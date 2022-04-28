Shopping Vitória vai sortear 20 iPhones 13 em promoção de Dia das Mães

O Dia das Mães está chegando e o Shopping Vitória preparou uma promoção para deixar a data ainda mais especial. Do dia 25 de abril até o dia 11 de maio, a cada R$ 250,00 em compras nas lojas participantes, o cliente ganha um número da sorte para concorrer a 20 iPhones 13.

O processo para o cadastro é bem simples: basta incluir os dados pessoais e enviar os cupons fiscais. É necessário que apareça a data de emissão, número da nota, o nome e CNPJ do estabelecimento emissor, bem como os produtos adquiridos e o valor total para validação do sistema. A geração e distribuição dos números da sorte serão feitas de forma aleatória e não sequencial aos participantes.