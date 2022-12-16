Sicoob deve movimentar R$ 41 bilhões no Plano Safra 22/23

O percentual de aumento no ES deve ultrapassar R$ 1 bilhão de crédito para os produtores rurais. Na imagem, agência de Rio Novo do Sul. Crédito: Cacá Lima

Um dos maiores apoiadores da produção agrícola do Brasil, o Sicoob, deve movimentar R$ 41 bilhões na Safra 2022/2023 para produtores rurais. De acordo com a instituição financeira nacional, o percentual de aumento é de 71%, comparado ao ano-safra anterior, quando foram concedidos cerca de R$ 24 bilhões em crédito.

No Espírito Santo, o crescimento também é esperado. O gerente de Crédito e Agronegócio do Sicoob, Eduardo Ton, afirma que o percentual de aumento deve ficar em torno de 20 a 25% e deve ultrapassar R$ 1 bilhão de crédito para os produtores rurais.

"Isso representa um grande desenvolvimento do agronegócio capixaba, um estímulo para os produtores rurais tirarem projetos do papel e alavancarem a economia regional, diversificando negócios e gerando emprego e renda." Eduardo Ton - Gerente de Crédito e Agronegócio do Sicoob

O Plano Safra 22/23 vai contemplar do pequeno ao grande produtor, em toda a sua jornada, desde o investimento na lavoura, na manutenção, na colheita, na armazenagem, na comercialização e na industrialização, de acordo com Ton.

“Todos os nossos cooperados produtores rurais, não importa o seu tamanho, poderão se beneficiar do recurso”, explica o diretor Comercial e de Canais do Centro Cooperativo Sicoob, Francisco Reposse Junior, que comemora esse crescimento de 71% e o vê como uma excelente oportunidade para produtores de todos os portes.

O Plano Safra 22/23 vai contemplar do pequeno ao grande produtor, em toda a sua jornada. Crédito: Red Zeppellin

Recursos

Os recursos são voltados para estruturar, custear e comercializar a produção. Em seguros, os produtos são voltados para proteção do patrimônio e promoção da segurança, estabilidade e tranquilidade dos produtores rurais.

No atual Plano, o Sicoob vai destinar R$ 21 bilhões às operações de custeio; R$ 17 bilhões, para operações de investimento; e R$ 3 bilhões, para industrialização e comercialização. Serão R$ 9 bilhões direcionados aos pequenos produtores por meio do Pronaf; e R$ 11 bilhões, para os médios produtores, via Pronamp (financiamento para custeio e investimentos dos médios produtores rurais em atividades agropecuárias).