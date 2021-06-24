Shopping Vitória abre novas lojas, cervejaria e restaurante este ano

Shopping Vitória vai ter novidades na área de eletrônicos, restaurantes, além de cervejaria e novos espaços de convivência Crédito: Camilla Baptistin/Divulgação

Mesmo atravessando um longo período de restrições devido às regras de convivência durante a pandemia, o Shopping Vitória não se detém às adversidades. Já plenamente adaptado aos novos protocolos de segurança sanitária, prepara a abertura de mais lojas no mall até o fim de 2021.

São novidades na área de eletrônicos e eletrodomésticos, rede de restaurantes, além de cervejaria e novos espaços de convivência em comemoração aos 28 anos do shopping, completados neste mês.

Uma marca que vai desembarcar no Shopping Vitória é a Fast Shop, rede nacional especializada em eletrônicos e eletrodomésticos premium, que ocupará uma área de 350m², com inauguração prevista para setembro.

Já em um novo ponto do Shopping, com abertura para a frente da rua e conceito open space (espaço aberto), será instalado o Camarada Camarão. A operação de gastronomia faz parte de uma rede de restaurantes de cardápio variado e terá mais de 1.600m².

No espaço Gourmet Place, a Cervejaria Casa 107 vai chegar até o final do ano com a proposta de oferecer ao público uma nova opção no happy hour. Para melhor experiência, o ambiente vai contar com uma varanda externa.

O shopping também terá uma intervenção no segundo piso, no vão em frente à loja de departamentos C&A. O espaço será fechado para abrigar novas áreas de convivência, como café e lounges. “Tudo para proporcionar aos clientes ainda mais conforto e bons momentos. Em frente a esse lounge, por exemplo, teremos uma operação com 500m² que completará a área. Ainda é novidade e lançaremos em breve”, destaca o diretor Raphael Brotto.

O SHOPPING VITÓRIA

O Shopping Vitória conta hoje com 14 lojas âncoras, grifes nacionais e internacionais. As operações totalizam mais de 380 unidades, entre lojas, restaurantes, stands, quiosques e uma praça de alimentação com várias opções gastronômicas.