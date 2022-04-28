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Publieditorial

Shopping Vitória vai sortear 20 iPhones 13 em promoção de Dia das Mães

Do dia 25 de abril até o dia 11 de maio, a cada R$ 250,00 em compras nas lojas participantes, o cliente ganha um número da sorte para concorrer ao modelo mais novo do smartphone

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 17:10

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

28 abr 2022 às 17:10
Foto para conteúdo de marca, favor não usar.
Para ter a chance de ganhar, os clientes devem realizar o cadastro digital pelo aplicativo do Shopping Vitória. Crédito: Freepik
O Dia das Mães está chegando e o Shopping Vitória preparou uma promoção para deixar a data ainda mais especial. Do dia 25 de abril até o dia 11 de maio, a cada R$ 250,00 em compras nas lojas participantes, o cliente ganha um número da sorte para concorrer a 20 iPhones 13.
Para ter a chance de ganhar, os clientes devem realizar o cadastro digital pelo aplicativo do Shopping Vitória. O aplicativo está disponível para baixar em smartphones e tablets, tanto com sistema Android quanto IOS.
O processo para o cadastro é bem simples: basta incluir os dados pessoais e enviar os cupons fiscais. É necessário que apareça a data de emissão, número da nota, o nome e CNPJ do estabelecimento emissor, bem como os produtos adquiridos e o valor total para validação do sistema. A geração e distribuição dos números da sorte serão feitas de forma aleatória e não sequencial aos participantes.
Foto para conteúdo de marca, favor não usar.
O regulamento completo da promoção pode ser consultado no site do Shopping Vitória. Crédito: @gpointstudio
A promoção do Dia das Mães Shopping Vitória também é válida para as compras on-line, caso o cliente realize suas compras pela plataforma digital do SV, no site do shopping.
Os sorteios são semanais e não cumulativos. Consulte o regulamento completo e o Certificado de Autorização SECAP no site do Shopping Vitória.

SERVIÇO

PROMOÇÃO "DIA DAS MÃES SHOPPING VITÓRIA"

Foto para conteúdo de marca, favor não usar.
Os sorteios da promoção do Dia das Mães no Shopping Vitória são semanais e não cumulativos. Crédito: @lookstudio

Dia das Mães no Shopping Vitória

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