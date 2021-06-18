Sepé se reinventa e conquista ainda mais o mercado capixaba

Lançada neste ano, a campanha publicitária “A estrela do seu prato” quer fazer com que o consumidor final se sinta protagonista de suas refeições e, sobretudo, pilar fundamental para a existência da Cotrisel. Crédito: Sepé/Divulgação

Os anos de 2020 e 2021 estão sendo marcados pela reinvenção no ambiente de diversas empresas e segmentos. Para a Cooperativa Tritícola Sepeense (Cotrisel), do Rio Grande do Sul, conhecida pela fabricação do Arroz Sepé, também não foi diferente. Desde o início da pandemia, a marca, já bastante conhecida do público capixaba, busca investir na qualidade de seus produtos, além da ampliação das vendas.

Segundo o diretor-financeiro da Cotrisel, Pedro Milton Bolzan de Franceschi, durante a pandemia foi notável o aumento do consumo de arroz no país, o que fez a produção da marca disparar.

“Tivemos que realizar investimentos nas estruturas responsáveis pelo processo de produção, adquirir novos maquinários, aumentar equipe e revisar todo o processo de controle de qualidade. Junto a isso, também veio a necessidade de solucionar eventuais problemas com a marca de forma mais rápida e assertiva”, pontua.

Uma das estratégias também adotada para consolidar o Sepé como um dos melhores produtos entre as marcas disponíveis no mercado é o marketing.

Desde o início da pandemia, a marca, já bastante conhecida do público capixaba, busca investir na qualidade de seus produtos, além da ampliação das vendas. Crédito: Sepé/Divulgação

“Muito além de vender o produto, queremos proporcionar novas experiências e aguçar a criatividade, para que os nossos consumidores tenham vontade de encontrar o Arroz Sepé nas prateleiras dos seus supermercados favoritos e tenham em mãos um alimento com as mais infinitas possibilidades de receitas”, explica.

“A ESTRELA DO SEU PRATO”

Lançada neste ano, a campanha publicitária “A estrela do seu prato” quer fazer com que o consumidor final se sinta protagonista de suas refeições e, sobretudo, pilar fundamental para a existência da Cotrisel.

“Sabemos o quanto os dias têm sido corrido. As pessoas têm seu trabalho, carreira, família e diversos compromissos diários, mas também merecem ter uma refeição gostosa e prazerosa. Cozinhar pode ser uma terapia”, ressalta Juliana Graebner, assessora de Comunicação da Cotrisel.

A campanha, que já está disponível nas redes sociais e também nos canais de tevê, tem o objetivo de fortalecer a marca ao estimular uma proximidade com o consumidor final.

“Prezamos pela transparência das informações, mostrando as novidades e compartilhando momentos. Dessa forma, reforçamos nossos valores e aumentamos o contato com as pessoas, pois são elas que nos movem para buscarmos e sermos o melhor diariamente”, acrescenta Juliana Graebner.

HISTÓRIA

O Arroz Sepé abastece clientes em 13 Estados, incluindo o Espírito Santo. Crédito: Sepé/Divulgação

A Cotrisel iniciou suas atividades no dia 20 de setembro de 1957, a partir de um pequeno grupo de agricultores de São Sepé, região central do Rio Grande do Sul, que buscava uma alternativa para a comercialização de seus produtos agrícolas. O Arroz Sepé abastece clientes em 13 Estados, incluindo o Espírito Santo.