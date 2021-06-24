Shopping Vitória abre novas lojas, cervejaria e restaurante este ano

Mesmo atravessando um longo período de restrições devido às regras de convivência durante a pandemia, o Shopping Vitória não se detém às adversidades. Já plenamente adaptado aos novos protocolos de segurança sanitária, prepara a abertura de mais lojas no mall até o fim de 2021.
São novidades na área de eletrônicos e eletrodomésticos, rede de restaurantes, além de cervejaria e novos espaços de convivência em comemoração aos 28 anos do shopping, completados neste mês.
Uma marca que vai desembarcar no Shopping Vitória é a Fast Shop, rede nacional especializada em eletrônicos e eletrodomésticos premium, que ocupará uma área de 350m², com inauguração prevista para setembro.
Já em um novo ponto do Shopping, com abertura para a frente da rua e conceito open space (espaço aberto), será instalado o Camarada Camarão. A operação de gastronomia faz parte de uma rede de restaurantes de cardápio variado e terá mais de 1.600m².
No espaço Gourmet Place, a Cervejaria Casa 107 vai chegar até o final do ano com a proposta de oferecer ao público uma nova opção no happy hour. Para melhor experiência, o ambiente vai contar com uma varanda externa.
O shopping também terá uma intervenção no segundo piso, no vão em frente à loja de departamentos C&A. O espaço será fechado para abrigar novas áreas de convivência, como café e lounges. “Tudo para proporcionar aos clientes ainda mais conforto e bons momentos. Em frente a esse lounge, por exemplo, teremos uma operação com 500m² que completará a área. Ainda é novidade e lançaremos em breve”, destaca o diretor Raphael Brotto.
O SHOPPING VITÓRIA
O Shopping Vitória conta hoje com 14 lojas âncoras, grifes nacionais e internacionais. As operações totalizam mais de 380 unidades, entre lojas, restaurantes, stands, quiosques e uma praça de alimentação com várias opções gastronômicas.
Além disso, dispõe de um leque de serviços que inclui academia, agência de turismo, casa de câmbio, agência bancária, casa lotérica, salão de beleza, empréstimo de cadeira de rodas e scooters, barbearia, esmalteria, sapataria, chaveiro, serviços automotivos, centro médico e odontológico, clínica de estética, padaria, pet shop, espaço família e o SV Privilège, que oferece benefícios aos clientes que concentram suas compras no empreendimento, além do marketplace www.shoppingvitoria.com.