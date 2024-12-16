Senac-ES conquista marcos históricos em 2024 e cria oportunidades para os capixabas

Inspira+ propicia espaço para inovações com diversos aparatos pedagógicos e tecnológicos Crédito: Divulgação/Senac-ES

Foi com a missão de unir transformação social à capacitação profissional que o Senac Espírito Santo conquistou grandes marcos em 2024. Neste ano, a instituição prestou mais de 47 mil atendimentos em todos os 78 municípios do Estado, mantendo seu compromisso de qualificar e inserir produtivamente o capixaba no mercado de trabalho.

O ano também foi marcado por lançamentos de iniciativas e inaugurações de espaços físicos, como o Inspira+, programa de inovação da instituição que utiliza metodologias focadas no desenvolvimento de ideias e soluções criativas que possam impactar a vida de estudantes, instrutores, profissionais e do mercado como um todo. O programa também conta com um espaço de ambientes pedagógicos localizado em Vitória, que funciona como núcleo de referência para as demais unidades.

“Buscamos proporcionar à população uma educação profissional de qualidade, para inserir o cidadão no mercado formal com todos os seus direitos, aliando desenvolvimento social e econômico. Inclusive, este já é o segundo ano em que oferecemos cursos presenciais em todos os municípios capixabas, além de vários outros que estão sendo ofertados e remodelados pensando nas atuais demandas do mercado”, afirma o diretor regional do Senac-ES, Richardson Schmittel.

Neste ano, a instituição também conquistou o primeiro lugar no 15º Marcas de Valor de A Gazeta, prêmio que reconhece as marcas mais bem avaliadas pelos capixabas em diversos segmentos.

Novas unidades reforçam qualidade da formação

Casa Senac foi inaugurada este ano na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Divulgação/Senac-ES

Além do Inspira+, outros lançamentos foram destaque em 2024. Exemplo disso foi a inauguração da Casa Senac, espaço na Praia do Canto, em Vitória, dedicado à preservação da memória e que, em breve, vai se tornar também um café-escola, com um Centro de Educação dedicado à formação.

Mantendo o foco no reforço da qualidade da formação profissional dos alunos, foram inauguradas as novas Unidades de Educação Profissional em Cariacica e São Gabriel da Palha; a Unidade Móvel de Saúde, considerada uma “sala de aula sobre rodas” que leva cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional na área da saúde para diversas regiões do Espírito Santo; e o Lab Saúde, na Serra, que simula ambientes reais de trabalho nas áreas de estética, enfermagem e bem-estar.

Unidade Móvel de Saúde é equipada com tela touchscreen interativa, simuladores para práticas de enfermagem e odontológicas e equipamentos de estética facial e corporal Crédito: Divulgação/Senac-ES

Plataforma conecta alunos a vagas de emprego

Para finalizar o ciclo de lançamentos do ano, a plataforma Emprega Senac foi entregue com o objetivo de ajudar no acesso ao mercado de trabalho. Nela, as empresas cadastram suas vagas e os alunos Senac-ES cadastram seus currículos em busca do “match perfeito”, visto que a plataforma conecta as habilidades do estudante com as necessidades e requisitos da oportunidade.

“Já temos mais de 400 empresas cadastradas e mais de 300 vagas disponíveis para nossos alunos concorrerem nessa grande plataforma de empregos. Isso ajudou muito na modernização da instituição e na facilitação do acesso ao mercado, pois, além de oferecermos a formação, também possibilitamos condições reais de inserção no mercado de trabalho”, complementa Richardson Schmittel.

Tecnologia social como forma de transformar vidas

Projeto "Ao Som das Flores" qualifica pessoas surdas para a profissão de Florista Crédito: Divulgação/Senac-ES

A tecnologia social, conceito que se refere a inovações tecnológicas que tenham como foco o desenvolvimento social e a promoção da inclusão, foi amplamente utilizada pelo Senac. O “Ser Senac”, conjunto de programas e ações sociais afirmativas atende públicos prioritários como mulheres, comunidade LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência, em vulnerabilidade social, em situação de rua, com restrição de liberdade, entre outros.

“Com o ‘Ser Senac’, pessoas que não conseguiam trabalhar formalmente por questões sociais, econômicas e de gênero, pessoas que vieram de realidades muito duras, podem conquistar uma vaga no mercado de trabalho e terem suas vidas transformadas”, conta o diretor regional do Senac-ES.

Um dos programas sociais lançados neste ano foi o “EmpregaJUV”, fruto da parceria entre o Senac e a Secretaria de Estado de Direitos Humanos (Sedh), que atende jovens entre 16 e 29 anos assistidos pelos Centros de Referência da Juventude (CRJs) de todo o Estado. A iniciativa oferece cursos e oficinas que abordam habilidades técnicas e competências socioemocionais focadas no mercado de trabalho. Cerca de 100 jovens já foram formados pelo programa.

Outro projeto é o “Ao Som das Flores”, que oferece de forma gratuita capacitação profissional para pessoas surdas na ocupação de florista. Já o “Qualifica Trans”, resultado da parceria entre Senac e Ministério Público do Espírito Santo (MPES) que, em 2024, formou 20 pessoas transsexuais e travestis atendidas pela Associação Grupo Orgulho, Liberdade e Dignidade (Gold) no curso de Cuidador de Idosos.

A instituição também desenvolve o “Bem Servir”, iniciativa que oferta vagas no curso de Garçom para pessoas em situação de rua de forma gratuita no Senac da Serra, visando a reintegrá-las socialmente.

Turma do projeto Bem Servir paramentada durante as aulas Crédito: Divulgação/Senac-ES

O crescimento do programa Jovem Aprendiz também foi destaque, com um aumento de 40% no número de jovens participantes em relação ao ano de 2023, possibilitando o acesso ao emprego e a saída do ensino médio já com carteira assinada, o que gera impactos sociais e econômicos positivos.

Ciclo do Saber fomenta desenvolvimento

Ciclo do Saber - Turismo alcançou 2.199 pessoas Crédito: Divugação/Senac-ES

O Ciclo do Saber, iniciativa que foca a qualificação profissional e o desenvolvimento de diversos setores, contou com duas edições este ano.

Uma delas foi o Ciclo do Saber - Turismo, que promoveu debates sobre o turismo sustentável, exposições culturais e palestras sobre o potencial turístico do Estado. O evento alcançou 2.199 pessoas ao longo de sua realização, que passou por nove regiões do Espírito Santo, além de resultar em 9.668 matrículas em cursos relacionados à área no Senac-ES, o que consolida a relevância e o crescimento do setor.

Já o Ciclo do Saber - Inteligência Artificial, abordou as tendências tecnológicas e o impacto das IAs no comércio capixaba. As ações foram realizadas em Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra, com a participação de 500 pessoas e a divulgação de 12 novos cursos focados em IA, o que reforçou a importância do segmento.

Parcerias estratégicas elevam qualidade da instituição

Para realizar tantos projetos, a instituição destaca que estar junto de parceiros foi essencial. Um exemplo foi a parceria firmada com a Prefeitura de Vitória, no período do Carnaval, que possibilitou a qualificação de 300 vendedores ambulantes, com conhecimentos sobre melhores práticas de atendimento e segurança alimentar.

Segundo o Senac-ES, a parceria com os sindicatos do setor cafeeiro também foi significativa, pois qualificou os trabalhadores da cadeia produtiva do café, um dos pilares da economia capixaba, possibilitando o ampliamento de oportunidades de emprego e renda para os profissionais da área.

Planos para o futuro

Para 2025, segundo o diretor regional do Senac-ES, o principal objetivo da instituição é ampliar a rede física para aumentar a oferta de vagas e de cursos. Obras de modernização já estão previstas para as unidades de Colatina, Aracruz, Cariacica e Serra, e as unidades de Cachoeiro e Guarapari serão ampliadas.

“Neste ano, fizemos atendimento recorde, mas, para dar continuidade ao crescimento, precisamos aumentar o espaço físico, com unidades mais modernas e tecnologia de ponta”, ressalta Schmittel.

Senac Espírito Santo