Servidor de Vitória: veja tira-dúvidas para abrir conta no Bradesco

O Bradesco é o banco com maior cobertura de atendimento no município. Crédito: Bradesco/ Divulgação

O Bradesco tem realizado desde o dia 2 de agosto o processo de abertura de contas-salário e contas-correntes dos servidores de Vitória.

O processo de abertura de conta salário e conta corrente, inicialmente, é por meio do App Bradesco para quem se utiliza dos canais digitais. Todos os servidores contarão com diversos benefícios, o que inclui condições diferenciadas nas linhas de crédito e ampla rede de atendimento.

CONFIRA A SEGUIR AS RESPOSTAS PARA AS PRINCIPAIS DÚVIDAS:

O que preciso fazer para abrir a minha conta no Bradesco? O servidor deverá acessar o link agendabanco.com.br , que foi disponibilizado a partir de 2 de agosto, e abrir uma conta pelo App Bradesco ou informar uma conta caso já seja correntista da instituição. Se necessário, a partir do dia 16 de agosto, foi liberado um agendamento para um atendimento presencial em uma estrutura exclusiva ao servidor no Shopping Vitória. Quem optar pela abertura por meio do App Bradesco ou informar já ser um correntista, não será necessário comparecer ao Shopping Vitória, somente aqueles que optarem por um atendimento presencial, mediante agendamento através do link. Vale ressaltar que o atendimento presencial no Shopping Vitória foi iniciado a partir do dia 25 de agosto para atender os servidores que agendaram os atendimentos. O banco preparou uma estrutura com gerentes especialistas para adequar as melhores condições de negócios para os servidores. Receberei comunicado com as orientações para abertura da minha conta no Bradesco? Todos os comunicados estão sendo divulgados em conjunto com a equipe de comunicação da Prefeitura, através dos portais oficiais e demais canais de comunicação. Já possuo uma conta no Bradesco. Preciso abrir outra? Não. Basta acessar o link agendabanco.com.br , e informar sua conta corrente Bradesco. Quando terei acesso aos serviços do Bradesco? A partir do momento que finalizar a abertura de conta salário ou conta corrente os serviços já estarão disponíveis para uso. Qual a estrutura do Bradesco em Vitória? São 11 agências espalhadas pela cidade, sendo duas exclusivas para atendimento a clientes Prime, além de mais três agências que possuem espaço destacado para os clientes Prime, além de três postos exclusivos de atendimento ao servidor, nas dependências da sede da Prefeitura, CIAC e Casa do Cidadão. A rede é complementada com 26 lojas de varejo parceiras de correspondente bancário – Bradesco Expresso, que atendem em horários estendidos, inclusive aos finais de semana, além de 41 caixas eletrônicos Bradesco e 68 máquinas do Banco24Horas. Com a alteração de banco eu percebo algum benefício? Sim, os principais benefícios* são: conta sem tarifa¹; cartão de crédito sem anuidade²; 10 dias sem juros no cheque especial³; crédito consignado em até 96 meses com taxas atrativas⁴; crédito imobiliário com financiamento em até 90% do seu imóvel, 50% de desconto na tarifa e taxa a partir de 3,95% A.A + remuneração da poupança e aprovação em até uma hora⁵; antecipação de 13° salário⁶; financiamento de veículo com taxas especiais com a 1° parcela até 90 dias para pagar e prazo em até 60 meses⁷; e muito mais! A partir de quando vou começar a receber pelo Bradesco? O primeiro crédito está previsto para o dia 29 de setembro de 2021. Quais linhas de crédito serão disponibilizadas aos servidores ativos e inativos? O banco disponibilizará linhas de crédito como crédito consignado, cheque especial, crédito parcelado, antecipação de 13° salário, cartão de crédito, crédito imobiliário e financiamento de veículos, com condições especiais*.

1. 100% de isenção pelo período do contrato da folha de pagamento na mensalidade das cestas: Cesta Classic 1 | Cesta Exclusive 1 | Cesta Prime Clássica 2.0, de acordo com o segmento da sua conta. As condições de isenção são válidas com o crédito salário em conta.

2. Válido apenas para um cartão por CPF mais um adicional. Cartões elegíveis: Elo Internacional, Visa Internacional, Bradesco Exclusive Visa Gold, Bradesco Exclusive Elo Mais, Bradesco Prime Elo Grafite, Bradesco Prime Visa Platinum e Bradesco Prime Visa Infinite. Válido apenas para CPF novos, ou seja, para clientes que ainda não tenham Cartões Bradesco.

3. As condições de isenção são válidas a partir do 2° mês subsequente ao cadastramento do benefício, limitado a R$10.000,00. A utilização poderá ser em dias alternados, contudo, ultrapassando os 10 dias, serão cobrados os encargos por todo o período utilizado. Haverá a cobrança do IOF.

4. Crédito sujeito à aprovação, cadastro e margem consignável disponível. Consulte seu convênio e verifique a disponibilidade de contratação pelos Canais Digitais.

5. Válido até 30/12/2021. Crédito válido para aquisição de imóveis residenciais, sujeito a análise e demais condições do produto.

6. Contratação até 30/10/2021, pagamento em parcela única com data limite 20/12/2021.