Santa Maria: uma empresa que valoriza o meio ambiente

A Santa Maria tem o orgulho de também ter sido parceira do projeto “Plantar é Viver” desde seu início e é com muita satisfação que recebe a oportunidade de apoiar o crescimento desse projeto, com o lançamento do “Prêmio Biguá” em nossa região.

“É uma honra para a Santa Maria patrocinar do Prêmio Biguá. O projeto é uma oportunidade de contribuir para a sustentabilidade, especialmente, em nossa área de atuação. O meio ambiente é um bem precioso, que precisa ser preservado”, afirmou o diretor-presidente da Santa Maria, Arthur Arpini Coutinho.

Diretor-presidente da Santa Maria, Arthur Arpini Coutinho Crédito: Acervo

Com o objetivo de incentivar a preservação ao meio ambiente, a Luz e Força Santa Maria realizou uma campanha interna que entregou um kit sustentável aos colaboradores. Cada um recebeu uma bolsa ecológica para compras em supermercados e feiras, além de garrafa e copo térmico para substituir o uso de copos descartáveis.

Em 2020, a empresa realizou ainda outras ações voltadas para o cuidado com a natureza. Foi implantado o “Transformador Verde” de distribuição isolado com óleo vegetal que, além de biodegradável, é renovável.

Confira outras iniciativas da Santa Maria para a preservação do meio ambiente:

· Investimento no “Transformador Verde” de distribuição isolado com óleo vegetal que, além de biodegradável, é renovável. Inovação traz benefícios para os nossos clientes devido à menor taxa de falhas;

· Plantio de mais de 14 mil mudas de espécies arbóreas nativas na região noroeste nos últimos cinco anos;

· Separação e correta destinação dos nossos resíduos;

· Apoio e incentivo a projetos que contribuem para a conservação da fauna e participação em de programas de educação ambiental;

· Análises da qualidade da água do Rio Santa Maria;

· Recuperação ambiental de áreas degradadas;

· Armazenamento e a reutilização da água da chuva e da condensação dos equipamentos de ar-condicionado.

FACHADA SANTA MARIA Crédito: Acervo

75 anos de história da energia em Colatina

A empresa Luz e Força Santa Maria fornece energia elétrica para 11 municípios do Noroeste do estado e, nestes cem anos de Colatina, se faz presente há 75 anos com o compromisso de oferecer serviços de qualidade.

Atualmente, o mercado da Santa Maria atende a mais de 117 mil unidades consumidoras, com um quadro funcional acima de 300 colaboradores.