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Shopping Vitória vai sortear 30 vales-compra de R$ 5 mil de Dia das Mães

Além de garantir o presente ideal, a cada R$ 300 em compras nas lojas participantes, no período de 26 de abril a 17 de maio, o consumidor ganha um número da sorte para concorrer
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

02 mai 2023 às 06:00

Publicado em 02 de Maio de 2023 às 06:00

Lojas participantes do sorteio Dia das Mães no Shopping Vitória
Quem comprar nas lojas participantes do Shopping Vitória tem a chance de concorrer ao sorteio Crédito: Divulgação
Perto de completar 30 anos e sempre trazendo experiências exclusivas para o público, o Shopping Vitória vai celebrar o Dia das Mães de forma especial. No período de 26 de abril até o dia 17 de maio, a cada R$ 300 em compras nas lojas participantes, o consumidor ganha um número da sorte para concorrer a 30 vales-compra de R$ 5 mil.
Para concorrer a um cartão exclusivo com R$ 5 mil de crédito, os clientes devem realizar o cadastro digital pelo aplicativo do Shopping Vitória, disponível em Android e iOS.
Para participar é bem simples: basta incluir os dados pessoais e enviar os cupons fiscais. É necessário que apareça a data de emissão, o número da nota, o nome e o CNPJ do estabelecimento emissor, além dos produtos adquiridos e o valor total da compra.
Após receber a confirmação da validação, o sistema gera automaticamente o número da sorte de acordo com o valor da compra. Isso porque a geração e a distribuição desses números são feitas de forma aleatória e não sequencial.
Lojas participantes do sorteio Dia das Mães no Shopping Vitória
Lojas de roupas, chocolate e óculos são algumas que fazem parte da ação de Dia das Mães do Shopping Vitória Crédito: Divulgação
Os sorteios serão semanais e não cumulativos. Dessa forma, o participante concorrerá somente no período correspondente ao cadastro das notas realizado na promoção. Portanto, desde que atinja o valor mínimo de compra estabelecido, um número da sorte é gerado.
Consulte o regulamento completo e o Certificado de Autorização SRE/ME no site. Acompanhe as redes sociais para conferir as novidades.

Confira algumas opções de presente para sua mãe

Promoção “Dia das Mães Shopping Vitória”

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