Escuna
O Oriundi promove passeio de escuna pelo rio Piraquê-Açu, no distrito de Santa Cruz (Aracruz-ES). Uma oportunidade de curtir a beleza natural de um dos maiores manguezais do Brasil.
02
Trilha do Mar
O Oriundi também realiza caminhadas com o objetivo de incentivar a atividade física, desfrutando das belezas da região. Os participantes saem do Shopping Oriundi (Aracruz-ES), com destino à praia de Barra do Sahy (litoral do município). O trajeto tem 24 quilômetros.
03
Oriundi Rural (o encontro de produtor com consumidor)
A maior parte do hortifruti que você encontra no Oriundi vem de produtores capixabas. Para valorizar essa parceria, periodicamente, uma família de agricultor é convidada para fazer uma integração com consumidores da empresa.
04
Passeio à Reserva da Vale
Uma vez ao ano, o Oriundi proporciona uma visita ecológica para clientes à Reserva Natural da Vale, uma das maiores áreas protegidas de Mata Atlântica do Brasil. Localizada em Linhares, Norte do Espírito Santo, ela é mantida pela Vale desde a década de 1950.
05
Passeio ao Instituto Terra
O Oriundi leva clientes para conhecer o Instituto Terra, onde há uma importante área de recuperação florestal, com natureza revitalizada. Isso promove uma consciência ambiental e incentiva cada um a fazer sua parte no dia a dia
06
Passeio ao Projeto Cereias
O passeio ecológico apresenta o Cereais, em Barra do Riacho (Aracruz-ES), um centro com a finalidade de reintroduzir em seu habitat natural animais apreendidos pelo Ibama, Polícia Ambiental e outros órgãos de fiscalização ou entregues por particulares.
07
Passeio ao Parque do Aricanga
O Oriundi promove um passeio ecológico ao Parque do Aricanga para incentivar a população a ter um contato maior com a natureza e a valorizar as áreas de preservação do município. Uma ação que contribui para o fortalecimento da consciência ambiental.
08
Agroturismo
O Oriundi realiza um passeio com os consumidores para conhecer a procedência de alguns produtos que o supermercado oferta. Para isso, realiza um passeio por propriedades rurais da região. A partir desse trabalho, os agricultores começaram a desenvolver o agroturismo em suas propriedades.
09
Passeio Ciclístico - Dia dos Pais
O estabelecimento também promove ações voltadas para a família. Tanto que, no Dia dos Pais, o Oriundi promove um passeio ciclístico com o objetivo de, além de reunir a família, incentivar o uso de bicicleta como um meio econômico e sustentável. Diversão garantida para todas as idades. É realizado em Aracruz e Linhares.
10
Domingo no Trem
Quem curte passear de trem se diverte no passeio realizado na Estrada de Ferro Vitória-Minas, de João Neiva (ES) até Governador Valadares (MG). Um convite a um domingo diferente, além de ser um incentivo ao uso das ferrovias.
11
Exposição de Orquídeas
Os fãs de orquídeas também têm seu lugar no Oriundi Supermercados. O estabelecimento promove uma exposição, com plantas de produtores profissionais e de quem aprecia as flores como hobby. Um incentivo ao cultivo e à reprodução das plantas em estufas para preservação dos exemplares da natureza.
12
Pedal Oriundi
O Pedal Oriundi é uma ação para incentivar uso da bicicleta como opção de atividade física e de transporte. Trata-se de uma prática para quem gosta de estar junto à natureza e de descobrir novos lugares e apreciar belas paisagens. A renda integral das inscrições é revertida para entidades sociais da região de Aracruz e Linhares.
13
Produtos Orgânicos
O Oriundi Supermercados oferece uma linha completa de produtos orgânicos certificados. Ponto para uma vida com mais qualidade e uma alternativa sustentável para o meio ambiente.
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Sacolas Retornáveis
O Oriundi incentiva os clientes a serem um Consumidor Ecológico. Para isso, realizada todo mês sorteio para os clientes que levarem sacolas retornáveis para fazer suas compras. Ponto para o meio ambiente!
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Consumidor Ecológico - Recicláveis
Além de incentivar o uso de sacolas retornáveis, o Oriundi Supermercados também convida seus clientes a separarem o material reciclável - vidro, papel, plástico, papelão e metal - e entregar no estabelecimento, que é um ponto de coleta. Além de cumprir com seu papel sustentável, o cliente também ajuda o próximo. A renda obtida com o material é destinada ao Lar da Fraternidade e Abrigo de Luz, em Linhares, e ao abrigo Recanto Feliz, em Aracruz. “Seja você também um multiplicador de práticas sustentáveis”, é um dos lemas da empresa.