Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Publieditorial

Sicoob ES realiza apresentação de resultados de 2023 nesta quinta-feira

Associados poderão conhecer todos os detalhes que marcaram o último ano em transmissão ao vivo com presidentes e diretores

Publicado em 20 de Fevereiro de 2024 às 17:09

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

20 fev 2024 às 17:09
Sicoob ES apresenta resultados
O Sicoob ES reafirma sua posição como uma instituição financeira sólida, que a cada ano apresenta resultados mais consistentes Crédito: Sicoob/Divulgação
Na próxima quinta-feira, dia 22, o Sicoob ES vai divulgar os resultados fechados do último ano. Os números serão apresentados ao vivo pelo canal do Sicoob ES no Youtube (www.youtube.com.br/SicoobES), a partir de 9h, abrindo oficialmente a prestação de contas do sistema regional Sicoob ES.
Na ocasião, estarão em pauta todos os índices alcançados pela instituição, como o crescimento dos ativos, do patrimônio líquido e dos depósitos totais, além da participação de mercado nos Estados em que a instituição atua. O momento também vai levar em conta o retorno financeiro proporcionado aos cooperados, a evolução das receitas, o desempenho da carteira de crédito, aspectos da gestão durante o ano, além do lançamento de produtos e projeções para 2024.
A partir da live, as seis cooperativas singulares, que atuam no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia e São José dos Campos (SP) iniciarão suas prestações de contas no chamado Ciclo Assemblear. As datas dos eventos das singulares estarão disponíveis no site www.comunidadesicoob.com.br.
Bento Venturim, presidente do Sicoob Central ES
Bento Venturim: "Em uma instituição cooperativa, todos somos donos do negócio e, portanto, ajudamos a construir os resultados juntos" Crédito: Sicoob/Divulgação
“Convidamos os nossos associados a estarem conosco neste momento de prestação de contas, afinal, em uma instituição cooperativa, todos somos donos do negócio e, portanto, ajudamos a construir os resultados juntos. Convido também a quem ainda não é associado ao Sicoob a assistir a live. Será uma oportunidade para entender melhor o nosso modelo de negócio e seus diferenciais”, conta Bento Venturim, presidente do Sicoob Central ES.
O Sicoob ES reafirma sua posição como uma instituição financeira sólida, que a cada ano apresenta resultados mais consistentes. No terceiro trimestre de 2023, já havia sido registrado um bom desempenho e o fechamento do ano confirmou a solidez da instituição.
A live também vai desmembrar os resultados da área de responsabilidade social da instituição, que previu investimentos na ordem de R$ 7 milhões em seis eixos de atuação, incluindo o Edital Social, que financia projetos sociais das mais variadas frentes.

Serviço:

  • Live de apresentação de resultados do Sicoob ES
  • Dia 22 de fevereiro, às 9h
  • Canal do Sicoob ES no Youtube: www.youtube.com.br/SicoobES
  • A participação é aberta ao público

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Sicoob Sicoob ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tribunal de Justiça do Espírito Santo
Justiça decreta prisão de namorado de jovem que morreu em acidente na Leste-Oeste em Cariacica
Luna Hardman
Luna Hardman disputa primeira etapa do Circuito Europeu de Bodyboarding em Portugal
Balanços - S.A. A GAZETA - 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados