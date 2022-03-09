Serviço de carro por assinatura se populariza; veja as vantagens

No serviço de carro por assinatura, o motorista fica livre de toda a burocracia, porque as despesas e a manutenção ficam por conta da locadora Crédito: Shutterstock

Comprar um carro zero é o sonho de muitos brasileiros, mas o processo é longo e pode trazer muita dor de cabeça. Isso porque, com a aquisição de um veículo, surgem outras despesas além das mensalidades, como o IPVA, licenciamento, manutenção, seguro e muito mais. Por isso, a nova tendência do mercado são os carros por assinatura . Nesse tipo de serviço, o motorista fica livre de toda a burocracia, porque as despesas e a manutenção ficam por conta da locadora.

Para quem não quer perder tempo se preocupando em verificar a documentação ou tem o costume de trocar de veículo com frequência, esses contratos são uma mão na roda. Principalmente quando falamos das novas gerações, que acreditam ser dispensável a compra de um carro próprio.

Pelo menos 59,3% dos jovens entrevistados na pesquisa da Route Automotive realizada em 2021 considera utilizar o serviço como alternativa para aquisição de veículos. Isso tem construído um novo tipo de comportamento na sociedade e popularizado as assinaturas, já que muitos não veem mais os automóveis como um bem e sim um serviço.

O QUE É O CARRO POR ASSINATURA?

O gerente geral do Livre , Gian Macarrão, explica que no carro por assinatura o cliente escolhe um modelo 0 km, decide pelo período da assinatura e paga uma mensalidade que cabe no bolso. Segundo ele, o processo é simples e, em comparação ao aluguel de veículos, as parcelas da assinatura são menores do que o modelo convencional, que costuma ser diário ou mensal.

Além disso, os contratos são personalizados. O motorista é quem escolhe o período para ficar com o automóvel, entre 12 e 48 meses, e a franquia de quilometragem que pretende utilizar por mês, que varia entre 1 mil e 3 mil quilômetros mensais.

“O processo de assinatura é rápido e totalmente digital. Enquanto aguarda a chegada do seu veículo 0 km, o cliente tem a opção de contratar um carro provisório pelo mesmo valor da mensalidade”, ressalta.

QUAIS AS VANTAGENS?

Entre as vantagens desse tipo de serviço, Gian destaca que todo o processo de contratação pode ser realizado de forma remota pelo site, telefone ou WhatsApp. Os interessados podem retirar o carro em algum dos parceiros do Livre ou receber o veículo em casa.

"As principais vantagens do Livre são as mensalidades com preço fixo (ou seja, não há nenhum tipo de reajuste ao longo do contrato), gestão digital do veículo, assistência 24 horas, auxílio mecânico e reboque, documentação e emplacamento incluso, manutenções preventivas e a proteção contra roubo ou furto do veículo" Gian Macarrão - Gerente geral do Unidas Livre

DIFERENCIAIS DO CARRO POR ASSINATURA LIVRE

Presente em todos os estados do Brasil, no portfólio disponível no site oficial do Livre o cliente pode conhecer os modelos, que vão desde carros de entrada, passando por opções mais luxuosas e chegando até a moto elétrica Scooter Voltz EV1 Sport. É possível personalizar a cor, os acessórios opcionais e o número final da placa (este último apenas para os moradores de São Paulo).

Com a aprovação do cadastro, o automóvel é entregue no endereço solicitado ou retirado presencialmente de acordo com o prazo informado e as mensalidades podem ser quitadas por boleto ou cartão de crédito.

Também é possível adicionar outros condutores sem custo adicional, contratar blindagem para modelos específicos, carro reserva ilimitado durante as manutenções, cobertura contra disparos de arma de fogo e cinta nas rodas.

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