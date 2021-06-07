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Santa Maria: uma empresa que valoriza o meio ambiente

A empresa Santa Maria tem realizado inúmeras ações focadas na preservação do meio ambiente e na conscientização dos seus colaboradores.
Empresa Luz e Força Santa Maria S/A

Empresa Luz e Força Santa Maria S/A

Publicado em 

07 jun 2021 às 06:50

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 06:50

A Santa Maria tem o orgulho de também ter sido parceira do projeto “Plantar é Viver” desde seu início e é com muita satisfação que recebe a oportunidade de apoiar o crescimento desse projeto, com o lançamento do “Prêmio Biguá” em nossa região.
“É uma honra para a Santa Maria patrocinar do Prêmio Biguá. O projeto é uma oportunidade de contribuir para a sustentabilidade, especialmente, em nossa área de atuação. O meio ambiente é um bem precioso, que precisa ser preservado”, afirmou o diretor-presidente da Santa Maria, Arthur Arpini Coutinho.
diretor
Diretor-presidente da Santa Maria, Arthur Arpini Coutinho Crédito: Acervo
Com o objetivo de incentivar a preservação ao meio ambiente, a Luz e Força Santa Maria realizou uma campanha interna que entregou um kit sustentável aos colaboradores. Cada um recebeu uma bolsa ecológica para compras em supermercados e feiras, além de garrafa e copo térmico para substituir o uso de copos descartáveis.
Em 2020, a empresa realizou ainda outras ações voltadas para o cuidado com a natureza. Foi implantado o “Transformador Verde” de distribuição isolado com óleo vegetal que, além de biodegradável, é renovável.
Confira outras iniciativas da Santa Maria para a preservação do meio ambiente:
· Investimento no “Transformador Verde” de distribuição isolado com óleo vegetal que, além de biodegradável, é renovável. Inovação traz benefícios para os nossos clientes devido à menor taxa de falhas;
· Plantio de mais de 14 mil mudas de espécies arbóreas nativas na região noroeste nos últimos cinco anos;
· Separação e correta destinação dos nossos resíduos;
· Apoio e incentivo a projetos que contribuem para a conservação da fauna e participação em de programas de educação ambiental;
· Análises da qualidade da água do Rio Santa Maria;
· Recuperação ambiental de áreas degradadas;
· Armazenamento e a reutilização da água da chuva e da condensação dos equipamentos de ar-condicionado.
Fachada
FACHADA SANTA MARIA Crédito: Acervo
75 anos de história da energia em Colatina
A empresa Luz e Força Santa Maria fornece energia elétrica para 11 municípios do Noroeste do estado e, nestes cem anos de Colatina, se faz presente há 75 anos com o compromisso de oferecer serviços de qualidade.
Atualmente, o mercado da Santa Maria atende a mais de 117 mil unidades consumidoras, com um quadro funcional acima de 300 colaboradores.
A pandemia do novo Coronavírus trouxe novos desafios para a sociedade, especialmente os relacionados à saúde pública. Apoiando o Governo Estadual no enfrentamento à pandemia da Covid-19, a Santa Maria fez a doação de materiais e mão de obra para a instalação de 10 novos leitos de UTI no Hospital Silvio Avidos, em Colatina. Essa iniciativa contemplou, ainda, pintura, aquisição de ar condicionado, camas elétricas e a instalação de uma central de monitoramento para UTIs.

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