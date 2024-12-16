Senac-ES conquista marcos históricos em 2024 e cria oportunidades para os capixabas

Foi com a missão de unir transformação social à capacitação profissional que o Senac Espírito Santo conquistou grandes marcos em 2024. Neste ano, a instituição prestou mais de 47 mil atendimentos em todos os 78 municípios do Estado, mantendo seu compromisso de qualificar e inserir produtivamente o capixaba no mercado de trabalho.
O ano também foi marcado por lançamentos de iniciativas e inaugurações de espaços físicos, como o Inspira+, programa de inovação da instituição que utiliza metodologias focadas no desenvolvimento de ideias e soluções criativas que possam impactar a vida de estudantes, instrutores, profissionais e do mercado como um todo. O programa também conta com um espaço de ambientes pedagógicos localizado em Vitória, que funciona como núcleo de referência para as demais unidades.
“Buscamos proporcionar à população uma educação profissional de qualidade, para inserir o cidadão no mercado formal com todos os seus direitos, aliando desenvolvimento social e econômico. Inclusive, este já é o segundo ano em que oferecemos cursos presenciais em todos os municípios capixabas, além de vários outros que estão sendo ofertados e remodelados pensando nas atuais demandas do mercado”, afirma o diretor regional do Senac-ES, Richardson Schmittel.
Neste ano, a instituição também conquistou o primeiro lugar no 15º Marcas de Valor de A Gazeta, prêmio que reconhece as marcas mais bem avaliadas pelos capixabas em diversos segmentos.
Novas unidades reforçam qualidade da formação
Além do Inspira+, outros lançamentos foram destaque em 2024. Exemplo disso foi a inauguração da Casa Senac, espaço na Praia do Canto, em Vitória, dedicado à preservação da memória e que, em breve, vai se tornar também um café-escola, com um Centro de Educação dedicado à formação.
Mantendo o foco no reforço da qualidade da formação profissional dos alunos, foram inauguradas as novas Unidades de Educação Profissional em Cariacica e São Gabriel da Palha; a Unidade Móvel de Saúde, considerada uma “sala de aula sobre rodas” que leva cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional na área da saúde para diversas regiões do Espírito Santo; e o Lab Saúde, na Serra, que simula ambientes reais de trabalho nas áreas de estética, enfermagem e bem-estar.
Plataforma conecta alunos a vagas de emprego
Para finalizar o ciclo de lançamentos do ano, a plataforma Emprega Senac foi entregue com o objetivo de ajudar no acesso ao mercado de trabalho. Nela, as empresas cadastram suas vagas e os alunos Senac-ES cadastram seus currículos em busca do “match perfeito”, visto que a plataforma conecta as habilidades do estudante com as necessidades e requisitos da oportunidade.
“Já temos mais de 400 empresas cadastradas e mais de 300 vagas disponíveis para nossos alunos concorrerem nessa grande plataforma de empregos. Isso ajudou muito na modernização da instituição e na facilitação do acesso ao mercado, pois, além de oferecermos a formação, também possibilitamos condições reais de inserção no mercado de trabalho”, complementa Richardson Schmittel.
Tecnologia social como forma de transformar vidas
A tecnologia social, conceito que se refere a inovações tecnológicas que tenham como foco o desenvolvimento social e a promoção da inclusão, foi amplamente utilizada pelo Senac. O “Ser Senac”, conjunto de programas e ações sociais afirmativas atende públicos prioritários como mulheres, comunidade LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência, em vulnerabilidade social, em situação de rua, com restrição de liberdade, entre outros.
“Com o ‘Ser Senac’, pessoas que não conseguiam trabalhar formalmente por questões sociais, econômicas e de gênero, pessoas que vieram de realidades muito duras, podem conquistar uma vaga no mercado de trabalho e terem suas vidas transformadas”, conta o diretor regional do Senac-ES.
Um dos programas sociais lançados neste ano foi o “EmpregaJUV”, fruto da parceria entre o Senac e a Secretaria de Estado de Direitos Humanos (Sedh), que atende jovens entre 16 e 29 anos assistidos pelos Centros de Referência da Juventude (CRJs) de todo o Estado. A iniciativa oferece cursos e oficinas que abordam habilidades técnicas e competências socioemocionais focadas no mercado de trabalho. Cerca de 100 jovens já foram formados pelo programa.
Outro projeto é o “Ao Som das Flores”, que oferece de forma gratuita capacitação profissional para pessoas surdas na ocupação de florista. Já o “Qualifica Trans”, resultado da parceria entre Senac e Ministério Público do Espírito Santo (MPES) que, em 2024, formou 20 pessoas transsexuais e travestis atendidas pela Associação Grupo Orgulho, Liberdade e Dignidade (Gold) no curso de Cuidador de Idosos.
A instituição também desenvolve o “Bem Servir”, iniciativa que oferta vagas no curso de Garçom para pessoas em situação de rua de forma gratuita no Senac da Serra, visando a reintegrá-las socialmente.
O crescimento do programa Jovem Aprendiz também foi destaque, com um aumento de 40% no número de jovens participantes em relação ao ano de 2023, possibilitando o acesso ao emprego e a saída do ensino médio já com carteira assinada, o que gera impactos sociais e econômicos positivos.
Ciclo do Saber fomenta desenvolvimento
O Ciclo do Saber, iniciativa que foca a qualificação profissional e o desenvolvimento de diversos setores, contou com duas edições este ano.
Uma delas foi o Ciclo do Saber - Turismo, que promoveu debates sobre o turismo sustentável, exposições culturais e palestras sobre o potencial turístico do Estado. O evento alcançou 2.199 pessoas ao longo de sua realização, que passou por nove regiões do Espírito Santo, além de resultar em 9.668 matrículas em cursos relacionados à área no Senac-ES, o que consolida a relevância e o crescimento do setor.
Já o Ciclo do Saber - Inteligência Artificial, abordou as tendências tecnológicas e o impacto das IAs no comércio capixaba. As ações foram realizadas em Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra, com a participação de 500 pessoas e a divulgação de 12 novos cursos focados em IA, o que reforçou a importância do segmento.
Parcerias estratégicas elevam qualidade da instituição
Para realizar tantos projetos, a instituição destaca que estar junto de parceiros foi essencial. Um exemplo foi a parceria firmada com a Prefeitura de Vitória, no período do Carnaval, que possibilitou a qualificação de 300 vendedores ambulantes, com conhecimentos sobre melhores práticas de atendimento e segurança alimentar.
Segundo o Senac-ES, a parceria com os sindicatos do setor cafeeiro também foi significativa, pois qualificou os trabalhadores da cadeia produtiva do café, um dos pilares da economia capixaba, possibilitando o ampliamento de oportunidades de emprego e renda para os profissionais da área.
Planos para o futuro
Para 2025, segundo o diretor regional do Senac-ES, o principal objetivo da instituição é ampliar a rede física para aumentar a oferta de vagas e de cursos. Obras de modernização já estão previstas para as unidades de Colatina, Aracruz, Cariacica e Serra, e as unidades de Cachoeiro e Guarapari serão ampliadas.
“Neste ano, fizemos atendimento recorde, mas, para dar continuidade ao crescimento, precisamos aumentar o espaço físico, com unidades mais modernas e tecnologia de ponta”, ressalta Schmittel.
Senac Espírito Santo
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