Shopping Vitória vai sortear 20 iPhones 13 em promoção de Dia das Mães

O Dia das Mães está chegando e o Shopping Vitória preparou uma promoção para deixar a data ainda mais especial. Do dia 25 de abril até o dia 11 de maio, a cada R$ 250,00 em compras nas lojas participantes, o cliente ganha um número da sorte para concorrer a 20 iPhones 13.
Para ter a chance de ganhar, os clientes devem realizar o cadastro digital pelo aplicativo do Shopping Vitória. O aplicativo está disponível para baixar em smartphones e tablets, tanto com sistema Android quanto IOS.
O processo para o cadastro é bem simples: basta incluir os dados pessoais e enviar os cupons fiscais. É necessário que apareça a data de emissão, número da nota, o nome e CNPJ do estabelecimento emissor, bem como os produtos adquiridos e o valor total para validação do sistema. A geração e distribuição dos números da sorte serão feitas de forma aleatória e não sequencial aos participantes.
A promoção do Dia das Mães Shopping Vitória também é válida para as compras on-line, caso o cliente realize suas compras pela plataforma digital do SV, no site do shopping.
Os sorteios são semanais e não cumulativos. Consulte o regulamento completo e o Certificado de Autorização SECAP no site do Shopping Vitória.
SERVIÇO
PROMOÇÃO "DIA DAS MÃES SHOPPING VITÓRIA"
- Data: de 25 de abril até o dia 11 de maio
- Regulamento completo: Shopping Vitória