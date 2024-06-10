Saiba como expandir o Power BI nas empresas e ao mesmo tempo reduzir custos

Power Embedded auxilia empresas na gerência de dados com Power BI Crédito: Montagem/Karen Nascimento

Em uma era hiperconectada, ter na palma da mão os relatórios da empresa para ajudar na tomada de decisões é um diferencial significativo. E, além de fornecer dados, imagine um sistema que ainda reduz custos operacionais, uma vez que não é necessário contratar uma licença de Power BI PRO para todos os usuários da empresa, mas sim permitir o acesso da plataforma a eles em um portal que reúne tudo em um só lugar.

Se você é do universo corporativo, já deve ter ouvido falar que o Power BI – uma coleção de serviços de software, aplicativos e conectores da Microsoft – fornece informações sobre os dados da empresa. E não são dados quaisquer. São aqueles complexos, que formam planilhas de difícil compreensão.

Para facilitar justamente a interpretação e tornar o acesso a essas informações de forma mais prática, o portal Power Embedded foi desenvolvido pela empresa capixaba Power Tuning e já soma mais de 100 empresas como clientes, apenas oito meses após seu lançamento.

“O Power Embedded surge como a solução para o uso de dados das empresas. Além de reduzir o custo do uso da ferramenta para as empresas, os clientes também têm acesso a complementos, como, por exemplo, controle de acessos por firewall e a possibilidade de mostrar o relatório no seu próprio sistema de gerenciamento, os famosos CRM, para automação de tarefas”, explicou Dirceu Resende, head de Analytics da Power Tuning, empresa capixaba responsável pelo Power Embedded.

“Em vez de uma empresa ter que contratar especialistas, programar, ter um servidor para poder trabalhar com dados, uma solução como o Power Embedded fornece as informações em minutos, sem ter que desenvolver nada, nem contratar nenhum tipo de banco de dados”, detalha Dirceu Resende, acrescentando que o portal também está na página de marketplace da Microsoft, que busca simplificar o processo de encontrar soluções de TI disponíveis no mercado.

Ainda de acordo com ele, o portal é totalmente personalizável, podendo, por exemplo, trazer cores, logomarcas e imagens nos relatórios. Essa funcionalidade deixa a experiência ainda mais a cara da empresa, tornando a vida de quem precisa ter acesso a esses dados mais fácil e produtiva.

"O Power Embedded tem mais features, isto é, mais funcionalidades, e também é mais bonito porque fica com a identidade visual da empresa do cliente, além de ser mais barato que o Power BI. Os clientes, às vezes, acham que ‘é bom demais para ser verdade’, mas enviamos toda a documentação oficial da própria Microsoft para o cliente, além de também estarmos no Marketplace Microsoft, o que dá segurança para que eles migrem para a nossa plataforma" Fabricio Lima - CEO da Power Tuning

Custo-benefício

Sobre a plataforma ser financeiramente mais viável, Dirceu esclarece que para ter acesso ao Power BI há um custo por usuário por mês, o que, dependendo da quantidade de funcionários com acesso, o investimento fica alto. Já no portal Power Embedded, como é realizado um licenciamento por capacidade, a solução se torna mais atrativa.

“Temos o custo de R$ 5,00 por usuário e um valor adicional para que uma máquina possa processar esses dados. Então o custo para uma empresa aderir ao Power Embedded varia considerando a quantidade de usuários e qual máquina que vai ter potência suficiente, de acordo com o volume de relatórios. Mesmo com esse custo da máquina, a redução de custo para o cliente, em média, é de 60% a 80%, podendo ultrapassar até 90% de economia”, analisa.

Um plus necessário

O Power Embedded tem funções complementares ao Power BI, segundo Dirceu, como a criação de pastas e sub-pastas com diferentes níveis de hierarquias ou criação de inventário de todo o ambiente de BI.

Inclusive, todas as ações do sistema são auditadas, assim como logins e logouts. Isso significa que é possível ter controle total de quem tem acesso e o quanto tem acessado, além de acompanhar os relatórios mais e menos consultados.

O Power Embedded também permite que você edite e crie seus próprios relatórios sem instalar nada, nem precisar de licença. Tem integração com o Azure AD e Google e é responsivo, ou seja, pode ser acessado tanto em desktops, como em notebooks, tablets e celulares.

“Esse é o nosso diferencial. Entregamos serviços complementares que o Power BI, sozinho, não entrega, reduzindo consideravelmente o custo. Isso faz com que tenhamos uma gama de clientes vasta e, que consigamos crescer ainda mais esse portfólio”, reforça a head de Marketing da Power Tuning, Fernanda Caetano.

Para o supervisor de Tecnologia da Selbetti, Rafael Santos, aderir ao Power Embedded foi uma iniciativa avaliada como bem-sucedida.

"A gente já estava procurando esse serviço, com essa qualidade, no mercado há um tempo, mas não encontrava. Hoje, temos governança, segurança e mobilidade com um custo muito atrativo", pontua.

O gerente de TI do Grupo Estel, Mirlam Lombardi, também destaca a eficiência do Power Embedded no dia a dia da empresa. "A plataforma contribui para a jornada e governança de dados da empresa. Por exemplo, quando temos a possibilidade de permitir que nossos colaboradores possam acessar os dados de onde estiverem, garante-nos uma eficiência de trabalho maior", ressalta.

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